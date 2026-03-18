Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»

Όσα είπε ο ηθοποιός για τη σύζυγό του Ρούλα Ρέβη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.03.26 , 21:42
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αποστόλης Τότσικας δήλωσε ότι η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, ευθύνεται για την απουσία ρυτίδων στο πρόσωπό του, καθώς δεν έχει κάνει μπότοξ.
  • Ο ηθοποιός ονειρεύεται να βρεθεί στο red carpet και εργάζεται για μια αμερικάνικη ταινία.
  • Είναι παντρεμένος με τη Ρούλα Ρέβη από το 2014 και έχουν δύο παιδιά.
  • Η Ρούλα Ρέβη γιόρτασε την 11η επέτειο του γάμου τους με χιουμοριστική ανάρτηση στα social media.
  • Η καθημερινότητά τους χαρακτηρίζεται από ευελιξία και αποδοχή, χωρίς προγραμματισμό.

Στο αεροδρόμιο συνάντησε τον Αποστόλη Τότσικα η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό κι ο Γρηγόρης Μπάκας.

Ο γοητευτικός ηθοποιός απάντησε για το μυστικό νεότητάς του, το όνειρο που έχει από μικρός να δει κάποια στιγμή τον εαυτό του στο red carpet αλλά και για την εκπομπή που θα μπορούσε με μεγάλη ευκολία να παρουσιάσει μαζί με τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη.

«Σίγουρα δεν ευθύνεται το μπότοξ για το ότι δεν έχω ρυτίδες, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ μου μπότοξ και σίγουρα είναι η σύζυγός μου. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολες οι σχέσεις, δεν ξέρω πώς τις αντιμετωπίζουν οι άλλοι, αλλά εγώ ήμουνα πάντα άνθρωπος που ήθελε την οικογένεια…», είπε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Από πολύ μικρός φαντάζομαι τον εαυτό μου στο red carpet. Αλλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Τα όνειρα είναι πάντα όνειρα. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω για μια αμερικάνικη ταινία, επέστρεψα από Βουλγαρία μόλις και θα πάμε στην Κέρκυρα».

Τέλος, ο Αποστόλης Τότσικας είπε, «Μ’ αρέσει κάτι που θα μπορώ να ταξιδέψω, να μπω στο λαό, τον οποίο θα ταξιδέψω και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Και θα ‘ταν κάτι που θα έκανα πανεύκολα με τη γυναίκα μου».

Θυμίζουμε ότι ο Αποστόλης Τότσικας είναι παντρεμένος με τη γνωστή φωτογράφο Ρούλα Ρέβη από το 2014 και μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.

Με μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media το περασμένο καλοκαίρι, η Ρούλα Ρέβη γιόρτασε την 11η επέτειο του γάμου της με τον Αποστόλη Τότσικα. Η γνωστή φωτογράφος δημοσίευσε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας έτσι μια γεύση από τη σχέση τους στους διαδικτυακούς της φίλους.

Ξεκίνησε την ανάρτησή της με αναφορά στο 2014, τη χρονιά που παντρεύτηκαν, και τη θεωρία των «επτά χρόνων». Χωρίς να έχουν αποφασίσει τίποτα από πριν, καθώς κανείς από τους δύο δεν ονειρευόταν έναν γάμο, το ζευγάρι κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινή πορεία 18 ετών. Όπως εξηγεί η Ρούλα Ρέβη, η καθημερινότητα τους χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αποδοχή και καθόλου… πρόγραμμα.

«Εμείς είπαμε πάμε να κάνουμε οικογένεια επειδή το θέλαμε πολύ, κανείς από τους 2 μας δεν αγαπά τους γάμους με άγχος και την πολύ παράδοση της φάσης, ούτε είχαμε σκοπό τον γάμο, ούτε είχαμε σκοπό να μείνουμε μαζί σύνολο 18 χρόνια, ούτε είχαμε γνώση για το τι θα γίνει. Και ακόμα δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για τίποτα!!! Έχουμε πάντα plan b, plan c, plan d γιατί αν είμαστε μαζί δεν κάνουμε πρόγραμμα, αυτοί είμαστε γι' αυτό ίσως τα καταφέρνουμε», έγραψε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΤΣΙΚΑΣ
 |
ΡΟΥΛΑ ΡΕΒΗ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top