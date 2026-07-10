Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από φωτιά στην Ανδαλουσία

Πολλοί κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά στην Αλμερία της Ανδαλουσίας.
  • Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.
  • Περίπου 150 πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, με τη βοήθεια της μονάδας UME του στρατού.
  • Περίπου 50 κάτοικοι απομακρύνθηκαν και διανυκτέρευσαν σε πολιτιστικό κέντρο.
  • Η Ισπανία πλήττεται από καύσωνα και οι πυρκαγιές αυξάνονται λόγω κλιματικής αλλαγής.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε χθες, Πέμπτη, στην περιοχή της Αλμερίας στην Ανδαλουσία στη νότια Ισπανία

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε την τεράστια θλίψη του για τις τραγικές συνέπειες της πυρκαγιάς και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. 

 

 

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, στην πόλη Μπένταρ εντοπίστηκαν έξι νεκροί, ορισμένοι εκ των οποίων κάηκαν μέσα στα αυτοκίνητά τους. 

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Στο πεδίο επιχείρησαν περίπου 150 πυροσβέστες, που έδωσαν ολονύχτια μάχη για να ελέγξουν τις φλόγες. 

 

 

Μάλιστα, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές, στην περιοχή αναπτύχθηε η μονάδα UME του ισπανικού στρατού, που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων έκτακτων καταστάσεων. 

Αρκετοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ μια γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα και ένας ακόμα άνθρωπος νοσηλεύεται με προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. 

Τέσσερις ακόμα δέχθηκαν τις φροντίδες των σωστικών συνεργείων επί τόπου, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και κάποιοι από αυτούς έφεραν ελαφρά εγκαύματα. 

 

 

Περίπου πενήντα κάτοικοι διανυκτέρευσαν σε πολιτιστικό κέντρο που μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής πυροπαθών, ενώ η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους έχει διακοπεί. 

Ο αριθμός των υπηρεσιών άμεσης επέμβασης έλαβε πάνω από 150 κλήσεις με αναφορές πολιτών για τη φωτιά. Κάποιες από αυτές έκαναν λόγω για ένα καλώδιο που είχε πέσει στον δρόμο και από αυτό προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά που εξαπλώθηκε ραγδαία. 

Η Ισπανία πλήττεται αυτές τις μέρες από νέο κύμα καύσωνα κι αρκετές περιοχές της Ανδαλουσίας είχαν ήδη τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού.

 

 

Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, καθώς δοκιμάζεται τα τελευταία χρόνια από κύματα ζέστης ολοένα πιο μακράς διάρκειας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν ενίοτε τους 40° Κελσίου και να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν καταστροφικές πυρκαγιές.

Το 2025, σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη εξαιτίας των πυρκαγιών στην Ισπανία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS). Ο απολογισμός αυτός ήταν ο χειρότερος στη σύγχρονη ιστορία της χώρας της Ιβηρικής. 

 

 

Στις περσινές πυρκαγιές, που ήταν πάνω από 8.000 συνολικά, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, άλλοι 86 τραυματίστηκαν και πάνω από 42.000 χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στα τέλη Μαΐου, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ διαβεβαίωνε ότι η Ισπανία θα αναπτύξει το καλοκαίρι τη «μεγαλύτερη» δύναμη που είχε συγκροτηθεί ποτέ για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν αρκετές φωτιές στην ισπανική επικράτεια, μία από τις οποίες έκαψε πάνω από 20.000 στρέμματα στην Καταλονία (βορειοδυτικά), μερικά χιλιόμετρα από την Κόστα Μπράβα.

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