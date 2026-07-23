Sabaton, Savatage + Epica στο μεγάλο φινάλε του Release Athens!

Τρία από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου metal σε μία ιστορική νύχτα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.07.26 , 18:19 Κωνσταντίνα Μπεκιάρη: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες και το μήνυμα ελπίδας
23.07.26 , 18:09 Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
23.07.26 , 17:55 Χανιά: Γιατί διώκονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος
23.07.26 , 17:33 Κατερίνα Βρανά στο νοσοκομείο: «Πρέπει να τσεκάρω αν είναι όλα καλά»
23.07.26 , 17:27 Δένδιας: Η Ελλάδα με τον Θόλο περνά σε μια νέα εποχή
23.07.26 , 17:08 Mercedes: Στο επίκεντρο του κορυφαίου γυναικείου τένις στο WTA 250 Athens
23.07.26 , 16:58 Σπουδαία μεταγραφή: Ο Χρήστος Τζόλης και επίσημα παίκτης της Άρσεναλ
23.07.26 , 16:45 Ford και Geely Auto: Θα φτιάχνουν μαζί και ηλεκτρικά αυτοκίνητα
23.07.26 , 16:40 Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
23.07.26 , 16:24 Οργανωτικές αλλαγές στην Italian Motion
23.07.26 , 16:22 Συναγερμός στον Άρειο Πάγο - Μαύροι καπνοί από το υπόγειο
23.07.26 , 16:19 Sabaton, Savatage + Epica στο μεγάλο φινάλε του Release Athens!
23.07.26 , 16:01 Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες πάνω σε σκάφος με animal print μαγιό
23.07.26 , 16:00 Πρώτο ραντεβού: Χρειάζεσαι μόλις 4 λεπτά για να αποφασίσεις
23.07.26 , 15:39 Η Άννα Βίσση θρηνεί την απώλεια της Μαίρης Λίντα: «Αντίο αιώνια φωνή»
Χρουσαλά- Πατίτσας: Χέρι χέρι στη Μύκονο- Το island chic look της
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Το ευρηματικό παιχνίδι του μπαμπά για τον Κίμωνα
Πανσέληνος Αυγούστου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Συνελήφθη ο ιατροδικαστής Χανίων για κακούργημα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Δολοφονία Γεωργίου: Αυτός είναι ο 28χρονος που σκότωσε τον δικηγόρο
Βάσεις 2026: Η σχολή με τα πιο πολλά μόρια - Πού κυμάνθηκαν Ιατρική, Νομική
Μαίρη Λίντα: Ο φόνος της μητέρας της, η κόρη της & ο χωρισμός με τον Χιώτη
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος με φίλους στην Πάρο
Νατάσα Παζαΐτη: Χαλαρή βόλτα με τον 23χρονο γιο της, Αλέξανδρο Καραμανλή
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Ονειρική αυλαία, σε μία ιστορική διιοργάνωση ρίχνουν οι Epica, οι Savatage και οι Sabaton

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Release Athens 2026 ολοκληρώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου την επετειακή του έκδοση στην Πλατεία Νερού, με μια βραδιά αφιερωμένη σε τρία από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου metal: Sabaton, Savatage και Epica.

Ύστερα από ένα καλοκαίρι που χάρισε στους φίλους του σκληρού ήχου εμβληματικές εμφανίσεις από συγκροτήματα όπως οι Pantera, Megadeth, Helloween, Trivium, Sepultura, Saxon και Ashes of Ares, το τελευταίο κεφάλαιο του φετινού Release Athens έρχεται να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο το πιο δυναμικό metal πρόγραμμα στην ιστορία του φεστιβάλ.

σαβατον

Sabaton

Οι Sabaton επιστρέφουν στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο Release Athens, έχοντας πλέον εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του power metal παγκοσμίως. Με εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες sold out εμφανίσεις και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ "Legends", η μπάντα ετοιμάζεται να κλείσει το φεστιβάλ με ένα ακόμα εντυπωσιακό show γεμάτο με τα χαρακτηριστικά, ιστορικά της anthems.

savatage

Savatage

Δίπλα τους, οι αξεπέραστοι Savatage επιστρέφουν στην Αθήνα, μετα από πολλά χρόνια, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού. Με δίσκους-σταθμούς όπως τα Hall of the Mountain King, Gutter Ballet και Streets: A Rock Opera, η επιρροή τους στο heavy και progressive metal παραμένει ανεκτίμητη μέχρι σήμερα.

epica

Epica

Το lineup συμπληρώνουν οι Epica, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του symphonic metal, που συνεχίζουν την εντυπωσιακή δημιουργική τους πορεία με το πρόσφατο άλμπουμ "Aspiral" και την απολαυστική σκηνική τους παρουσία.

Sabaton, Savatage + Epica στο μεγάλο φινάλε του Release Athens!

Ένα lineup που ενώνει τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του σύγχρονου metal, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει το ιδανικό φινάλε για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, διοργάνωση του Release Athens. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ATHENS RELEASE 2026
 |
RELEASE ATHENS
 |
RELEASE ATHENS 2026
 |
SABATON
 |
SAVATAGE
 |
EPICA
 |
HEAVY METAL
 |
10 ΧΡΟΝΙΑ RELEASE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Παιδιά Ενός Κατώτερου Θεού
Εξοδος
«Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού» για 2η χρονιά στο Θέατρο ΑΛΦΑ
Διαδρομές στη Μάρπησσα 2026
Εξοδος
Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα»-«Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
Ο Ακύλας συνεχίζει το πιο εκρηκτικό tour του καλοκαιριού
Εξοδος
Ο Ακύλας συνεχίζει το πιο εκρηκτικό tour του καλοκαιριού
Εγώ το Θεριό Βιβλίο
Εξοδος
Παρουσίαση του βιβλίου «Εγώ το Θεριό», Λεοντάρι Αρκαδίας στις 7 Αυγούστου
«Ειρήνη»: Μία Επίσκεψη Στο Έργο Του Αριστοφάνη
Εξοδος
«Ειρήνη»: Μία επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη- Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα
The BaltVs, Wailers και Thievery Corporation
Εξοδος
The BaltVs, Wailers και Thievery Corporation ξεσήκωσαν την Πλατεία Νερού
Η Marilia Διασκευάζει Γλυκερία
Εξοδος
Marilia: Δίνει νέα πνοή στη διαχρονική επιτυχία της Γλυκερίας, «Κάνε Κάτι»
Η αντιμετώπιση του ρατσισμού
Εξοδος
Αντιμετωπίζοντας τον ρατσισμό: Tα διδάγματα και οι προκλήσεις
Helloween Release Athens 2026
Εξοδος
Release Athens: Οι Helloween στην Πλατεία Νερού - Το καλό νίκησε ξανά
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top