«Hangover από καύσωνα»: γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι ακόμη και μετά τη ζέστη

Πώς θα φροντίσουμε σωστά τον οργανισμό μας, και πέρα από τις θερμές ημέρες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.08.26 , 15:23 Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»
17.08.26 , 15:02 Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι
17.08.26 , 14:59 Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νόσησε βαριά
17.08.26 , 14:55 Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
17.08.26 , 14:42 Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
17.08.26 , 14:33 Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
17.08.26 , 14:09 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
17.08.26 , 14:00 Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος
17.08.26 , 13:45 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου
17.08.26 , 13:30 Ο πλανήτης καίγεται - Πρωτοφανής έξαρση των καταστροφικών πυρκαγιών
17.08.26 , 13:11 Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
17.08.26 , 13:11 Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του
17.08.26 , 12:21 Αττική: «Από το 2020 έως τώρα, έχουν καεί άνω του 50% των δασικών εκτάσεων»
17.08.26 , 12:15 Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
17.08.26 , 12:10 Αύγουστος στην Ελλάδα: Κορυφαίοι εναλλακτικοί καλοκαιρινοί προορισμοί
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Η ενυδάτωση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μόνο που χρειάζεται ο οργανισμός.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις ενός έντονου καύσωνα δεν τελειώνουν απαραίτητα όταν πέσει η θερμοκρασία. Η πολλή ζέστη μπορεί να αφήσει το σώμα μας εξαντλημένο, το μυαλό μας «θολό» και τα επίπεδα ενέργειάς μας χαμηλά για αρκετές ημέρες μετά. Οι δραστηριότητες κάτω από τον ήλιο συχνά μοιάζουν σχεδόν αδύνατες, εκτός αν τις κάνεις μέσα σε θάλασσα ή σε πισίνα.

«Hangover από καύσωνα»: γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι ακόμη και μετά τη ζέστη

Και ενώ πολλοί περιμένουν ότι η ανακούφιση έρχεται μόλις οι θερμοκρασίες υποχωρήσουν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι και οι επόμενες ημέρες μπορεί να είναι δύσκολες για τον οργανισμό. Το γεγονός ότι ο καιρός μοιάζει να είναι δροσερός, δεν σημαίνει ότι το σώμα έχει ήδη επανέλθει.

Φροντίστε και προστατέψτε το δέρμα σας από τον ήλιο, στις διακοπές

Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως «hangover από καύσωνα» - μια παρατεταμένη αντίδραση του οργανισμού μετά την έντονη έκθεση στη ζέστη.

Όταν ο καύσωνας αφήνει το αποτύπωμά του

«Hangover από καύσωνα»: γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι ακόμη και μετά τη ζέστη

Το «hangover από καύσωνα» δεν αφορά μόνο την αφυδάτωση, ούτε εμφανίζεται αποκλειστικά την ημέρα που οι θερμοκρασίες φτάνουν στα ύψη. Πρόκειται για τις συνέπειες που συνεχίζει να αντιμετωπίζει το σώμα ακόμη και δύο ή τρεις ημέρες αργότερα.

Μπορεί να εκδηλωθεί με έντονη κούραση, δυσκολία συγκέντρωσης, ζαλάδα, χαμηλή αρτηριακή πίεση ή μια γενικότερη αίσθηση ότι ο οργανισμός λειτουργεί πιο αργά από το συνηθισμένο. «Το σώμα σας χρειάζεται χρόνο για να διαχειριστεί όσα πέρασε», εξηγεί ο Jake McFadden, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Forbidden Well, πιστοποιημένος προσωπικός γυμναστής και σύμβουλος διατροφής.

«Hangover από καύσωνα»: γιατί νιώθουμε εξαντλημένοι ακόμη και μετά τη ζέστη

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, το σώμα εργάζεται συνεχώς για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Χάνει ηλεκτρολύτες και σημαντικά μέταλλα μέσω του ιδρώτα, ενώ το νευρικό σύστημα παραμένει σε κατάσταση έντασης για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες. Έτσι, ακόμη και όταν ο καιρός δροσίσει, μπορεί να συνεχίσουμε να αισθανόμαστε εξαντλημένοι, χωρίς ενέργεια ή με δυσκολία να συγκεντρωθούμε.

Διαβάστε όλες τις συμβουλές για την αντιμετώπιση του καύσωνα, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
 |
ΚΑΥΣΩΝΑΣ
 |
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ
 |
HANGOVER
 |
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
 |
ΚΟΠΩΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαθιά ανάσα για ηρεμία
Fitness
Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
Απολέπιση Προσώπου
Fitness
Απολέπιση Προσώπου: Μυστικά και συμβουλές για τις καλοκαιρινές διακοπές
Βελτίωσε Τη Φυσική Σου Κατάσταση Διασκεδάζοντας
Fitness
Πώς να βελτιώσεις τη φυσική σου κατάσταση διασκεδάζοντας
Φυτικές ίνες και διακοπές
Fitness
Φυτικές ίνες: Πώς θα τις εντάξεις στη διατροφή σου φέτος το καλοκαίρι
Τα σνακ που θα σου φτιάξουν τη διάθεση
Fitness
Aυτά είναι τα πιο υγιεινά και νόστιμα σνακ που βελτιώνουν τη διάθεση
Προστασία του δέρματος
Fitness
Φροντίστε και προστατέψτε το δέρμα σας από τον ήλιο, στις διακοπές
Tι Πρέπει Να Προσέχεις Αν Κάνεις Γυμναστική Το Καλοκαίρι
Fitness
Σου αρέσει να γυμνάζεσαι το καλοκαίρι; Αυτά πρέπει να προσέχεις
Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!
Fitness
Γυμναστική για τόνωση πριν την παραλία! Full body workout!
Συνήθηειες για να φτάσεις τα 100
Fitness
Οι 5 απλές συνήθειες που θα σε βοηθήσουν να ζήσεις μέχρι τα 100
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top