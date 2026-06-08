Λονδίνο: Πατέρας, Μητέρα Και Παιδί Έπεσαν Από Τον 36ο Όροφο!

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο τριμελούς οικογένειας, η οποία σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό από πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Λονδίνο.

Θύματα είναι ο Ρακές, η Άντιτι και ο 9χρονος γιος τους Σιντ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εύπορη οικογένεια έμενε στον 36ο όροφο του 45ώροφου κτιρίου κατοικιών Uncle Elephant and Castle.

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Revealed: Wealthy family of three plunged 400ft from luxury apartment on 36th floor of a London tower block to their deaths



The family of three who plunged 400ft to their deaths from a London tower block were wealthy and lived in a luxury apartment, it can be revealed.



The… pic.twitter.com/P5eSLMPevj — News News News (@NewsNew97351204) June 8, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης, μετά από αναφορές ότι τρία άτομα είχαν πέσει από μεγάλο ύψος. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και οι τρεις διαπιστώθηκε ότι είχαν καταλήξει επί τόπου.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να οδηγούν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για υπόθεση αυτοκτονίας-ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον βουλευτή Νιλ Κόιλ, ο οποίος ενημερώθηκε για την υπόθεση, το παιδί φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρή νεφρική νόσο, που ενδέχεται να σχετίζεται με τα τραγικά γεγονότα.

Μάρτυρες ανέφεραν τσακωμούς και φωνές - Τι εξετάζουν οι αρχές

Κάτοικοι του κτιρίου ανέφεραν ότι τις προηγούμενες εβδομάδες άκουγαν συχνά φωνές και έντονους διαπληκτισμούς από το διαμέρισμα της οικογένειας. Ένοικος δήλωσε ότι είχε ακούσει «φωνές και ουρλιαχτά» για περίπου δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι τα γυάλινα προστατευτικά των μπαλκονιών είναι ιδιαίτερα ψηλά και καθιστούν δύσκολη μια τυχαία πτώση.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι θάνατοι αντιμετωπίζονται ως «αιφνίδιοι και απροσδόκητοι», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της υπόθεσης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό.

Το συγκρότημα Uncle Elephant and Castle θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα και πολυτελή οικιστικά κτίρια της βρετανικής πρωτεύουσας. Διαθέτει εκατοντάδες διαμερίσματα, γυμναστήριο, υπηρεσίες ασφαλείας και πανοραμική θέα στο Λονδίνο, προσελκύοντας κυρίως φοιτητές και νέους επαγγελματίες.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στους κατοίκους του κτιρίου που επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν.