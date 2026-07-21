Τέλος στην περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία βάζει η νέα τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή και παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ρύθμιση καταργεί οριστικά τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι είτε είχαν ήδη υποστεί περικοπές είτε κινδύνευαν να τις δουν το επόμενο διάστημα.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, η υπουργός χαρακτήρισε το μέτρο παρέμβαση αποκατάστασης για μια εκκρεμότητα που, όπως είπε, παρέμενε ανοιχτή επί μία δεκαετία. Όπως διευκρίνισε, οι αλλαγές θα αρχίσουν να αποτυπώνονται από το τέλος Αυγούστου.

Η ίδια ανέφερε: «Κατ’ αρχάς μιλάμε για μια τεράστια κοινωνική αδικία. Δέκα χρόνια, κύριε Λάμπρου. 2016 Ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, ο οποίος προέβλεψε την περικοπή στο μισό τις συντάξεις χηρείας. Σκεφτείτε πόσο σκληρή ήταν αυτή η ρύθμιση. Έχεις χάσει τον άνθρωπό σου και αγωνιάς για την επιβίωσή σου. Παίρνεις αρχικά το 70% της σύνταξης του συζύγου σου, της συζύγου σου και μετά από τρία χρόνια αυτό το 70 γίνεται 35. Αυτό από σήμερα καταργείται».

Οι τέσσερις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Η πρώτη κατηγορία αφορά συνταξιούχους χηρείας που είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να πέφτει στο μισό μετά την πάροδο της τριετίας. Σύμφωνα με την υπουργό, η συγκεκριμένη περικοπή παύει να ισχύει και οι δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στις αποδοχές τους από τον επόμενο μήνα.

Όπως είπε η Νίκη Κεραμέως: «Πρώτον, έχουμε χιλιάδες συνταξιούχους χηρείας, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί αυτήν την περικοπή, είχαν πάει δηλαδή στο μισό της σύνταξης. Αυτή από τον ερχόμενο μήνα, δηλαδή από το τέλος Αυγούστου, θα δουν διπλασιασμό τις συντάξεις τους στη βάση της ρύθμισης που ψηφίζουμε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων».

Η δεύτερη αλλαγή αφορά περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας που βρίσκονταν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο μελλοντικής περικοπής, αλλά και με την ανησυχία ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να ζητήσει αναδρομικά για τα ποσά που είχαν λάβει χωρίς να εφαρμοστεί η μείωση.

Η υπουργός τόνισε: « Έχουμε πάνω από 75.000 συνταξιούχους χηρείας, οι οποίοι επρόκειτο να δουν αυτή την περικοπή και μάλιστα αγωνιούσαν για το αν το Ελληνικό Δημόσιο θα έρθει να τους ζητήσει και αναδρομικά για όλα αυτά τα χρόνια που παίρνανε τη σύνταξη χηρείας στο 70% και όχι στο 35%. Γι αυτούς λοιπόν δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Θα μείνουν στο 70% και δεν θα του ζητήσει ούτε ένα ευρώ, ο ΕΦΚΑ».

Τι αλλάζει για εθνικές συντάξεις και ορφανά παιδιά

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει περισσότερους από 120.000 συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία από χηρεία. Η ρύθμιση ακυρώνει την περικοπή της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις, όπως προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς.

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Πάνω από 120.000 συνταξιούχοι οι οποίοι έπαιρναν δυο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μια από χηρεία. Με βάση τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου, αυτή η μία από τις δύο εθνικές περικόπτεται. Καταργείται και αυτό σήμερα. Άρα λοιπόν, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δυο εθνικές συντάξεις και δεν θα οφείλουν τίποτε σε αναδρομικά για όλο το διάστημα που λάμβαναν δύο αντί για μία».

Η τέταρτη αλλαγή αφορά παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Όπως ανέφερε η υπουργός: « Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Τα παιδιά αυτά παίρνουν ανταποδοτική σύνταξη και παίρνουν επιπλέον μισή εθνική σύνταξη. Αυτό διπλασιάζεται. Θα παίρνουν πλέον μία πλήρη εθνική σύνταξη. Άρα τέσσερις δομικές αλλαγές Και κυρίως κύριε Λάμπρου, θα έλεγα μία κοινωνική αδικία που λαμβάνει τέλος σήμερα.»

Γιατί η ρύθμιση έρχεται τώρα

Στο ερώτημα γιατί η διόρθωση έρχεται τώρα, η υπουργός απέδωσε την καθυστέρηση αφενός στη νομική πολυπλοκότητα του ζητήματος και αφετέρου στην ανάγκη να εξασφαλιστεί πρώτα δημοσιονομικός χώρος. Όπως είπε, η κυβέρνηση αξιοποίησε υπεραπόδοση του υπουργείου Εργασίας κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026.

Η κυρία Κεραμέως συμπλήρωσε: «Αυτή την αναφορά για την υπεραπόδοση, αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε πολύτιμο δημοσιονομικό χώρο από εκεί για να διορθώσουμε αυτή την κοινωνική αδικία που κρατούσε δέκα χρόνια».

Τι είπε για τα αναδρομικά και τον φόβο απαιτήσεων από το Δημόσιο

Η υπουργός απέκλεισε την καταβολή αναδρομικών για το παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι κάθε αντίστοιχη ασφαλιστική ρύθμιση εφαρμόζεται από εδώ και πέρα. Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η τροπολογία βάζει τέλος στον φόβο μελλοντικών απαιτήσεων από το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις χήρες που, όπως είπε, φοβούνταν ότι ενδεχόμενες αναδρομικές απαιτήσεις θα μπορούσαν να μεταφερθούν στα παιδιά τους. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Επειδή έχω μιλήσει πάρα πολύ με αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως με χήρες, ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους, Η αγωνία τους, κύριε Λάμπρου, ήταν μη φύγουν από τη ζωή και έρχεται το Δημόσιο και ζητήσει από τα παιδιά τους αναδρομικά τα ποσά αυτά. Αυτή η αγωνία τελειώνει σήμερα το βράδυ».

Η αναφορά στη ΔΕΘ και το πολιτικό μήνυμα για τις εκλογές

Στο τέλος της συνέντευξης, η συζήτηση μεταφέρθηκε στις πιθανές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για εργαζόμενους και συνταξιούχους. Η υπουργός απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις ανήκουν στον πρωθυπουργό και συνδέονται με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Για το ενδεχόμενο εκλογών, παρέπεμψε στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας: «Μίλησε ξεκάθαρα. Έχει πει τόσες φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Από εκεί και πέρα ο ίδιος, αυτός που αποφασίζει είναι ο ίδιος, αυτός που ανακοινώνει».

Η τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή και, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Εργασίας στο Star, οι πρώτες αλλαγές θα φανούν στις πληρωμές από το τέλος Αυγούστου, με βασικό στόχο την κατάργηση των περικοπών, τη διατήρηση των εθνικών συντάξεων και την οριστική άρση του κινδύνου αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ.

