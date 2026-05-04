Τραμπ: Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε πλοία μας!

Εκεχειρία τέλος: Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ και ΗΠΑ σε ιρανικά σκάφη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 22:07 Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της
04.05.26 , 22:07 Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου- Η συγκινητική φωτογραφία και το μήνυμα
04.05.26 , 22:05 MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες
04.05.26 , 22:03 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή
04.05.26 , 21:39 «Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες
04.05.26 , 21:19 Τραμπ: Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε πλοία μας!
04.05.26 , 20:58 Σκορδά: «Tι άνθρωπος είσαι; Πόσο απάνθρωπο είναι αυτό που κάνεις»
04.05.26 , 20:28 Ποια γνωστή ηθοποιός έγινε μητέρα για τρίτη φορά;
04.05.26 , 20:26 Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair
04.05.26 , 20:25 Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο πλοίο έγινε στόχος επίθεσης κοντά στο Ιράν
04.05.26 , 20:18 BMW: Θρηνεί την απώλεια του Alessandro Zanardi
04.05.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Κωστής δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;
04.05.26 , 19:38 Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για τα voucher διακοπών
04.05.26 , 19:36 Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες
04.05.26 , 18:59 Pirelli: Σημαντική ανακοίνωση
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποίηση στο Ιράν ότι θα εξαφανιστεί αν επιτεθεί (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι θα εξαφανίσει το Ιράν αν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία.
  • Η ανάπτυξη των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή συνεχίζεται με περισσότερα όπλα και εξοπλισμό.
  • Το Ιράν επιτέθηκε σε στρατηγική πετρελαϊκή εγκατάσταση στα ΗΑΕ, σπάζοντας την πρόσφατη εκεχειρία.
  • Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν έξι ιρανικά σκάφη και αναχαίτισαν drones και πυραύλους από το Ιράν.
  • Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε τα ιρανικά στρατεύματα να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθούν σε αμερικανικά σκάφη που είναι μέρος της αποστολής Επιχείρηση Ελευθερία» προειδοποίησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.  

Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ   

O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν. Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε» υποστήριξε. 

Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ: Σε εφαρμογή η Επιχείρηση Ελευθερία

Μάλιστα με αφορμή την είδηση ότι πλοίο από τη Νότια Κορέας τυλίχθηκε στις φλόγες κάλεσε σε ανάρτησή του τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην «Επιχείρηση Ελευθερία».  «Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εθνών που δεν σχετίζονται με το PROJECT FREEDOM, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως είναι καιρός η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή» ε ο Τραμπ στο Truth Social.

Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο πλοίο έγινε στόχος επίθεσης κοντά στο Ιράν

«Εξαλείψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά κατά τη διέλευση από το Στενό. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί» ανέφερε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.


Εκεχειρία τέλος: Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ και ΗΠΑ σε ιρανικά σκάφη 


Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται ήδη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τη σημερινή επίθεση του Ιράν, που τινάζει στον αέρα την πρόσφατη εκεχειρία. Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα, , η Μέση Ανατολή βυθίστηκε ξανά στο χάος. 

Ντρόουν που εκτοξεύτηκε από το ιρανικό έδαφος έπληξε στρατηγική πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, στα Ηνωμενα Αραβικά Εμιράτα προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά, με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της.Την ίδια ώρα, η αεράμυνα των Εμιράτων αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ πάνω από τα χωρικά της ύδατα, ενώ ένας τέταρτος κατέπεσε στη θάλασσα.Οι αρχές σήμαναν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας επείγοντα μηνύματα στα κινητά των πολιτών να αναζητήσουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο. Η  επίθεση αυτή θεωρείται το πρώτο σοβαρό πλήγμα που σπάει την εκεχειρία που είχε συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο μήνα.

Κατέστρεψαν 6 μικρά ιρανικά σκάφη οι ΗΠΑ  

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από την πλευρά του, ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη.

Ο ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε επίσης αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την Επιχείρηση Ελευθερία για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΗΠΑ
 |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
 |
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top