Το καλοκαίρι είναι για τα καλά, εδώ. Το ίδιο και η ζέστη του Ιουλίου. Όταν κάθεστε στο μπαλκόνι σας ή όταν πηγαίνετε σε κάποιο φιλικό σπίτι, υπάρχει καλύτερη ερώτηση από το «θέλεις να πιεις μια λεμονάδα;»

Η σπιτική λεμονάδα είναι ένα δροσερό, παραδοσιακό αναψυκτικό που φτιάχνεται εύκολα στο σπίτι με τρία βασικά υλικά: φρέσκο χυμό λεμονιού, νερό και κάποιο γλυκαντικό όπως ζάχαρη ή μέλι. Αποτελεί την αγαπημένη επιλογή για ενυδάτωση και δροσιά, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και η συνταγή της, πάρα πολύ απλή.

Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να την φτιάξουμε μόνοι μας. Τα συστατικά και τα βήματα είναι πολύ απλά:

Υλικά:

2 φλιτζάνια ζάχαρη

2 φλιτζάνια νερό

ξύσμα από 6 λεμόνια

2 φλιτζάνια χυμό λεμονιού

1 κομματάκι τζίντζερ μήκους 2εκ. καθαρισμένο και κομμένο σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση:

Πλένουμε και στεγνώνουμε τα λεμόνια και παίρνουμε το ξύσμα από τα τέσσερα. Ρίχνουμε το ξύσμα του λεμονιού, το τζίντζερ, τη ζάχαρη και το νερό σε μια κατσαρόλα και τη βάζουμε στη φωτιά. Ανακατεύουμε να διαλυθεί η ζάχαρη και να πάρει βράση το σιρόπι

Στο μεταξύ στύβουμε το χυμό των λεμονιών. Ύστερα από 15 λεπτά βρασμού προσθέτουμε τον χυμό του λεμονιού στο σιρόπι και συνεχίζουμε το βράσιμο για 5 ακόμα λεπτά.

Αν θέλουμε, σουρώνουμε τη λεμονάδα, ή την αφήνουμε με το ξύσμα και το τζίντζερ. Τη βάζουμε με ένα χωνί σε γυάλινο μπουκάλι και τη διατηρούμε στο ψυγείο αφού κρυώσει.

Για το σερβίρισμα, βάζουμε από ενάμιση δάχτυλο συμπυκνωμένο χυμό στα ποτήρια, προσθέτουμε παγάκια, φύλλα δυόσμου και συμπληρώνουμε με παγωμένο νερό.

Απολαύστε τη λεμονάδα σας, και Καλό Καλοκαίρι!