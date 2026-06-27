Ένα πιάτο που μπορείτε να ετοιμάσετε το πρωί ή ακόμα και το προηγούμενο βράδυ

Εάν έχετε λιγότερο από μία ώρα για να μαγειρέψετε, αλλά εξακολουθείτε να ψάχνετε για ένα χορταστικό δείπνο το βράδυ, μην κοιτάξετε περισσότερο από αυτό το πιάτο με ζυμαρικά και κοτόπουλο σε σάλτσα φιστικιού-λάιμ. Άλλωστε, ποιος μπορεί να αντισταθεί στα νουντλς ρυζιού που λούζονται με άφθονη γλυκιά και κρεμώδη σάλτσα φιστικιού; Σε αυτό το εύκολο δείπνο, τα ζυμαρικά, τα λαχανικά και τα στήθη κοτόπουλου ρίχνονται σε μια ακαταμάχητη κρεμώδη σάλτσα φιστικιού-λάιμ που επικαλύπτει κάθε συστατικό. Είναι η απλότητα στα καλύτερά της.

Το καλύτερο πράγμα για αυτό το πιάτο; Αυτά τα noodles είναι πιο εύκολο να τα φτιάξετε στο σπίτι από ό,τι φανταζόταν κανείς. Το κόλπο είναι να τακτοποιήσετε τα πάντα πριν αρχίσετε να μαγειρεύετε. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία διαρκεί πραγματικά περισσότερο από το μαγείρεμα: Φτιάξτε πρώτα τη σάλτσα φιστικιού-λάιμ. Μουλιάστε τα noodles. Ψιλοκόψτε όλα τα λαχανικά και ψιλοκόψτε το κοτόπουλο. Διαλέξτε και πλύνετε τα μυρωδικά σας και ψιλοκόψτε τα φιστίκια σας. Με όλα αυτά πίσω σας, το πιάτο συνδυάζεται γρήγορα!

Αυτό είναι σίγουρα ένα πιάτο που μπορείτε να ετοιμάσετε το πρωί ή ακόμα και το προηγούμενο βράδυ. Σχεδόν όλα θα διατηρηθούν καλά στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

Συστατικά

Αλάτι

250 gr χοντρά noodles ρυζιού

1/2 φλ. κρεμώδες φιστικοβούτυρο χωρίς προσθήκη ζάχαρης

3 κ.σ. γλυκιά σάλτσα τσίλι

2 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. σριράτσα

1/2 κουτ. ψιλοτριμμένο ξύσμα λάιμ

2 κ.σ. φρέσκο ​​χυμό λάιμ

2 κ.σ. φυτικό λάδι

2 μικρά ή 1 μεγάλο στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλα, χωρίς πέτσα (περίπου 250 γρ.), κομμένα σε κομμάτια 1/2"

1 μικρή κόκκινη πιπεριά, χωρίς τους σπόρους και τα κοτσάνια, κομμένη σε λεπτές φέτες

3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

3 κρεμμύδια, λευκά και πράσινα μέρη χωρισμένα, κομμένα σε λεπτές φέτες

2 κ.σ. ψιλοκομμένο ξεφλουδισμένο τζίντζερ

1/2 γ. φρέσκα φύλλα κόλιανδρου

1/2 γ. μικρά φύλλα φρέσκου βασιλικού

1/3 γ. αλατισμένα φιστίκια ψιλοκομμένα

Φέτες λάιμ, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Βήμα 1

Βάλτε μια μέτρια κατσαρόλα με νερό να βράσει. Αλατοπιπερώνετμε γενναιόδωρα. Προσθέστε τα noodles και ανακατέψτε για να μην κολλήσουν. Αποσύρετε από τη φωτιά και αφήνετε να μουλιάσουν μέχρι να μαλακώσουν, 13 με 15 λεπτά. Στραγγίζετε σε σουρωτήρι και ξεπλένετε με κρύο νερό.

Βήμα 2

Εν τω μεταξύ, σε ένα μεσαίο μπολ, χτυπήστε ελαφρά το φιστικοβούτυρο, τη σάλτσα τσίλι, τη σόγια, τη σριράτσα, το ξύσμα λάιμ, τον χυμό λάιμ, 1/4 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1/4 φλιτζάνι ζεστό νερό μέχρι να ομογενοποιηθούν. Βάλτε στην άκρη.

Βήμα 3

Σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ζεσταίνετε το λάδι. Προσθέστε το κοτόπουλο, αλατοπιπερώστε και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να ροδίσει ελαφρά σε σημεία και σχεδόν να ψηθεί, περίπου 4 λεπτά. Προσθέστε πιπεριά, σκόρδο, το κρεμμύδι και τζίντζερ. Αλατοπιπερώνετε, αν χρειάζεται. Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να μαλακώσουν οι πιπεριές, περίπου 3 λεπτά ακόμα.

Βήμα 4

Προσθέστε τα noodles στο τηγάνι και ανακατέψτε καλά να ενωθούν. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε την κρατημένη σάλτσα. Περιχύνετε με τη σάλτσα.

Βήμα 5

Μοιράζετε τα noodles σε μπολ. Συμπληρώστε με κομμένα κομμάτια πράσινου κρεμμυδιού, κόλιαντρο, βασιλικό και φιστίκια. Σερβίρετε μαζί με φέτες λάιμ.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Αγγελική Λάλου