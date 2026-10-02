Με αφορμή ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει κάνει «καψόνι» στον καλό της, ο οποίος είχε σχολιάσει αρνητικά τη μαγειρική της.

Το βίντεο έδειχνε ένα νέο ζευγάρι influencer που έτρωγε γεμιστά, με το αγόρι να «κατακρίνει» γευστικά το γεύμα τους, θεωρώντας ότι το έχει μαγειρέψει η κοπέλα του, η οποία παρέμενε σιωπηλή καθόλη τη διάρκεια του «μονολόγου».

Στο τέλος, του αποκάλυψε ότι δεν είχε προλάβει να μαγειρέψει και το φαγητό το έφτιαξε η μαμά του, προτείνοντάς του με χιούμορ να την πάρει τηλέφωνο και να της πει όσα σχολίαζε έως εκείνη την ώρα για το μεσημεριανό τους.

Στο πλατό υπήρξαν γέλια και η Ανθή Βούλγαρη πήρε το λόγο, λέγοντας: «Μπράβο, μπράβο κορίτσι μου. Του απάντησε όπως πρέπει. Μπράβο! Καλά τα είπε», ενώ στη συνέχεια η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι: «Εγώ έχω κάνει χειρότερο. Μου έλεγε δεν έχεις μαγειρέψει καλά, δεν έχεις μαγειρέψει καλά και δεν έχουμε φάει σήμερα. Και του λέω θα κάνω σούπα. Και φτιάχνω βραστό νερό, πετάω μέσα ένα κρεμμύδι, πετάω και ένα καρότο και λέω "φάτο". Αυτό έχουμε σήμερα. Δεν το έφαγε, βέβαια, αλλά αυτή ήταν η απάντησή μου».

Με τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο να παίρνει το λόγο και να σχολιάζει ότι: «Τώρα παιδιά δεν πρέπει να προσβάλλουμε το έτερον ήμισυ. Δεν πρέπει να το προσβάλλουμε. Όσο και να μην τρώγεται το φαγητό. Υπάρχει τρόπος. Και για τους δύο. Και ο άντρας και η γυναίκα».