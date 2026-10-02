Σκηνές τρόμου σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος από τη Ρουμανία φέρεται να εισέβαλε σε μεζονέτα και να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα τζάμι στο ισόγειο της μεζονέτας και να μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη και στα χέρια, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας.

Και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, η 32χρονη αναμένεται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό, ενώ η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Την ώρα της επίθεσης, στον πρώτο όροφο της μεζονέτας βρίσκονταν και κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά της 32χρονης, τα οποία είχε αποκτήσει με τον 32χρονο.

Μετά την επίθεση, ο δράστης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε και συνελήφθη.

Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει 51χρονη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δοθεί, φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς φέρεται να είχαν υποβληθεί τρεις μηνύσεις σε βάρος του 32χρονου.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να αποσαφηνίσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.