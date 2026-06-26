Η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά- Το εντυπωσιακό φόρεμα της Μελίνας

Η Μελίνα μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από το μυστήριο

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Πριν από λίγες μέρες η Δέσποινα Βανδή έγινε νονά και η Μελίνα, δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το μυστήριο που έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.

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Η μοναχοκόρη της Δέσποινας Βανδή επέλεξε ένα λευκό φόρεμα ξώπλατο, ποζάρωντας σε έναν καθρέφτη. 

 

 


Η ίδια μοιράστηκε τη φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media και αποκόμισε θετικά σχόλια για την κομψότητα και το στιλ της.  Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δέσποινα Βανδή φορώντας ένα εξώπλατο φόρεμα με λουλούδια. Μάνα και κόρη έλαμπαν μέσα στα κομψά φορέμα τους και ήταν πολύ ευδιάθετες. 

Οι στενές σχέσεις Μελίνας- Δέσποινας 

Η Δέσποινα Βανδή και η 21χρονη κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, έχουν μία πολύ στενή σχέση. Μάνα και κόρη περνάνε αρκετό χρόνο μαζί πηγαίνοντας, για καφέ, βόλτες στα μαγαζιά ενώ η Μελίνα συχνά καμαρώνει τη μητέρα της στην πίστα εμψυχώνοντάς τη.

Και η καταξιωμένη τραγουδίστρια όμως σε αρκετές συνεντεύξεις της έχει δηλώσει περήφανη για την κόρη της η οποία έχει καταφέρει να χαράξει τη δική της πορεία.

 

 

Τον περασμένο Ιανουάριο μάνα και κόρη έκαναν μαζί ένα ντουέτο τραγουδώντας  μαζί το διαχρονικό κομμάτι «Can’t Help Falling in Love».

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