Pirelli: Σημαντική ανακοίνωση

Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης που αναφέρθηκαν σε πυρκαγιά σε χώρο που περιγράφεται ως «εργοστάσιο Pirelli» ή «εγκαταστάσεις Pirelli» στην Πάτρα, διευκρινίζεται ότι η Ελαστικά Pirelli A.E.E. δεν έχει καμία απολύτως σχέση, οποιουδήποτε είδους (ιδιοκτησιακή, λειτουργική ή άλλη), με τον συγκεκριμένο χώρο ή τις εγκαταστάσεις, ούτε με τα ελαστικά ή οποιαδήποτε άλλα υλικά που καταστράφηκαν.

Η Pirelli πούλησε σε τρίτους την ιδιοκτησία του χώρου το 1999 και διέκοψε κάθε παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, πριν από δεκαετίες, και σήμερα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα της εμπορίας και διανομής ελαστικών μέσω της Ελαστικά Pirelli A.E.E., η οποία δεν έχει καμία κυριότητα ή άλλη σχέση με τη συγκεκριμένη έκταση.

