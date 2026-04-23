Για την απόφαση της Σοφία Μαριόλα να κινηθεί νομικά απέναντι σε media, με αφορμή σχόλια που έγιναν πρόσφατα για τις αλλαγές στην προσωπική της ζωή μετά τον χωρισμό από τον Στράτο Τζώρτζογλου, τοποθετήθηκε σήμερα ο δικηγόρος της, Όθων Παπαδόπουλος.

«Παρουσιάστηκε ως μια σχέση που έληξε με τελείως διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που έληξε στην πραγματικότητα. Η προσωπικότητά της συνολικά στα Μέσα και στα social media παρουσιάστηκε με τρόπο που η ίδια θεωρεί ότι αδικήθηκε κατάφορα, υπήρξαν δημοσιεύματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο που την έθιγαν ως προσωπικότητα. Ανέφεραν γεγονότα που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα…» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος στην εκπομπή Happy Day και τόνισε ότι ο χωρισμός ήταν απόφαση του γνωστού ηθοποιού και όχι της Σοφίας Μαριόλα.

«Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου. Στα Μέσα είχε παρουσιαστεί με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ήταν δική του απόφαση, επομένως ήταν φυσιολογικό η κυρία Μαριόλα να σκέφτεται τα επόμενα βήματα στην προσωπική της ζωή…» είπε.

Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ