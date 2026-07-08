Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 20χρονος

Χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι από αστυνομικούς - Η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.
  • Ο οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών και επιχείρησε να εμβολίσει τους αστυνομικούς κατά τη διαφυγή του.
  • Μετά από καταδίωξη, ο 20χρονος εγκλωβίστηκε και δέχθηκε πυρά, τραυματίζοντας τον στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
  • Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.
  • Διατάχθηκε έρευνα για τις συνθήκες χρήσης των υπηρεσιακών όπλων και η προανάκριση αναλαμβάνεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε όχημα στην ευρύτερη περιοχή του Άργους. 

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Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. ο οδηγός δε σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών. Αντίθετα ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. 

Ακολούθησε καταδίωξη. Ο νεαρός πέρασε μέσα από τρία χωριά, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, μέχρι που εγκλωβίστηκε στο ύψος της γέφυρας του Ξεριά. 

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Εκεί εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε για διαφύγει τρέχοντας ενώ σκαρφάλωσε και σε μάντρα. Στην προσπάθειά του αυτή, δέχθηκε πυρά από τους αστυνομικούς και μία σφαίρα τον τραυμάτισε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. 

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στα Επείγοντας του νοσοκομείου του Άργους. Εκεί σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε, όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίσθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα από το κεφάλι. Μετά το χειρουργείο παρέμεινε διασωληνωμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική ώσπου να βρεθεί κρεβάτι σε ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθεί στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. 

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Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί 

Έχει διαταχθεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των υπηρεσιακών όπλων των αστυνομικών, ενώ στο Ναύπλιο φέρεται να έχει μεταβεί ο ίδιος ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο εμπλεκόμενων αστυνομικών. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). 

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την καταδίωξη του 20χρονου 

Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δε συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται  δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..

 

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