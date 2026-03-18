Αποστόλης Τότσικας: «Σίγουρα ευθύνεται η σύζυγός μου που δεν έχω ρυτίδες»

Στο αεροδρόμιο συνάντησε τον Αποστόλη Τότσικα η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό κι ο Γρηγόρης Μπάκας.

Ο γοητευτικός ηθοποιός απάντησε για το μυστικό νεότητάς του, το όνειρο που έχει από μικρός να δει κάποια στιγμή τον εαυτό του στο red carpet αλλά και για την εκπομπή που θα μπορούσε με μεγάλη ευκολία να παρουσιάσει μαζί με τη σύζυγό του, Ρούλα Ρέβη.

«Σίγουρα δεν ευθύνεται το μπότοξ για το ότι δεν έχω ρυτίδες, γιατί δεν έχω κάνει ποτέ μου μπότοξ και σίγουρα είναι η σύζυγός μου. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολες οι σχέσεις, δεν ξέρω πώς τις αντιμετωπίζουν οι άλλοι, αλλά εγώ ήμουνα πάντα άνθρωπος που ήθελε την οικογένεια…», είπε με χιούμορ ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια παραδέχτηκε: «Από πολύ μικρός φαντάζομαι τον εαυτό μου στο red carpet. Αλλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Τα όνειρα είναι πάντα όνειρα. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω για μια αμερικάνικη ταινία, επέστρεψα από Βουλγαρία μόλις και θα πάμε στην Κέρκυρα».

Τέλος, ο Αποστόλης Τότσικας είπε, «Μ’ αρέσει κάτι που θα μπορώ να ταξιδέψω, να μπω στο λαό, τον οποίο θα ταξιδέψω και μ’ αρέσει πάρα πολύ. Και θα ‘ταν κάτι που θα έκανα πανεύκολα με τη γυναίκα μου».

Θυμίζουμε ότι ο Αποστόλης Τότσικας είναι παντρεμένος με τη γνωστή φωτογράφο Ρούλα Ρέβη από το 2014 και μαζί έχουν αποκτήσει δυο παιδιά.

Με μια χιουμοριστική ανάρτηση στα social media το περασμένο καλοκαίρι, η Ρούλα Ρέβη γιόρτασε την 11η επέτειο του γάμου της με τον Αποστόλη Τότσικα. Η γνωστή φωτογράφος δημοσίευσε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας έτσι μια γεύση από τη σχέση τους στους διαδικτυακούς της φίλους.



Ξεκίνησε την ανάρτησή της με αναφορά στο 2014, τη χρονιά που παντρεύτηκαν, και τη θεωρία των «επτά χρόνων». Χωρίς να έχουν αποφασίσει τίποτα από πριν, καθώς κανείς από τους δύο δεν ονειρευόταν έναν γάμο, το ζευγάρι κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινή πορεία 18 ετών. Όπως εξηγεί η Ρούλα Ρέβη, η καθημερινότητα τους χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αποδοχή και καθόλου… πρόγραμμα.

«Εμείς είπαμε πάμε να κάνουμε οικογένεια επειδή το θέλαμε πολύ, κανείς από τους 2 μας δεν αγαπά τους γάμους με άγχος και την πολύ παράδοση της φάσης, ούτε είχαμε σκοπό τον γάμο, ούτε είχαμε σκοπό να μείνουμε μαζί σύνολο 18 χρόνια, ούτε είχαμε γνώση για το τι θα γίνει. Και ακόμα δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για τίποτα!!! Έχουμε πάντα plan b, plan c, plan d γιατί αν είμαστε μαζί δεν κάνουμε πρόγραμμα, αυτοί είμαστε γι' αυτό ίσως τα καταφέρνουμε», έγραψε.

