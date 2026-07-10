Το φετινό island style αποδεικνύει πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα

Το φετινό island style βασίζεται σε effortless εμφανίσεις που συνδυάζουν άνεση και στιλ, είτε βρίσκεσαι στην παραλία είτε απολαμβάνεις τις διακοπές σου σε κάποιο νησί ή μια βόλτα στην πόλη.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα εντυπωσιακά μαγιό και τα σωστά αξεσουάρ, τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό beach look.

Τα μαγιό γίνονται το επίκεντρο του look

Τα swimwear trends της σεζόν αποκτούν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα και μετατρέπονται στο βασικό στοιχείο κάθε καλοκαιρινής εμφάνισης. Ολόσωμα μαγιό με cut-outs, ασύμμετρα bikinis, ανάγλυφες υφές και σχέδια που ξεχωρίζουν κυριαρχούν στις νέες συλλογές, ενώ οι γήινες αποχρώσεις συνδυάζονται με μεταλλικές λεπτομέρειες και έντονα prints.

Παράλληλα, τα μαγιό δεν περιορίζονται πλέον μόνο στην παραλία. Φοριούνται εύκολα με oversized λινά πουκάμισα, αέρινες φούστες ή χαλαρά παντελόνια, δημιουργώντας κομψά resort looks που μπορούν να σε συνοδεύσουν από το πρωινό μπάνιο μέχρι ένα καλοκαιρινό δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Τα αξεσουάρ που ολοκληρώνουν το island style

Καμία καλοκαιρινή εμφάνιση δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς τα κατάλληλα αξεσουάρ. Οι oversized ψάθινες tote bags, τα statement γυαλιά ηλίου και τα woven σανδάλια παραμένουν οι διαχρονικοί πρωταγωνιστές του beach styling.

Την ίδια στιγμή, κοσμήματα εμπνευσμένα από κοχύλια, chunky βραχιόλια και πολύχρωμα μαντήλια στα μαλλιά χαρίζουν μια πιο παιχνιδιάρικη και boho διάθεση, ιδανική για τις εμφανίσεις του καλοκαιριού.

Η επιστροφή των φυσικών υφών

Η raffia, οι crochet λεπτομέρειες, τα woven σχέδια και τα φυσικά υλικά κυριαρχούν στα αξεσουάρ της σεζόν, ενισχύοντας τη relaxed luxury αισθητική του island style. Οι αποχρώσεις του sand, του ivory και του caramel συνδυάζονται αρμονικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα διαχρονικό, κομψό και απόλυτα καλοκαιρινό.

Τα beach bag essentials του φετινού καλοκαιριού

Η ιδανική beach bag συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ. Ένα statement μαγιό, oversized γυαλιά ηλίου, ένα printed scarf, chunky κοσμήματα και μια ψάθινη tote bag αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο island-inspired look. Το outfit συμπληρώνουν woven σανδάλια και ένα ενυδατικό face mist, που προσφέρει δροσιά και φροντίδα στην επιδερμίδα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το φετινό island style αποδεικνύει πως η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην απλότητα. Με τα σωστά swimwear pieces και τα κατάλληλα αξεσουάρ, ακόμη και το πιο minimal καλοκαιρινό outfit μπορεί να αποκτήσει effortless χαρακτήρα και resort αισθητική.

Πηγή άρθρου: Mylife.com.cy

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Πρατση