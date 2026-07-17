Παύλος Πολάκης: Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια για δύο υποψηφιότητες»

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Απέσυρε την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης. Έτσι μένει μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου για να εκλεγεί πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

Επιστρέφει ο Παύλος Πολάκης στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής Χανίων επιβεβαίωσε την απόφασή του να μη διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μακροσκελή ανάρτηση με αιχμές προς πολλές κατευθύνσεις. 

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης αναφέρει:

«Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

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Αυτά μέχρι την “ανεξήγητη” στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές. Άραγε, το αν οι βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο; Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας; Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

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Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα…και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα»!

Η αινιγματική μαντινάδα 

Νωρίτερα, με μία μαντινάδα από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης άφησε να διαφανεί ότι θα αποσυρθεί από την διεκδίκηση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. 

Στην ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης ανέφερε: «Στράτα μου ίδια ήσουνα κι ίδια πομένεις πάντα...και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα! Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ό,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα....ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ».

 

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