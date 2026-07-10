Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010

Αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους.
  • Οι συλλήψεις έγιναν σε Κυψέλη και Χαλάνδρι, με εντάλματα από την 3η τακτική ανακρίτρια.
  • Αναζητείται και μία γυναίκα 46 ετών στη Βρετανία, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.
  • Η υπόθεση επανεξετάστηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
  • Η επίθεση συνέβη κατά τη διάρκεια αντιμνημονιακής διαδήλωσης, με τρεις εργαζόμενους να χάνουν τη ζωή τους από ασφυξία.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για τον εμπρησμό που σημειώθηκε το 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας.

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Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της Δ.Α.Ο.Ε. σε Κυψέλη και Χαλάνδρι, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων. 

Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε είχε φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά. 
 

Υπάλληλοι της Marfin έχουν βγει στο μπαλκόνι μετά τη φωτιά του 2010 και ζητούν βοήθεια - Eurokinissi

Υπάλληλοι της Marfin έχουν βγει στο μπαλκόνι μετά τη φωτιά του 2010 και ζητούν βοήθεια - Eurokinissi

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι 42 ετών.  Και οι τρεις, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

15 χρόνια από την τραγωδία της Marfin: «Είπα ή θα σωθώ ή δε θα έχω ανάσα»

Η υπόθεση της Marfin με εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη άνοιξε ξανά το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε εντολή στο ελληνικό FBI να προχωρήσει σε μια νέα έκθεση βάσει στοιχείων και φωτογραφικού υλικού.

Από τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στους δύο 42χρονους άνδρες, και στην γυναίκα που αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τρία πρόσωπα δεν είχαν μπει στο κάδρο των πρώτων ερευνών με αποτέλεσμα να μην έχει κατηγορηθεί κανένας από αυτούς. 

Τα εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η 3η τακτική ανακρίτρια βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τις διωκτικές αρχές.

Το χρονικό της επίθεσης στη Marfin

Ήταν 5 Μαΐου 2010. Η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της βαθιάς κρίσης χρέους, με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να έχει μόλις ανακοινώσει το πρώτο πακέτο διάσωσης και τα σκληρά μέτρα λιτότητας, γεγονός που πυροδότησε μαζικές, οργισμένες κινητοποιήσεις και έντονη κοινωνική πόλωση.

Άγνωστοι πέταξαν το 2010 βόμβες μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου κατά τη διάρκεια αντιμνημονιακής διαδήλωσης - Eurokinissi

Άγνωστοι πέταξαν το 2010 βόμβες μολότοφ μέσα στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου κατά τη διάρκεια αντιμνημονιακής διαδήλωσης - Eurokinissi

Τον Μάιο του 2010 η κυβέρνηση αποδέχθηκε το πρώτο μνημόνιο και το πακέτο στήριξης 110 δισ. ευρώ, με αντάλλαγμα αυστηρή λιτότητα, περικοπές και μεταρρυθμίσεις, κάτι που όξυνε την κοινωνική αντίδραση.

Υπόθεση Marfin: Τα στοιχεία δείχνουν τέσσερα νέα πρόσωπα

Οι διαδηλώσεις εκείνης της περιόδου ήταν μαζικές, με ισχυρό αντιμνημονιακό φορτίο, και το πολιτικό σκηνικό άρχισε να αποσταθεροποιείται γρήγορα καθώς τα μέτρα έπλητταν μισθούς, συντάξεις και εργασιακά δικαιώματα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 

Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αντιμνημονιακής πορείας στο κέντρο της Αθήνας, το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με μολότοφ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι στο κτίριο και να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Εικόνες «Marfin»: Έβαλαν φωτιά σε τράπεζα και παγιδεύτηκε με το μωρό της

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ομάδα κουκουλοφόρων έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος και πέταξε βόμβες μολότωφ στο εσωτερικό, την ώρα που μέσα βρίσκονταν περίπου 25 έως 30 εργαζόμενοι.

Οι τρεις υπάλληλοι της Marfin εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο της τράπεζας και πέθαναν από ασφυξία - Eurokinissi

Οι τρεις υπάλληλοι της Marfin εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο της τράπεζας και πέθαναν από ασφυξία - Eurokinissi

Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν. Πέντε άτομα διασώθηκαν από την Πυροσβεστική, αλλά τρεις υπάλληλοι πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.

Ξεσπά διασωθείσα της Marfin: «Εκλιπαρούσαμε να μην πετάνε μολότοφ»

Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.

Ανάμεσα στους νεκρούς και μια έγκυος - Eurokinissi

Ανάμεσα στους νεκρούς και μια έγκυος - Eurokinissi

Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν, όταν οι φλόγες και ο καπνός απλώθηκαν στο κτίριο.

Οι αρχικές έρευνες στράφηκαν στην ανάλυση οπτικού υλικού, μαρτυριών και σε άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν λίγα λεπτά αργότερα σε κτίρια στην Αμαλίας και στη Συγγρού.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη αθωώθηκαν - Eurokinissi

Οι δύο βασικοί ύποπτοι που είχαν παραπεμφθεί σε δίκη αθωώθηκαν - Eurokinissi

Δύο βασικοί κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Το 2016 η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς καταδίκη των βασικών κατηγορουμένων, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν την επίθεση δεν ταυτοποιήθηκαν οριστικά.
 

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