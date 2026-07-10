Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας

Το καλοκαίρι έχει τη δική του αισθητική: ανάλαφρη, φυσική και κομψή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 14:58 Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη
10.07.26 , 14:41 Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
10.07.26 , 14:22 Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
10.07.26 , 14:00 Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας
10.07.26 , 13:55 Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
10.07.26 , 13:49 Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
10.07.26 , 13:49 BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
10.07.26 , 13:32 Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
10.07.26 , 13:28 Το 9ο SFN Loutraki Animation Festival με δωρεάν είσοδο, Κυριακή 12 Ιουλίου
10.07.26 , 13:11 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
10.07.26 , 13:02 Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
10.07.26 , 12:32 Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
10.07.26 , 12:04 Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
10.07.26 , 12:00 Yγιεινά σνακ και ντιπ για την παραλία- Ρυθμίζουν και το σάκχαρο στο αίμα
10.07.26 , 11:52 Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

Shopping Star: Έτοιμη Για Την Ανάσταση Η Σταυρούλα
Μοδα
Shopping Star: Η Σταυρούλα φόρεσε ένα εξαιρετικό σύνολο για την
Shopping Star: Αυτό Είναι Το Απόλυτο Slip Φόρεμα
Μοδα
Shopping Star: Φορέστε στα γενέθλια αυτό το υπέροχο slip φόρεμα
Ρεβεγιόν: 8+1 Ιδιαίτερα Looks Για Να Κλέψετε Την Παράσταση
Μοδα
Ρεβεγιόν: 8+1 ιδιαίτερα outfits για να κλέψετε την παράσταση!
Χριστουγεννιάτικο Μανικιούρ: 5+1 Ιδέες Για Γιορτινά Νύχια
Μοδα
Χριστουγεννιάτικα νύχια: 5+1 ιδέες για γιορτινό μανικιούρ
Shopping Star: Αυτά Ήταν Τα Λάθη Της Άντζυς
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Θα προτιμούσα να είχες προλάβει κομμωτήριο»
Shopping Star: Με Αυτό Το Μακιγιάζ Θα Είσαι Κυριλέ Στον Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Το κατάλληλο μακιγιάζ για να είσαι κυριλέ σε
Shopping Star: Tips Για Να Είστε Σικ Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star: Θα πάτε σε γάμο; Τι να φορέσετε για
Shopping Star: Η Έλλη Καλεσμένη Σε Βασιλικό Γάμο
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: Επεσήμανε το φάουλ της Έλλης
Shopping Star 22/11/24: Αυτή είναι η νικήτρια
Μοδα
Shopping Star: Ποια ήταν η πιο ραφινάτη νικήτρια αυτής της
Shopping Star: Η Ηλιάνα Βρήκε Λάθη Στο Λουκ Της Όλγας
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Από κει και πέρα είναι καταστροφή»
Shopping Star: Οι Παίκτριες Βρήκαν Εκτός Θέματος Τη Ζένια
Μοδα
Shopping Star: Οι παίκτριες βρήκαν το σύνολο της Ζένιας μεγαλίστικο
Shopping Star: Η Πασαρέλα Της Ζένιας Για Τη Νέα Της Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Ήταν η Ζένια κατάλληλα ντυμένη για τη νέα
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Τips για να είσαι ραφινάτη στη νέα σου συνέντευξη για
Shopping Star: Ντύθηκε Καλά Η Δέσποινα Στη Νέα Της Δουλειά;
Μοδα
Shopping Star Ηλιάνα: «Δέσποινα, το κραγιόν σου είναι απαγορευτικό»
Shopping Star: Τι Να Βάλετε Σε Συνέντευξη Για Δουλειά
Μοδα
Shopping Star: Τι να βάλεις σε συνέντευξη για δουλειά
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Μοδα
Το φετινό island style αποδεικνύει πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το φετινό island style βασίζεται σε effortless εμφανίσεις που συνδυάζουν άνεση και στιλ, είτε βρίσκεσαι στην παραλία είτε απολαμβάνεις τις διακοπές σου σε κάποιο νησί ή μια βόλτα στην πόλη.

Easy Summer Dressing: Τα καλοκαιρινά outfits είναι εδώ

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα εντυπωσιακά μαγιό και τα σωστά αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό beach look.

Τα μαγιό γίνονται το επίκεντρο του look

summer look

Τα swimwear trends της σεζόν αποκτούν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και μετατρέπονται στο βασικό στοιχείο κάθε καλοκαιρινής εμφάνισης. Ολόσωμα μαγιό με cut-outs, ασύμμετρα bikinis, ανάγλυφες υφές και σχέδια που ξεχωρίζουν κυριαρχούν στις νέες συλλογές, ενώ οι γήινες αποχρώσεις συνδυάζονται με μεταλλικές λεπτομέρειες και έντονα prints.

Παράλληλα, τα μαγιό δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην παραλία. Φοριούνται εύκολα με oversized λινά πουκάμισα, αέρινες φούστες ή χαλαρά παντελόνια, δημιουργώντας κομψά resort looks που μπορούν να σε συνοδεύσουν από το πρωινό μπάνιο μέχρι ένα καλοκαιρινό δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το island style

summer look

Καμία καλοκαιρινή εμφάνιση δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τα κατάλληλα αξεσουάρ. Οι oversized ψάθινες tote bags, τα statement γυαλιά ηλίου και τα woven σανδάλια παραμένουν οι διαχρονικοί πρωταγωνιστές του beach styling.

Την ίδια στιγμή, κοσμήματα εμπνευσμένα από κοχύλια, chunky βραχιόλια και πολύχρωμα μαντήλια στα μαλλιά χαρίζουν μια πιο παιχνιδιάρικη και boho διάθεση, ιδανική για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού.

Η επιστροφή των φυσικών υφών

Η raffia, οι crochet λεπτομέρειες, τα woven σχέδια και τα φυσικά υλικά κυριαρχούν στα αξεσουάρ της σεζόν, ενισχύοντας τη relaxed luxury αισθητική του island style. Οι αποχρώσεις του sand, του ivory και του caramel συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα διαχρονικό, κομψό και απόλυτα καλοκαιρινό.

Τα beach bag essentials του φετινού καλοκαιριού

essentials

Η ιδανική beach bag συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ. Ένα statement μαγιό, oversized γυαλιά ηλίου, ένα printed scarf, chunky κοσμήματα και μια ψάθινη tote bag αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο island-inspired look. Το outfit συμπληρώνουν woven σανδάλια και ένα ενυδατικό face mist, που προσφέρει δροσιά και φροντίδα στην επιδερμίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το φετινό island style αποδεικνύει πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα. Με τα σωστά swimwear pieces και τα κατάλληλα αξεσουάρ, ακόμη και το πιο minimal καλοκαιρινό outfit μπορεί να αποκτήσει effortless χαρακτήρα και resort αισθητική.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Πρατση

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MΟΔΑ
 |
ΠΑΡΑΛΙΑ
 |
ΘΑΛΑΣΣΑ
 |
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
 |
ΜΑΓΙΟ
 |
BEACH BAG
 |
ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ
 |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
 |
ΝΗΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Summer Dress
Μοδα
Summer Dress: Η πιο κομψή απάντηση στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού
Καλοκαιρινό Μανικούρ
Μοδα
Οι καλοκαιρινές τάσεις στα νύχια που επιλέγω για το επόμενο μανικούρ μου
Καλοκαιρινά Αξεσουάρ
Μοδα
Αξεσουάρ: 4 + 1 τάσεις που θα αναβαθμίσουν το καλοκαιρινό σου look
Καστανά μάτια και μωβ σκιές
Μοδα
Έχεις καστανά μάτια; Βρήκαμε τη σκιά που θα αναδείξει το βλέμμα σου.
Μόδα Και Καύσωνας.
Μοδα
Μόδα και Καύσωνας. Τι φοράω όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο;
Γυνακεία αρώματα για το καλοκαίρι
Μοδα
Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
PH makeup για σωστη απόχρωση
Μοδα
PH makeup: Το trend που βάζει τέλος στην αναζήτηση της σωστής απόχρωσης
Hot χρωματικοί συνδυασμοί
Μοδα
Οι hot χρωματικοί συνδυασμοί της σεζόν που σου φτιάχνουν τη διάθεση
Καλοκαιρινό Μανικούρ
Μοδα
Summer nails: 3+1 υπέροχες ιδέες για το καλοκαιρινό μανικούρ σου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top