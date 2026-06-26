Πριν από λίγες μέρες η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά και η Μελίνα, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το μυστήριο που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
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Η μοναχοκόρη της Δέσποινας Βανδή επέλεξε ένα λευκό φόρεμα ξώπλατο, ποζάρωντας σε έναν καθρέφτη.
Η ίδια μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και αποκόμισε θετικά σχόλια για την κομψότητα και το στιλ της. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δέσποινα Βανδή φορώντας ένα εξώπλατο φόρεμα με λουλούδια. Μάνα και κόρη έλαμπαν μέσα στα κομψά φορέμα τους και ήταν πολύ ευδιάθετες.
Οι στενές σχέσεις Μελίνας- Δέσποινας
Η Δέσποινα Βανδή και η 21χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, έχουν μία πολύ στενή σχέση. Μάνα και κόρη περνάνε αρκετό χρόνο μαζί πηγαίνοντας, για καφέ, βόλτες στα μαγαζιά ενώ η Μελίνα συχνά καμαρώνει τη μητέρα της στην πίστα εμψυχώνοντάς τη.
Και η καταξιωμένη τραγουδίστρια όμως σε αρκετές συνεντεύξεις της έχει δηλώσει περήφανη για την κόρη της η οποία έχει καταφέρει να χαράξει τη δική της πορεία.
Τον περασμένο Ιανουάριο μάνα και κόρη έκαναν μαζί ένα ντουέτο τραγουδώντας μαζί το διαχρονικό κομμάτι «Can’t Help Falling in Love».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.