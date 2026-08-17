Η ενυδάτωση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται ο οργανισμός.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενός έντονου καύσωνα δεν τελειώνουν απαραίτητα όταν πέσει η θερμοκρασία. Η πολλή ζέστη μπορεί να αφήσει το σώμα μας εξαντλημένο, το μυαλό μας «θολό» και τα επίπεδα ενέργειάς μας χαμηλά για αρκετές ημέρες μετά. Οι δραστηριότητες κάτω από τον ήλιο συχνά μοιάζουν σχεδόν αδύνατες, εκτός αν τις κάνεις μέσα σε θάλασσα ή σε πισίνα.

Και ενώ πολλοί περιμένουν ότι η ανακούφιση έρχεται μόλις οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και οι επόμενες ημέρες μπορεί να είναι δύσκολες για τον οργανισμό. Το γεγονός ότι ο καιρός μοιάζει να είναι δροσερός, δεν σημαίνει ότι το σώμα έχει ήδη επανέλθει.

Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως «hangover από καύσωνα» - μια παρατεταμένη αντίδραση του οργανισμού μετά την έντονη έκθεση στη ζέστη.

Όταν ο καύσωνας αφήνει το αποτύπωμά του

Το «hangover από καύσωνα» δεν αφορά μόνο την αφυδάτωση, ούτε εμφανίζεται αποκλειστικά την ημέρα που οι θερμοκρασίες φτάνουν στα ύψη. Πρόκειται για τις συνέπειες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει το σώμα ακόμη και δύο ή τρεις ημέρες αργότερα.

Μπορεί να εκδηλωθεί με έντονη κούραση, δυσκολία συγκέντρωσης, ζαλάδα, χαμηλή αρτηριακή πίεση ή μια γενικότερη αίσθηση ότι ο οργανισμός λειτουργεί πιο αργά από το συνηθισμένο. «Το σώμα σας χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί όσα πέρασε», εξηγεί ο Jake McFadden, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Forbidden Well, πιστοποιημένος προσωπικός γυμναστής και σύμβουλος διατροφής.

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, το σώμα εργάζεται συνεχώς για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Χάνει ηλεκτρολύτες και σημαντικά μέταλλα μέσω του ιδρώτα, ενώ το νευρικό σύστημα παραμένει σε κατάσταση έντασης για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, ακόμη και όταν ο καιρός δροσίσει, μπορεί να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε εξαντλημένοι, χωρίς ενέργεια ή με δυσκολία να συγκεντρωθούμε.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου