Η αναζήτηση του ιδανικού ρουζ για την επιδερμίδα σου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ανάμεσα στις αμέτρητες αποχρώσεις, τις διαφορετικές υφές και τα νέα λανσαρίσματα που εμφανίζονται συνεχώς, η επιλογή της σωστής φόρμουλας μπορεί να εξελιχθεί σε μια μικρή beauty πρόκληση.

Η απόχρωση, η υφή, το τελείωμα και η ένταση του χρώματος παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν το αποτέλεσμα θα δείχνει φυσικό ή υπερβολικό. Ένα καλό ρουζ πρέπει να «λιώνει» πάνω στην επιδερμίδα, να χαρίζει μια διακριτική όψη υγείας που θυμίζει φυσικό κοκκίνισμα και να μπορεί να προσαρμόζεται από ένα ανεπαίσθητο πέπλο χρώματος μέχρι ένα πιο statement beauty look.

Και ενώ τα υγρά ή κρεμώδη ρουζ έχουν κατακτήσει τα τελευταία χρόνια το επίκεντρο των τάσεων, το κλασικό powder blush παραμένει σταθερή αξία κι ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα των makeup artists και των beauty editors.

Πώς επιλέγω το σωστό ρουζ;

Το μυστικό βρίσκεται στην υφή και στην απόχρωση. Οι makeup artists προτείνουν φόρμουλες με «λεπτοαλεσμένες» χρωστικές που απλώνονται ομοιόμορφα και χτίζονται σταδιακά χωρίς να αφήνουν έντονες γραμμές. Οι αποχρώσεις που λειτουργούν καλύτερα είναι εκείνες που μιμούνται το φυσικό χρώμα που αποκτά η επιδερμίδα όταν κοκκινίζει από τη ζέστη ή τη χαρά: Ροζ, ροδακινί, κοραλί και ζεστοί nude τόνοι.

Πώς εφαρμόζω σωστά το powder blush;

Όλα ξεκινούν από το σωστό πινέλο. Ένα μεσαίας πυκνότητας, στρογγυλό πινέλο είναι αυτό που θα απλώσει το προϊόν ομοιόμορφα. Η καλύτερη τεχνική είναι να τοποθετήσεις το ρουζ στο ψηλότερο σημείο των ζυγωματικών και να το σβήσεις προς τους κροτάφους ταμπναριστά ή με κυκλικές κινήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ανορθωμένο, φρέσκο look. Στο τέλος χρησιμποίησε ένα καθαρό πινέλο για να «δέσει» το χρώμα με την επιδερμίδα.

Δες στο Allyou.gr μια επιλογή από τα powder blushes που αξίζουν να βρίσκονται στο νεσεσέρ σου:

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου