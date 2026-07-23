Ονειρική αυλαία, σε μία ιστορική διιοργάνωση ρίχνουν οι Epica, οι Savatage και οι Sabaton

Το Release Athens 2026 ολοκληρώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου την επετειακή του έκδοση στην Πλατεία Νερού, με μια βραδιά αφιερωμένη σε τρία από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου metal: Sabaton, Savatage και Epica.

Ύστερα από ένα καλοκαίρι που χάρισε στους φίλους του σκληρού ήχου εμβληματικές εμφανίσεις από συγκροτήματα όπως οι Pantera, Megadeth, Helloween, Trivium, Sepultura, Saxon και Ashes of Ares, το τελευταίο κεφάλαιο του φετινού Release Athens έρχεται να ολοκληρώσει με τον ιδανικό τρόπο το πιο δυναμικό metal πρόγραμμα στην ιστορία του φεστιβάλ.

Sabaton

Οι Sabaton επιστρέφουν στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο Release Athens, έχοντας πλέον εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του power metal παγκοσμίως. Με εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες sold out εμφανίσεις και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ "Legends", η μπάντα ετοιμάζεται να κλείσει το φεστιβάλ με ένα ακόμα εντυπωσιακό show γεμάτο με τα χαρακτηριστικά, ιστορικά της anthems.

Savatage

Δίπλα τους, οι αξεπέραστοι Savatage επιστρέφουν στην Αθήνα, μετα από πολλά χρόνια, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού. Με δίσκους-σταθμούς όπως τα Hall of the Mountain King, Gutter Ballet και Streets: A Rock Opera, η επιρροή τους στο heavy και progressive metal παραμένει ανεκτίμητη μέχρι σήμερα.

Epica

Το lineup συμπληρώνουν οι Epica, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του symphonic metal, που συνεχίζουν την εντυπωσιακή δημιουργική τους πορεία με το πρόσφατο άλμπουμ "Aspiral" και την απολαυστική σκηνική τους παρουσία.

Ένα lineup που ενώνει τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του σύγχρονου metal, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει το ιδανικό φινάλε για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, διοργάνωση του Release Athens.