Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες πάνω σε σκάφος με animal print μαγιό

Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα με φόντο τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων

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Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Tα βίντεο που δημοσίευσαν στο Instagram από τη Μύκονο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου εμφανίστηκε στη Μύκονο με τον σύντροφό της Δημήτρη Αλεξάνδρου.
  • Μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram από σκάφος με φόντο τα νερά των Κυκλάδων.
  • Φ wore an impressive animal print bikini in burgundy, black, and white shades.
  • Το bikini έχει balconette top και zebra print bottom, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της.
  • Το beach look της συνδυάζει θηλυκότητα και σύγχρονο καλοκαιρινό στυλ.

Μετά την live εμφάνισή της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο και την ολιγοήμερη παραμονή της στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, το ζευγάρι πήρε τον δρόμο της επιστροφής για Αθήνα. 

Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χέρι χέρι στα σοκάκια της Μυκόνου

Μια μέρα νωρίτερα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο instagram μερικά καλοκαιρινά στιγμιότυπα από το νησί, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με φόντο τα καταγάλανα νερά των Κυκλάδων. 

«Καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών της.

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Σε αυτές, απαθανατίζεται με ένα εντυπωσιακό animal print μπικίνι στις αποχρώσεις του μπορντό, του μαύρου, του λευκού  δημιουργώντας ένα μοντέρνο mix and match αποτέλεσμα.

Αλεξάνδρου σε Ελληνίδου: «Πάντα έτσι να λάμπουν τα μάτια σου, το αξίζεις»

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Το επάνω μέρος είναι τύπου balconette με ενίσχυση και λεπτές τιράντες, ενώ το κάτω μέρος έχει κυρίως zebra print κυρίως σε μαύρο και λευκό, σε ψηλό κόψιμο που αναδεικνύει τη σιλουέτα.

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Ρία Ελληνίδου: Οι εντυπωσιακές πόζες με animal print μαγιό/ instagram

Το φυσικό styling και τα ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά αποπνέουν ανεμελιά και ανεπιτήδευτη κομψότητα, με το beach look της να συνδυάζει θηλυκότητα και σύγχρονο καλοκαιρινό στυλ. 

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ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
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