Αντίστροφα για τον γάμο τους που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα γίνει στις 27 Ιουνίου στην Πάρο έχουν αρχίσει να μετράνε η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο αθλητής νιώθει πως η Αθηνά είναι η γυναίκα της ζωής του και θα ήθελε να κάνει παιδιά μαζί της.

«Ειλικρινά θα ήθελα παιδιά. Όταν μιλάμε για αυτό της λέω "Εσύ είσαι η γυναίκα, θα σεβαστώ τη δική σου απόφαση". Αν θέλει να μείνουμε όπως είμαστε, είμαι εντάξει. Αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί, θα το κάνουμε. Εννοείται δεν είμαι ο πατέρας των παιδιών της, αλλά θέλω να είμαι ο καλύτερος άνθρωπος που μπορούν να έχουν δίπλα τους. Και έχουμε μια πολύ όμορφη σχέση. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να έχω και μια δική μου οικογένεια, ένα παιδί μαζί με την Αθηνά. Θα δούμε, δεν βιαζόμαστε. Ωστόσο γνωρίζουμε και την ηλικία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο vidcast «Game on», ο Ιταλοαργεντινός επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, ο οποίος αγωνίζεται στην Ιταλία και παράλληλα είναι και επιχειρηματίας.

Ο αθλητής έχει γνωρίσει εδώ και πολύ καιρό τα παιδιά της συντροφου του, τον Μάξιμο- Σπύρου που σήμερα είναι 8 ετών και την Σιέννα- Ηλέκτρα που είναι 5!

Το ζευγάρι άλλωστε είναι μαζί δύο χρόνια, και από τον πρώτο κιόλας χρόνο της σχέσης του περνάει μαζί τις μέρες των διακοπών.

Μπρούνο και Αθηνά λατρεύουν τα ταξίδια και όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο το επιτρέπουν κάνει αποδράσεις από την Αθήνα. Πότε στη γενέτειρα της ηθοποιού, στο Γύθειο της Λακωνίας. Το ζευγάρι έχει πάει στις Σπέτσες και σε πολλά μέρη του εξωτερικού. Ανάμεσα σ’ αυτά: Κένυα, Μαλδίβες, Ιταλία, Ισπανία και Φινλανδία.

