Τραμπ από Άγκυρα: Θα χτυπήσουμε ξανά το Ιράν σήμερα το βράδυ!

Δε θα αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ διαμήνυσε μετά τη σύνοδο κορυφής

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Δηλώσεις Τραμπ από την Άγκυρα για ΗΠΑ και Ιράν (βίντεο Mega)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης.
  • Αναφέρθηκε στην πιθανότητα εξουδετέρωσης της ιρανικής ηγεσίας κατά την κηδεία του Αγιατολάχ Χαμενε στην Τεχεράνη.
  • Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να παραμείνουν στη συμμαχία.
  • Επιβεβαίωσε την πρόθεση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τις πωλήσεις όπλων στους συμμάχους.
  • Διακόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία λόγω αμυντικών δαπανών και του πολέμου στο Ιράν.

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Τετάρτης! 

Παγκόσμια ανησυχία από τη νέα σύρραξη ΗΠΑ – Ιράν

«Θα δώσω μία μικρή προειδοποίηση: θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ ανέφερε μάλιστα ότι θα μπορούσε να εξουδετερώσει την ιρανική ηγεσία κατά την κηδεία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενε στην Τεχεράνη.  


Τραμπ στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών του διεθνούς οργανισμού σήμερα στην Άγκυρα, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες.

Εντός της κεκλεισμένων των θυρών συνόδου κορυφής, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να συνεχίσουν να πουλάνε όπλα σε συμμάχους ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιούνται, είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία.

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Σύμφωνα πάντα με την πηγή, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Τραμπ στη σύνοδο.

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε τις επικρίσεις του στην Ισπανία ούτε και την ανακοίνωσή του για τερματισμό της ενδιάμεσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν στη διάρκεια της συνόδου, είπε η πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε επίσης το θέμα της Γροιλανδίας, που έχει προκαλέσει τριβές εντός του μπλοκ, πρόσθεσε η πηγή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε νωρίτερα εντολή για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία λόγω των αμυντικών δαπανών της χώρας αυτής και του πολέμου στο Ιράν.
 

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