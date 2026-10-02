Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»

Το σχόλιο της παρουσιάστριας σε χιουμοριστικό βίντεο μεταξύ ζευγαριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 10:35 Κακοκαιρία Κρήτη: Μεγάλες ζημιές - Κατεστραμμένα σπίτια, κλειστοί δρόμοι
02.10.26 , 10:33 Γαλλία: Προσαγωγές και συλλήψεις στις μαθητικές κινητοποιήσεις
02.10.26 , 10:29 Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
02.10.26 , 10:18 Το βίντεο του Σάκη Ρουβά: Η «φυσιολογική» προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή
02.10.26 , 10:00 «Άτα Άτα Χρώματα», η νέα παράσταση του Baby Theater και της Μαρίας Καραμάνη
02.10.26 , 09:55 Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας
02.10.26 , 09:54 Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
02.10.26 , 09:50 Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
02.10.26 , 09:26 Όλυμπος: Συναγερμός για 5 ανήλικους μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα
02.10.26 , 09:25 Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου
02.10.26 , 09:05 Τι παρουσιάζει η Hyundai στην Auto Athina 2026
02.10.26 , 09:03 Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
02.10.26 , 09:03 Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
02.10.26 , 09:03 Τα πιο ανατριχιαστικά οικογενειακά εγκλήματα στην Ελλάδα
02.10.26 , 08:56 Γενέθλια για τη Νάντια Μπουλέ: Πόσα κεράκια έσβησε η γνωστή παρουσιάστρια
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Καιρός: Έρχεται επικίνδυνο 48ωρο με ισχυρές καταιγίδες και πολλά μποφόρ
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Τούνη: Είδε τη συναυλία της Celine Dion από τη σουίτα της Louis Vuitton
Άση Μπήλιου: Oι μηνιαίες προβλέψεις του Οκτωβρίου για όλα τα ζώδια
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Απόσπασμα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ένα χιουμοριστικό περιστατικό σχετικά με τη μαγειρική της, σε βίντεο της εκπομπής Κοινωνία ώρα Mega.
  • Αναφέρθηκε σε «καψόνι» που έκανε στον σύντροφό της, ο οποίος είχε σχολιάσει αρνητικά το φαγητό της.
  • Περιέγραψε ότι του έφτιαξε σούπα με βραστό νερό και λαχανικά, προτείνοντάς του να το φάει.
  • Ο συμπαρουσιαστής Ιορδάνης Χασαπόπουλος τόνισε τη σημασία του σεβασμού στη σχέση, ανεξαρτήτως γεύσης φαγητού.

Με αφορμή ένα χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο προβλήθηκε στο πρωί της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου στην εκπομπή Κοινωνία ώρα Mega, η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει κάνει «καψόνι» στον καλό της, ο οποίος είχε σχολιάσει αρνητικά τη μαγειρική της.

Ξέσπασε η Ανθή Βούλγαρη: «Δεν έχω πάει σε αυτή την κλινική»

Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»

Το βίντεο έδειχνε ένα νέο ζευγάρι influencer που έτρωγε γεμιστά, με το αγόρι να «κατακρίνει» γευστικά το γεύμα τους, θεωρώντας ότι το έχει μαγειρέψει η κοπέλα του, η οποία παρέμενε σιωπηλή καθόλη τη διάρκεια του «μονολόγου».

Στο τέλος, του αποκάλυψε ότι δεν είχε προλάβει να μαγειρέψει και το φαγητό το έφτιαξε η μαμά του, προτείνοντάς του με χιούμορ να την πάρει τηλέφωνο και να της πει όσα σχολίαζε έως εκείνη την ώρα για το μεσημεριανό τους.

Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους

 

 

Στο πλατό υπήρξαν γέλια και η Ανθή Βούλγαρη πήρε το λόγο, λέγοντας: «Μπράβο, μπράβο κορίτσι μου. Του απάντησε όπως πρέπει. Μπράβο! Καλά τα είπε», ενώ στη συνέχεια η γνωστή δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι: «Εγώ έχω κάνει χειρότερο. Μου έλεγε δεν έχεις μαγειρέψει καλά, δεν έχεις μαγειρέψει καλά και δεν έχουμε φάει σήμερα. Και του λέω θα κάνω σούπα. Και φτιάχνω βραστό νερό, πετάω μέσα ένα κρεμμύδι, πετάω και ένα καρότο και λέω "φάτο". Αυτό έχουμε σήμερα. Δεν το έφαγε, βέβαια, αλλά αυτή ήταν η απάντησή μου».

 

 

Με τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο να παίρνει το λόγο και να σχολιάζει ότι: «Τώρα παιδιά δεν πρέπει να προσβάλλουμε το έτερον ήμισυ. Δεν πρέπει να το προσβάλλουμε. Όσο και να μην τρώγεται το φαγητό. Υπάρχει τρόπος. Και για τους δύο. Και ο άντρας και η γυναίκα».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
 |
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σάκης Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Το βίντεο του Σάκη Ρουβά: Η «φυσιολογική» προθέρμανση πριν ανέβει στη σκηνή
Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας - Τι συνέβη
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένιφερ Λόπεζ: Ενοχλημένη σε επίδειξη μόδας
Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
Celebrities & Gossip Νεα
Γνωστή ηθοποιός: «Έχω αλλεργία στο τούλι. Είμαι η ντροπή της νύφης!»
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Celebrities & Gossip Νεα
Έγκυος γνωστή Ελληνίδα ραδιοφωνική παραγωγός
Νάντια Μπουλέ
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια για τη Νάντια Μπουλέ: Πόσα κεράκια έσβησε η γνωστή παρουσιάστρια
Hλίας Βρεττός: Μίλησε Για Την Εγκυμοσύνη Της Γυναίκας Του
Celebrities & Gossip Νεα
Hλίας Βρεττός: Τι αποκάλυψε για την εγκυμοσύνη της συζύγου του
Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Μαζωνάκης: Όταν επισκέφθηκε σχολείο και τραγούδησε μαζί με παιδιά
Μπελούτσι: «Είτε μεγαλώνεις με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις»
Celebrities & Gossip Νεα
Μόνικα Μπελούτσι: «Είτε μεγαλώνεις με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις»
Ηλίας Βρεττός – Αναστασία Δεληγιάννη
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Δεληγιάννη: «Μικρή κοιλίτσα… Τεράστια Αγάπη»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top