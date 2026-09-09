Την καθιέρωση ηλεκτρονικού βραχιολιού για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής ότι ''δε θα πλησιάζεις το θύμα στα τόσα μέτρα''. Αυτό σήμερα, δυστυχώς, δεν ελέγχεται. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε και πολλές φορές παραβιάζονται κατά κόρον τα ασφαλιστικά μέτρα», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα.

«Θα είναι ένα βραχιολάκι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικασθείς εν πάση περιπτώσει ή ο υπόδικος κύριος. Είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει ''δε θα πλησιάζεις το θύμα στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον, από κει και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα''. Άρα θα είσαι κρατούμενος», εξήγησε.

Παράλληλα, αν ο δράστης δε συμμοφωθεί με τα περιοριστικά μέτρα, θα ενεργοποιείται μηχανισμός που θα ειδοποιεί το θύμα ότι ο κατηγορούμενος πλησιάζει. Την ίδια ώρα θα λαμβάνουν γνώση και οι αρχές.

Χρυσοχοΐδης: Διεθνές φόρουμ στην Αθήνα για την ενδοοικογενειακή βία

Επίσης, ο υπουργός ανακοίνωσε τη διοργάνωση διεθνούς φόρουμ για την ενδοοικογενειακή βία, με τη συμμετοχή θεσμικών και επιστημονικών φορέων.

«Διοργανώνουμε στην Αθήνα ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ με όλες τις προσωπικότητες, θεσμικές και επιστημονικές, που ασχολούνται με το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, έτσι ώστε στο τέλος να βγει μια διακήρυξη για να πάμε μπροστά. Συνολικά και σε επίπεδο Ευρώπης και παγκοσμίως, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί αλλαγές όχι μόνο στη νομοθεσία, αλλά και την κοινωνία, την οικογένεια και το σχολείο.

«Πρέπει να κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να μειώσουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι παλιό. Είναι από τότε που εμφανίστηκε το ανθρώπινο γένος, αλλά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μια μεγάλη άνθιση και είναι η βία. Η βία που πρέπει να την καταπολεμήσουμε και νομοθετικά και θεσμικά και στα σχολεία και την οικογένεια και την κοινωνία», επεσήμανε.

«Η αστυνομία έχει αλλάξει ροή» - Τι είπε για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα

Αναφερόμενος στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα και στην παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών στη Δικαιοσύνη, ο υπουργός τόνισε ότι η υπόθεση αποτέλεσε σημείο καμπής για τον τρόπο αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας από την Ελληνική Αστυνομία.

«Έγιναν λάθη. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη. Σε μια στιγμή. Ελάχιστα λεπτά, σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά», υπογράμμισε και σημείωσε πως έκτοτε έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες και στη λειτουργία της Αστυνομίας.

«Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων. Βγήκαν πρωτόκολλα, έχουν δημιουργηθεί 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, έχει ψηφιστεί νέα νομοθεσία αυστηρότερη, έχουν δημιουργηθεί σπίτια ασφαλείας για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικά βήματα και στη δικαιοσύνη, στους εισαγγελείς, στους δικαστές και έχουμε φτιάξει ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ σημαντικό», κατέληξε.