Οικονομάκου: Έκανε τις πρώτες της βουτιές στην Ισπανία

Την όμορφη Ιταλία επέλεξαν ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου για να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης.

Το ζευγάρι που είναι από το καλοκαίρι του 2024 πρόκειται να παντρευτεί στην Πάρο τον Ιούνιο του 2026, πήγε στο Μιλάνο για ψώνια, και επισκέφθηκε κάποια αξιοθέατα όπως τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου και τη Σκάλα του Μιλάνου.Αθηνά και Μπρούνο απόλαυσαν γευστικές μακαρονάδες και πέρασαν ευχάριστα οι δυο τους.

Πριν την Ιταλία το ζευγάρι είχε πάει στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στο νησί Φορμεντέρα που αποτελεί επίγειο παράδεισο της Μεσογείου.Η Αθηνά απόλαυσε τα καταγάλανα νερά και έκανε και τις πρώτες της βουτιές στην Ισπανία.Η ηθοποιός πόζαρε φορώντας ένα ροζ μπικίνι ροζ- κίτρινο και έκλεψε τις εντυπώσεις.Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες με τους followers της στο Instagram.