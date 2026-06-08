Μυστήριο στο Λονδίνο: Πατέρας, μητέρα και παιδί έπεσαν από τον 36ο όροφο!

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

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Πηγή: Daily Mail / Φωτογραφία αρχείου AP (Alastair Grant)
Λονδίνο: Πατέρας, Μητέρα Και Παιδί Έπεσαν Από Τον 36ο Όροφο!
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τριμελής οικογένεια από το Λονδίνο έπεσε από τον 36ο όροφο πολυώροφου κτιρίου, με θύματα τον Ρακές, την Άντιτι και τον 9χρονο γιο τους Σιντ.
  • Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή αυτοκτονία-ανθρωποκτονία, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του παιδιού.
  • Μάρτυρες ανέφεραν τσακωμούς και φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας πριν το περιστατικό.
  • Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συνεχίζει τις έρευνες και δεν αναζητά άλλο άτομο.
  • Το συγκρότημα Uncle Elephant and Castle είναι πολυτελές και προσφέρει σύγχρονες ανέσεις στους κατοίκους.

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο τριμελούς οικογένειας, η οποία σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό από πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Λονδίνο

Θύματα είναι ο Ρακές, η Άντιτι και ο 9χρονος γιος τους Σιντ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η εύπορη οικογένεια έμενε στον 36ο όροφο του 45ώροφου κτιρίου κατοικιών Uncle Elephant and Castle. 

 

 

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο νωρίς το πρωί της περασμένης Τετάρτης, μετά από αναφορές ότι τρία άτομα είχαν πέσει από μεγάλο ύψος. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και οι τρεις διαπιστώθηκε ότι είχαν καταλήξει επί τόπου. 

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να οδηγούν στην εκτίμηση ότι πρόκειται για υπόθεση αυτοκτονίας-ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον βουλευτή Νιλ Κόιλ, ο οποίος ενημερώθηκε για την υπόθεση, το παιδί φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρή νεφρική νόσο, που ενδέχεται να σχετίζεται με τα τραγικά γεγονότα. 

Μάρτυρες ανέφεραν τσακωμούς και φωνές - Τι εξετάζουν οι αρχές

Κάτοικοι του κτιρίου ανέφεραν ότι τις προηγούμενες εβδομάδες άκουγαν συχνά φωνές και έντονους διαπληκτισμούς από το διαμέρισμα της οικογένειας. Ένοικος δήλωσε ότι είχε ακούσει «φωνές και ουρλιαχτά» για περίπου δύο εβδομάδες πριν από το περιστατικό.

Ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο ατυχήματος, επισημαίνοντας ότι τα γυάλινα προστατευτικά των μπαλκονιών είναι ιδιαίτερα ψηλά και καθιστούν δύσκολη μια τυχαία πτώση. 

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι θάνατοι αντιμετωπίζονται ως «αιφνίδιοι και απροσδόκητοι», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της υπόθεσης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό. 

Το συγκρότημα Uncle Elephant and Castle  θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα και πολυτελή οικιστικά κτίρια της βρετανικής πρωτεύουσας. Διαθέτει εκατοντάδες διαμερίσματα, γυμναστήριο, υπηρεσίες ασφαλείας και πανοραμική θέα στο Λονδίνο, προσελκύοντας κυρίως φοιτητές και νέους επαγγελματίες. 

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, ενώ ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στους κατοίκους του κτιρίου που επηρεάστηκαν από το τραγικό συμβάν. 

 

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