Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Tα βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram από τη Μύκονο

Μετά την live εμφάνισή της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο και την ολιγοήμερη παραμονή της στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, το ζευγάρι πήρε τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα.

Μια μέρα νωρίτερα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με φόντο τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων.

«Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της.

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Σε αυτές, απαθανατίζεται με ένα εντυπωσιακό animal print μπικίνι στις αποχρώσεις του μπορντό, του μαύρου, του λευκού δημιουργώντας ένα μοντέρνο mix and match αποτέλεσμα.

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Το επάνω μέρος είναι τύπου balconette με ενίσχυση και λεπτές τιράντες, ενώ το κάτω μέρος έχει κυρίως zebra print κυρίως σε μαύρο και λευκό, σε ψηλό κόψιμο που αναδεικνύει τη σιλουέτα.

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Το φυσικό styling και τα ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά αποπνέουν ανεμελιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα, με το beach look της να συνδυάζει θηλυκότητα και σύγχρονο καλοκαιρινό στυλ.