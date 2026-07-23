Οι δύο παγκόσμιοι κατασκευαστές σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια κοινοπραξία στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας, αξιοποιώντας τις οικονομίες κλίμακας και τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων για την κατασκευή οχημάτων Ford και Geely. Η συνεργασία, που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις κοινές επιχειρηματικές αρχές, διασφαλίζει το μέλλον του εργοστασίου της Βαλένθια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και δημιουργεί προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας



Η κοινοπραξία διαμορφώνεται με βάση τις νέες συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς, τον έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, τις διαρκείς πιέσεις στο κόστος και το ολοένα αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο, ώστε το εργοστάσιο της Βαλένθια να ανταποκρίνεται στα νέα πρότυπα κόστους του κλάδου. Στη Βαλένθια θα κατασκευάζεται μια νέα γενιά οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών για τις ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας στους πελάτες μια προηγμένη τεχνολογική εμπειρία



Στο πλαίσιο της κοινοπραξίας προγραμματίζεται η κατασκευή ενός νέου multi-energy οχήματος στην κατηγορία των crossover για τη Ford, καθώς και ενός νέου μέλους της οικογένειας Bronco, μαζί με δύο ηλεκτρικά SUV της Geely, με την παραγωγή να ξεκινά το 2028. Η παραγωγή του Kuga θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Η συνεργασία επιταχύνει την ευρωπαϊκή επέκταση της Geely Auto και υποστηρίζει την προϊοντική επέκταση της Ford που αφορά την εισαγωγή πέντε νέων επιβατικών οχημάτων στις ευρωπαϊκές εκθέσεις έως το 2