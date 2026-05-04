«Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά σκάφη που είναι μέρος της αποστολής Επιχείρηση Ελευθερία» προειδοποίησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε» υποστήριξε.

Μάλιστα με αφορμή την είδηση ότι πλοίο από τη Νότια Κορέας τυλίχθηκε στις φλόγες κάλεσε σε ανάρτησή του τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην «Επιχείρηση Ελευθερία». «Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εθνών που δεν σχετίζονται με το PROJECT FREEDOM, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως είναι καιρός η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή» ε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εξαλείψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά κατά τη διέλευση από το Στενό. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί» ανέφερε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.



Εκεχειρία τέλος: Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ και ΗΠΑ σε ιρανικά σκάφη



Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη σημερινή επίθεση του Ιράν, που τινάζει στον αέρα την πρόσφατη εκεχειρία. Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, , η Μέση Ανατολή βυθίστηκε ξανά στο χάος.

Ντρόουν που εκτοξεύτηκε από το ιρανικό έδαφος έπληξε στρατηγική πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, στα Ηνωμενα Αραβικά Εμιράτα προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.Την ίδια ώρα, η αεράμυνα των Εμιράτων αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ πάνω από τα χωρικά της ύδατα, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.Οι αρχές σήμαναν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας επείγοντα μηνύματα στα κινητά των πολιτών να αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο. Η επίθεση αυτή θεωρείται το πρώτο σοβαρό πλήγμα που σπάει την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο μήνα.

Κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη οι ΗΠΑ

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από την πλευρά του, ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη.

Ο ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε επίσης αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την Επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.



