Παραπομπή Τριαντόπουλου: Τι ζητούν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας κατά Τριαντόπουλου και Αγοραστού σε κακούργημα.
  • Η πρόταση παραπομπής τους στο Ειδικό Δικαστήριο αναμένεται από το Δικαστικό Συμβούλιο το φθινόπωρο.
  • Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης δήλωσε ότι η επέμβαση στον χώρο ίσως δεν ακολούθησε τις διαδικασίες.
  • Οι συγγενείς εκφράζουν ικανοποίηση για την πρόταση του αντιεισαγγελέα, 40 μήνες μετά την τραγωδία.
  • Αντιπολίτευση και ΚΚΕ ζητούν δικαιοσύνη για τις ευθύνες που προκύπτουν από την τραγωδία.

Έντονες αντιδράσεις υπάρχουν μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου για το μπάζωμα. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών περιμένουν το Δικαστικό Συμβούλιο να στείλει στο Ειδικό Δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό για όλα όσα έγιναν τις πρώτες ώρες της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας, ενώ έχουμε πυρ ομαδόν και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο ζητά ο αντεισαγγελέας ΑΠ

Πρόταση παραπομπής Τριαντόπουλου για το μπάζωμα - Οι συγγενείς των Τεμπών δεν ξεχνούν και περιμένουν δικαίωση

Πρόταση παραπομπής Τριαντόπουλου για το μπάζωμα - Οι συγγενείς των Τεμπών δεν ξεχνούν και περιμένουν δικαίωση

«Είχαν καμιά σκοτούρα να απομακρύνουν τα χώματα και να φέρουν άλλα; Κάτι ήθελαν να κρύψουν. Τι κουβαλούσε το τρένο; Εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και όλη η Ελλάδα που περνάει από εκεί πατάει στα μπάζα...», λέει ο Χρήστος Χούπας. 

Για τον πατέρα της Ελπίδας Χούπα, που χάθηκε στα Τέμπη, και πολλούς ακόμη συγγενείς θυμάτων, η πρόταση του αντιεισαγγελέα να παραπεμφθούν στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός φέρνει μια πρώτη ικανοποίηση, 40 μήνες μετά την τραγωδία. Στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση οι τόνοι ανεβαίνουν ξανά, με αφορμή και όσα είχε πει ο υπουργός Δικαιοσύνης, πως όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι «για τα μπάζα».

Τέμπη: Απολογήθηκαν Τριαντόπουλος και Αγοραστός για το «μπάζωμα»

Φλωρίδης: Η επέμβαση στον χώρο ίσως δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

Φλωρίδης: Η επέμβαση στον χώρο ίσως δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

«Η φράση είναι: "Όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα είναι για τα μπάζα". Τώρα εδώ τι έχουμε; Πιθανότατα μια εκτίμηση ότι η επέμβαση στον χώρο ίσως δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες», είπε σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης. 

Ο κ. Δημήτρης Πλακιάς σε ανάρτησή του αναφέρει «Τώρα το μόνο που μένει είναι τα μέλη από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να κάνουν το καθήκον τους».

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίζει για Τριαντόπουλο και Αγοραστό 

Η πρόταση του αντιεισαγγελέα εισάγεται στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτό θα πάρει την τελική απόφαση το φθινόπωρο για το αν θα καθίσουν ή όχι στο εδώλιο οι κύριοι Τριαντόπουλος και Αγοραστός.

«Η θέση των κυβερνητικών στελεχών που αλλοίωσαν τον χώρο του εγκλήματος είναι στο εδώλιο του κατηγορουμένου στη δίκη για τα Τέμπη», σχολίασε το ΚΚΕ. 

«Η πρόταση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου είναι η απόλυτη δικαίωση προσωπικά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου», υπογραμμίζει η Ελληνική Λύση. 

«Ναι» στην ποινική δίωξη Τριαντόπουλου από τους βουλευτές της ΝΔ

Τέμπη: Τι ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων 

Πολλοί συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζητούν αναβάθμιση της κατηγορίας. Να μην παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά για κακούργημα.

«Ένας-ένας θα πάτε στη Δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

Ενώ, και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανέφερε «Όσο και αν θέλουν να θάψουν τις ευθύνες, δεν θα τα καταφέρουν. Οι 57 ψυχές θα βρουν τον τρόπο να βγει η αλήθεια στο φως και να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι όσοι πρόδωσαν τον όρκο τους και συνέπραξαν στα εγκλήματα των Τεμπών και τη συγκάλυψή τους».

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