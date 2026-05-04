«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 22:07 Χίος: Βίντεο - σοκ με την κακοποίηση ηλικιωμένης από τη «φροντίστριά» της
04.05.26 , 22:07 Πένθος για την Ειρήνη Νικολοπούλου- Η συγκινητική φωτογραφία και το μήνυμα
04.05.26 , 22:05 MasterChef: Τα ελάχιστα υλικά του Mystey Box προβλημάτισαν τους παίκτες
04.05.26 , 22:03 ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όχι» της ΝΔ σε Προανακριτική για  Λιβανό – Αραμπατζή
04.05.26 , 21:39 «Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα: Τα πρόστιμα για τους παραβάτες
04.05.26 , 21:19 Τραμπ: Θα εξαφανίσω το Ιράν από προσώπου γης αν επιτεθεί σε πλοία μας!
04.05.26 , 20:58 Σκορδά: «Tι άνθρωπος είσαι; Πόσο απάνθρωπο είναι αυτό που κάνεις»
04.05.26 , 20:28 Ποια γνωστή ηθοποιός έγινε μητέρα για τρίτη φορά;
04.05.26 , 20:26 Θεσσαλονίκη: Σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair
04.05.26 , 20:25 Στενά του Ορμούζ: Ελληνόκτητο πλοίο έγινε στόχος επίθεσης κοντά στο Ιράν
04.05.26 , 20:18 BMW: Θρηνεί την απώλεια του Alessandro Zanardi
04.05.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Ο Κωστής δεν κατάφερε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;
04.05.26 , 19:38 Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για τα voucher διακοπών
04.05.26 , 19:36 Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Ταλαιπωρία για 514 επιβάτες
04.05.26 , 18:59 Pirelli: Σημαντική ανακοίνωση
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
Αντιγόνη Μακρή: Το τσιφτετέλι με τον Νίκο Γκέλια στον Κώστα Καραφώτη
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα (4/5/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος με αυστηρές ποινές για μη καθαρισμένα οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένων βαριών προστίμων και φυλάκισης.
  • Η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου, με υποχρεωτική συντήρηση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου.
  • Τα πρόστιμα για μη καθαρισμένα οικόπεδα ανέρχονται σε 1€/τ.μ., με ελάχιστο 200€ και μέγιστο 2.000€.
  • Ψευδής δήλωση καθαρισμού επιφέρει πρόστιμο 5.000€ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.
  • Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης ανακοίνωσε μέτρα πρόληψης, όπως περιπολίες και χρήση ντρόουνς για την παρακολούθηση των οικοπέδων.

Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος με βαριά πρόστιμα, ακόμη και ποινές φυλάκισης, για αυτούς που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Στην αυτοψία του δημοσιογράφου του Star, Βαγγέλη Γκούμα στην Αρτέμιδα, τα ακαθάριστα οικόπεδα, σε συνδυασμό με εύφλεκτα υλικά, αποτελούν ωρολογιακές βόμβες, έτοιμες να εκραγούν και να προκαλέσουν καταστροφικές πυρκαγιές.

«Ωρολογιακές βόμβες» τα ακαθάριστα οικόπεδα 

«Θα καούμε μια μέρα ζωντανοί και η αιτία θα είναι οι ασυνείδητοι που είναι δίπλα μας». Κραυγή αγωνίας από κατοίκους στην Αρτέμιδα, που ζουν με τον φόβο μιας φωτιάς που θα ξεκινήσει από ακαθάριστα οικόπεδα που βρίσκονται δίπλα στα σπίτια τους. «Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα τα ακαθάριστα οικόπεδα εδώ στην περιοχή μας, είναι ωρολογιακή βόμβα».

Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν

Πρόκειται για έναν πραγματικά εκρηκτικό συνδυασμό. Ακαθάριστα οικόπεδα με εύφλεκτα υλικά, πεταμένα σε διάφορα σημεία και ακριβώς μπροστά ένας πραγματικός σκουπιδότοπος. Όλα αυτά με ένα τσιγάρο, ένα αποτσίγαρο, θα τυλίξουν όλη την περιοχή στις φλόγες.

Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

Στις 15 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για καθαρισμό οικοπέδων

Οι εικόνες που κατέγραψε το Star είναι αποκαρδιωτικές, καθώς, αν και έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, η πρόληψη για τον καθαρισμό των οικοπέδων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η προθεσμία για να καθαρίσουν οι ιδιοκτήτες τα οικόπεδά τους λήγει στις 15 Ιουνίου.

«Ο καθαρισμός είναι υποχρεωτικός, καθώς επίσης και η συντήρηση των οικοπεδικών χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου», τονίζει ο Ιωάννης Αρτοποιός, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Ακαθάριστα οικόπεδα: Εκπνέει στις 15/6 η προθεσμία

Ακαθάριστα οικόπεδα: Βαριά πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες 

Ακαθάριστα οικόπεδα: Βαριά πρόστιμα και φυλάκιση για τους παραβάτες 

Τα πρόστιμα για τον μη καθαρισμό οικοπέδων είναι 1€/τ.μ., με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και μέγιστο τις 2.000 ευρώ. Μάλιστα, σε περίπτωση που κάποιος δηλώσει ψευδώς ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ, με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σύσκεψη που έγινε με τους αρμόδιους φορείς στη Λαμία, επισήμανε την ανάγκη πρόληψης.

«Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με τα περίπολα που θα βγάλουμε, με τα ντρόουνς τα οποία θα πετάνε, έτσι ώστε ακριβώς να περιορίσουμε τις ενάρξεις των πυρκαγιών αυτών», επισήμανε ο υπουργός κ. Τουρνάς. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
 |
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top