Δύο άτομα συνελήφθησαν για τον εμπρησμό που σημειώθηκε το 2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας.
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Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης της Δ.Α.Ο.Ε. σε Κυψέλη και Χαλάνδρι, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων.
Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, 46 ετών, για την οποία έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς βρίσκεται στη Βρετανία. Όπως προέκυψε είχε φύγει πριν από έξι χρόνια για το Ηνωμένο Βασίλειο όπου μένει μόνιμα και αναμένεται η σύλληψή της από τις βρετανικές αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί σχετικά.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι 42 ετών. Και οι τρεις, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι γνωστοί από τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
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Η υπόθεση της Marfin με εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη άνοιξε ξανά το προηγούμενο διάστημα, καθώς ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έδωσε εντολή στο ελληνικό FBI να προχωρήσει σε μια νέα έκθεση βάσει στοιχείων και φωτογραφικού υλικού.
Από τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οι αξιωματικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος έφτασαν στους δύο 42χρονους άνδρες, και στην γυναίκα που αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τρία πρόσωπα δεν είχαν μπει στο κάδρο των πρώτων ερευνών με αποτέλεσμα να μην έχει κατηγορηθεί κανένας από αυτούς.
Τα εντάλματα σύλληψης εξέδωσε η 3η τακτική ανακρίτρια βάσει των νέων στοιχείων που προέκυψαν από τις διωκτικές αρχές.
Το χρονικό της επίθεσης στη Marfin
Ήταν 5 Μαΐου 2010. Η Ελλάδα βρισκόταν στην αρχή της βαθιάς κρίσης χρέους, με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να έχει μόλις ανακοινώσει το πρώτο πακέτο διάσωσης και τα σκληρά μέτρα λιτότητας, γεγονός που πυροδότησε μαζικές, οργισμένες κινητοποιήσεις και έντονη κοινωνική πόλωση.
Τον Μάιο του 2010 η κυβέρνηση αποδέχθηκε το πρώτο μνημόνιο και το πακέτο στήριξης 110 δισ. ευρώ, με αντάλλαγμα αυστηρή λιτότητα, περικοπές και μεταρρυθμίσεις, κάτι που όξυνε την κοινωνική αντίδραση.
Οι διαδηλώσεις εκείνης της περιόδου ήταν μαζικές, με ισχυρό αντιμνημονιακό φορτίο, και το πολιτικό σκηνικό άρχισε να αποσταθεροποιείται γρήγορα καθώς τα μέτρα έπλητταν μισθούς, συντάξεις και εργασιακά δικαιώματα.
Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας αντιμνημονιακής πορείας στο κέντρο της Αθήνας, το υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου δέχθηκε εμπρηστική επίθεση με μολότοφ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εργαζόμενοι στο κτίριο και να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.
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Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ομάδα κουκουλοφόρων έσπασε τη γυάλινη πρόσοψη του καταστήματος και πέταξε βόμβες μολότωφ στο εσωτερικό, την ώρα που μέσα βρίσκονταν περίπου 25 έως 30 εργαζόμενοι.
Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν. Πέντε άτομα διασώθηκαν από την Πυροσβεστική, αλλά τρεις υπάλληλοι πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού.
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Τα θύματα ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών, και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών.
Οι τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στον πρώτο όροφο και δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν, όταν οι φλόγες και ο καπνός απλώθηκαν στο κτίριο.
Οι αρχικές έρευνες στράφηκαν στην ανάλυση οπτικού υλικού, μαρτυριών και σε άλλες εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν λίγα λεπτά αργότερα σε κτίρια στην Αμαλίας και στη Συγγρού.
Δύο βασικοί κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Το 2016 η δίκη ολοκληρώθηκε χωρίς καταδίκη των βασικών κατηγορουμένων, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που πραγματοποίησαν την επίθεση δεν ταυτοποιήθηκαν οριστικά.