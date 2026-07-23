Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει ατάραχος από το γραφείο

Ατάραχος κρατά το λαπτοπ του ποινικολόγου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέο βίντεο δείχνει τον 28χρονο Αιγύπτιο να βγαίνει ήρεμος από το γραφείο του δολοφονηθέντος ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.
  • Ο δράστης κρατά έναν φορητό υπολογιστή, που φέρεται να αφαίρεσε από το θύμα και πούλησε για 50 ευρώ.
  • Η δολοφονία συνέβη μετά από καβγά στο γραφείο του Γεωργίου, όπου ο δράστης είχε μεταφερθεί από μπαρ.
  • Ο 28χρονος τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δήλωσε ψευδώς ότι είχε πέσει με πατίνι.
  • Συνελήφθη από την αστυνομία στην οδό Αχαρνών, λιγότερο από 24 ώρες μετά το έγκλημα.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο «φως» από την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στις εικόνες φαίνεται ο 28χρονος Αιγύπτιος να αποχωρεί από το γραφείο του θύματος, λίγα λεπτά μετά την άγρια επίθεση. 

Σταύρος Γεωργίου: Στη ΓΑΔΑ οι κόρες του - Δίωξη στον 28χρονο

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Παναγιώτης Μπούσιος, εμφανίζεται ο φερόμενος ως δράστης να περπατά με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς να δείχνει ανήσυχος ή να βιάζεται να απομακρυνθεί από το σημείο. 

Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο

Στα χέρια του κρατά έναν φορητό υπολογιστή, ο οποίος ήταν ένα από τα αντικείμενα που έλειπαν από το γραφείο του ποινικολόγου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί ότι πήρε το laptop και στη συνέχεια το πούλησε σε άτομο στο κέντρο της Αθήνας έναντι μικρού χρηματικού ποσού. 

Σταύρος Γεωργίου: Bίντεο με τον 28χρονο να βγαίνει από το γραφείο

Όπως φαίνεται στις εικόνες, κρατά τον υπολογιστή με το αριστερό του χέρι, καθώς το δεξί του χέρι φαίνεται να είναι τραυματισμένο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο τραυματισμός προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης στον Σταύρο Γεωργίου. 

Το τελευταίο βράδυ του Σταύρου Γεωργίου και η σύλληψη του 28χρονου 

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έφτασαν στα ίχνη του 28χρονου Αιγύπτιου που φέρεται να δολοφόνησε τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, αξιοποιώντας μαρτυρίες, αποτυπώματα και υλικό από κάμερες ασφαλείας. 

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Σταύρος Γεωργίου βρισκόταν σε μπαρ στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου φέρεται να γνώρισε τον 28χρονο. Οι δύο άνδρες φαίνεται πως βρέθηκαν στην ίδια παρέα και στη συνέχεια ο ποινικολόγος προσφέρθηκε να τον μεταφέρει στο σπίτι του.  

Μετά από στάση στην πλατεία Βικτωρίας, κατέληξαν στο γραφείο του ποινικολόγου. Ο 28χρονος έμεινε μαζί του στον χώρο και λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σημειώθηκε έντονος καβγάς που κατέληξε στη δολοφονική επίθεση. 

Μετά το έγκλημα, ο δράστης αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο, το πορτοφόλι και τον χρυσό σταυρό του θύματος, ενώ υποστηρίζει ότι πήρε μόνο το laptop, το οποίο στη συνέχεια πούλησε για 50 ευρώ. 

Στη συνέχεια πήγε σε νοσοκομείο για τραυματισμό στο χέρι του, που σύμφωνα με τις Αρχές προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, δηλώνοντας ψευδώς ότι είχε πέσει με πατίνι. 

Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές στην οδό Αχαρνών, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. 

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