Τι είχε πει ο Βενσάν Κασέλ για τη σύζυγό του Μόνικα Μπελούτσι/ βίντεο από ΕΡΤ

Η Μόνικα Μπελούτσι μίλησε ανοιχτά για το πέρασμα του χρόνου και όλα όσα αλλάζουν όσο μεγαλώνουμε.

Η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με την ηλικία, εξηγώντας πως η ωριμότητα δεν είναι κάτι που φοβάται, αλλά μια φυσική διαδικασία την οποία επιλέγει να αντιμετωπίζει με αποδοχή.

«Δεν υπάρχει πραγματικά άλλη επιλογή: είτε μεγαλώνεις και αποδέχεσαι τη διαδικασία με αξιοπρέπεια είτε πεθαίνεις. Αν το δεις έτσι, προτιμώ κατά πολύ να μεγαλώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Harper’s Bazaar España».

Όπως σημείωσε, το γεγονός ότι μεγαλώνουμε αποτελεί από μόνο του μια μορφή τύχης, καθώς σημαίνει ότι συνεχίζουμε να έχουμε χρόνο μπροστά μας.

«Το να μεγαλώνεις σημαίνει ότι είσαι αρκετά τυχερός ώστε να είσαι ακόμη ζωντανός και να έχεις μέλλον», τόνισε.

Η Μόνικα Μπελούτσι εξήγησε ακόμη πως η ηλικία της λειτούργησε υπέρ της στον νέο της κινηματογραφικό ρόλο στην ταινία «The Birthday Party» («Histoires de la nuit»), όπου υποδύεται μια Ιταλίδα ζωγράφο που ζει μόνη σε ένα απομονωμένο νησί. Για την ίδια, ένας χαρακτήρας με τόσο έντονο εσωτερικό κόσμο απαιτεί βιώματα και εμπειρίες που δεν μπορούν να προσποιηθούν ούτε μέσω του μακιγιάζ ούτε μέσω της υποκριτικής τεχνικής.

«Για να δώσεις ουσία, βάρος και αλήθεια σε έναν χαρακτήρα με τέτοια εσωτερική αναστάτωση, πρέπει να έχεις ζήσει. Πρέπει να έχεις συγκεντρώσει ουλές και εμπειρίες», σημείωσε.

Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα και στις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, όχι μόνο στην εξωτερική εμφάνιση αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη ζωή.

«Τα σώματα αλλάζουν με τον χρόνο, όμως αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι το πώς αλλάζουμε μέσα μας. Όταν ξεκινά η κάμερα, αυτό φαίνεται. Μπορείς να δώσεις ζωή σε αποχρώσεις του κόσμου που παλαιότερα δεν μπορούσες καν να φανταστείς», ανέφερε.

Μιλώντας για όσα έχουν πραγματική αξία στη ζωή, η Μόνικα Μπελούτσι έφερε στο επίκεντρο τις σχέσεις, την οικογένεια, τα παιδιά και τις μικρές καθημερινές στιγμές που αποκτούν διαφορετική σημασία όσο περνούν τα χρόνια.

«Αυτό που έχει σημασία είναι τι νιώθεις μέσα σου. Νομίζω ότι είναι το να έχεις μια πλούσια εσωτερική ζωή, ένα πάθος που σε εμπνέει, να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να κοιτάζεις τη θάλασσα, να έχεις φίλους, μια οικογένεια που αγαπάς… μια γεμάτη ζωή ως γυναίκα», εξήγησε.

Η ίδια παραδέχθηκε πως με την πάροδο του χρόνου μαθαίνει να εκτιμά περισσότερο ακόμη και πράγματα που στα νεότερα χρόνια μπορεί να θεωρούσε αυτονόητα, όπως η καλή υγεία ή μια απλή στιγμή απόλαυσης στην καθημερινότητα.

«Όταν είσαι νέος, θεωρείς πολλά πράγματα δεδομένα. Δεν σκέφτεσαι τον σωματικό πόνο, την ευαλωτότητα ή τον θάνατο», είπε χαρακτηριστικά.