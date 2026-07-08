Εξαφάνιση Λούτσα: Το άγνωστο ραντεβού, το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράτριας,Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 20 Μαΐου από τη Λούτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, η 50χρονη είχε προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις και χειριζόταν υποθέσεις με σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται μία αγοραπωλησία πρατηρίου υγρών καυσίμων, από την οποία φαίνεται να προέκυψαν σοβαρές οικονομικές διαφορές.

Μυστήριο με εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στη Λούτσα

Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: Το ραντεβού που δεν έγινε ποτέ και η συνάντηση στη Νίκαια

Σύμφωνα με το MEGA, τέσσερις ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ είχε μεταβεί στην περιοχή της Νίκαιας για συνάντηση που αφορούσε αγοραπωλησία ακινήτων.

H Κινέζα μεταφράστρια εξαφανίστηκε από τη Λούτσα στις 20 Μαΐου

H Κινέζα μεταφράστρια εξαφανίστηκε από τη Λούτσα στις 20 Μαΐου

Δύο ημέρες αργότερα επισκέφθηκε τη δικηγόρο της, με την οποία συζήτησαν τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις που σχετίζονταν με μεγάλες οικονομικές διαφορές.

Την επομένη απέστειλε έγγραφα στη δικηγόρο της, επικοινώνησε με τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα για επαγγελματικούς λόγους, ενώ επιβεβαίωσε και ένα ακόμη επαγγελματικό ραντεβού με διαχειριστή πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο ραντεβού δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Κινέζας μεταφράστριας

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι οι επαγγελματικές δραστηριότητες της Κινέζας μεταφράστριας

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα τελευταία επιβεβαιωμένα ίχνη της πριν την εξαφάνισή της στις 20 Μαΐου.

Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: Η υπόθεση με το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη των 140.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, νέα διάσταση στην υπόθεση δίνουν όσα αποκάλυψε στο «Live News» ο πρώην ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων στου Ρέντη.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, πριν από περίπου δύο χρόνια η Γιου Τινγκ διαμεσολάβησε στην πώληση του πρατηρίου, φέρνοντας σε επαφή τον τότε ιδιοκτήτη με Κινέζους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η Κινέζα μεταφράστρια φέρεται να είχε μεσολαβήσει για αγοραπωλησίες με μεγάλα χρηματικά ποσά

Η Κινέζα μεταφράστρια φέρεται να είχε μεσολαβήσει για αγοραπωλησίες με μεγάλα χρηματικά ποσά

Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας δημιουργήθηκαν οικονομικές εκκρεμότητες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ξεπερνούν συνολικά τις 140.000 ευρώ.

«Δεν υπάρχει κάτι με εμάς. Εμάς μας οφείλουν χρήματα, δεν οφείλουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε να "τρέξουν" την επιχείρηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο γιος του έχει λαμβάνειν περίπου 80.000 ευρώ, ενώ η Γιου Τινγκ φέρεται να επιβαρύνθηκε με ποσό 30.000 έως 35.000 ευρώ, όταν – όπως ανέφερε – ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε κατάσχεση χρημάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό, επειδή δεν τηρήθηκε ο διακανονισμός οφειλών από τη νέα εταιρεία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει η αγοραπωλησία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων για την οποία είχε μεσολαβήσει η Κινέζα μεταφράστρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχές παρουσιάζει η αγοραπωλησία ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων για την οποία είχε μεσολαβήσει η Κινέζα μεταφράστρια

Εξαφάνιση Κινέζας Μεταφράστριας: «Την όρισαν εκπρόσωπο και διαχειρίστρια»

Ο πρώην ιδιοκτήτης ανέφερε ότι γνώρισε τη Γιου Τινγκ αποκλειστικά ως μεσίτρια της συγκεκριμένης συναλλαγής.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μετά την αγορά του πρατηρίου οι νέοι ιδιοκτήτες την όρισαν εκπρόσωπο και διαχειρίστρια της εταιρείας.

Από την αγοραπωλησία του πρατηρίου υγρών καυσίμων υπάρχει μια οφειλή, ύψους 140.000 ευρώ

Από την αγοραπωλησία του πρατηρίου υγρών καυσίμων υπάρχει μια οφειλή, ύψους 140.000 ευρώ

«Ήρθε ως μεσίτρια η Τινγκ, πληρώθηκε, έφερε κάποιους Κινέζους. Την ορίσανε εκπρόσωπο της εταιρίας, διαχειρίστρια», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως υποστήριξε, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης υπήρχε μόνο μία ρυθμισμένη οφειλή προς τον ΕΦΚΑ. Οι νέοι ιδιοκτήτες κατέβαλαν τις πρώτες δόσεις, όμως στη συνέχεια σταμάτησαν να εξυπηρετούν τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες είσπραξης.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν συμφωνήσει να πωληθεί εκ νέου το πρατήριο σε τρίτο αγοραστή, ώστε να εξοφληθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις τόσο προς τον γιο του όσο και προς τη Γιου Τινγκ.

Η τελευταία φορά που, όπως είπε, συνάντησε την 50χρονη ήταν τον περασμένο Απρίλιο, για διαδικαστικό ζήτημα που αφορούσε την πυρασφάλεια της επιχείρησης.

Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: «Δεν είχε προετοιμάσει τη φυγή της»

Την ίδια ώρα, ο σύζυγος της αγνοούμενης, Βασίλης Καραβασίλης, επιμένει ότι η γυναίκα του δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς.

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας υποστηρίζει ότι η γυναίκα δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας υποστηρίζει ότι η γυναίκα δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς

Το MEGA βρέθηκε στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα, όπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα σχεδόν τα προσωπικά αντικείμενα της Γιου Τινγκ παραμένουν στη θέση τους. Σακάκια, πουκάμισα, τσάντες και ρούχα καθημερινής χρήσης βρίσκονται μέσα στο σπίτι, γεγονός που, σύμφωνα με τον σύζυγό της, δεν παραπέμπει σε προετοιμασμένη αναχώρηση.

Τα μοναδικά αντικείμενα που φαίνεται να λείπουν είναι όσα είχε πάντοτε μαζί της στην τσάντα της, δηλαδή το διαβατήριο, φωτοτυπία του διαβατηρίου, την άδεια παραμονής και το δίπλωμα οδήγησης.

Μιλώντας στο MEGA, ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις ελληνικές Αρχές προς το κινεζικό προξενείο.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τις ελληνικές Αρχές. Σήμερα μόνο είχα επικοινωνία με το κινεζικό προξενείο εδώ στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα από τις ελληνικές Αρχές επίσημα για το αρχικό συμβάν. Από την πλευρά τους παρακολουθούν τις εξελίξεις και ό,τι πληροφορίες δημοσιεύονται στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης», δήλωσε.

Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας: Πού προσανατολίζονται οι έρευνες

Οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, με βασικό άξονα τις επαγγελματικές δραστηριότητες της 50χρονης και τις οικονομικές εκκρεμότητες που χειριζόταν.

Παράλληλα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει συγκεκριμένο σενάριο, εξετάζεται και το ενδεχόμενο της οικειοθελούς αποχώρησης, το οποίο ωστόσο ο σύζυγός της απορρίπτει κατηγορηματικά.

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