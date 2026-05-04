Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος με βαριά πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης, για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Στην αυτοψία του δημοσιογράφου του Star, Βαγγέλη Γκούμα στην Αρτέμιδα, τα ακαθάριστα οικόπεδα, σε συνδυασμό με εύφλεκτα υλικά, αποτελούν ωρολογιακές βόμβες, έτοιμες να εκραγούν και να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα

«Θα καούμε μια μέρα ζωντανοί και η αιτία θα είναι οι ασυνείδητοι που είναι δίπλα μας». Κραυγή αγωνίας από κατοίκους στην Αρτέμιδα, που ζουν με τον φόβο μιας φωτιάς που θα ξεκινήσει από ακαθάριστα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα στα σπίτια τους. «Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ακαθάριστα οικόπεδα εδώ στην περιοχή μας, είναι ωρολογιακή βόμβα».

Πρόκειται για έναν πραγματικά εκρηκτικό συνδυασμό. Ακαθάριστα οικόπεδα με εύφλεκτα υλικά, πεταμένα σε διάφορα σημεία και ακριβώς μπροστά ένας πραγματικός σκουπιδότοπος. Όλα αυτά με ένα τσιγάρο, ένα αποτσίγαρο, θα τυλίξουν όλη την περιοχή στις φλόγες.

Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

Οι εικόνες που κατέγραψε το Star είναι αποκαρδιωτικές, καθώς, αν και έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, η πρόληψη για τον καθαρισμό των οικοπέδων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η προθεσμία για να καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες τα οικόπεδά τους λήγει στις 15 Ιουνίου.

«Ο καθαρισμός είναι υποχρεωτικός, καθώς επίσης και η συντήρηση των οικοπεδικών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου», τονίζει ο Ιωάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Βαριά πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες

Τα πρόστιμα για τον μη καθαρισμό οικοπέδων είναι 1€/τ.μ., με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τις 2.000 ευρώ. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει ψευδώς ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σύσκεψη που έγινε με τους αρμόδιους φορείς στη Λαμία, επισήμανε την ανάγκη πρόληψης.

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τα περίπολα που θα βγάλουμε, με τα ντρόουνς τα οποία θα πετάνε, έτσι ώστε ακριβώς να περιορίσουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών αυτών», επισήμανε ο υπουργός κ. Τουρνάς.