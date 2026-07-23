Κακουργηματική δίωξη για δωροδοκία ασκήθηκε σε βάρος του ιατροδικαστή Χανίων και του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά τη σύλληψή τους.

Η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές και σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με καταγγελίες για πλαστές γνωματεύσεις και αλλοιωμένα ή επηρεασμένα αποτελέσματα σε φακέλους που σχετίζονται με υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στις 16:00 στην Εισαγγελία Χανίων, αφού νωρίτερα είχαν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να απαντήσουν σε ερωτήματα των αστυνομικών. Μετά την εξέταση, οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για δωροδοκία σε κακουργηματικό βαθμό και για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 10:00 το πρωί. Παράλληλα, είναι οι μόνοι από τους εμπλεκόμενους που κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο δικηγόρος Εμμανουήλ Σαββόπουλος, που εκπροσωπεί τους δύο εμπλεκόμενους, δήλωσε ότι μέχρι τώρα δεν έχει πλήρη εικόνα της δικογραφίας. Όπως ανέφερε, «δε γνωρίζουν με ακρίβεια τον λόγο για τον οποίο ασκήθηκαν οι διώξεις, καθώς δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας».

Σε ξεχωριστή του αναφορά για τον τοξικολόγο, σύμφωνα με το flashnews.gr είπε: «Και οι δύο κατηγορούμενοι, από μια μικρή κουβέντα που κάναμε, δεν έχουν καταλάβει για ποιο λόγο κατηγορούνται».

Κατά τον συνήγορο, οι εντολείς του δηλώνουν πλήρη άγνοια για όσα τους αποδίδονται.

Χανιά: Η έρευνα για τις πλαστές γνωματεύσεις

Με βάση τα στοιχεία που εξετάζονται, οι Αρχές ερευνούν εάν σε συγκεκριμένες δικογραφίες αλλοιώθηκαν ή επηρεάστηκαν αποτελέσματα, ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανείς άτομα που είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις ναρκωτικών ή είχαν συλληφθεί για εμπορία ναρκωτικών.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται περίπου 25 άτομα.

Η έρευνα ξεκίνησε από την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών που είχε απασχολήσει πριν από περίπου έναν χρόνο. Από εκεί, οι Αρχές προχώρησαν στην εξέταση νέων στοιχείων που φέρονται να συνδέουν την υπόθεση με τις πλαστές γνωματεύσεις.