Το πρώτο ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Η Ελλάδα «παίκτης» στη «σκακιέρα» των UAV

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STAR.GR
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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το πρώτο ελληνικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος «ΑΡΧΥΤΑΣ» παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, ενισχύοντας τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας.
  • Το drone έχει αυτονομία 9 ωρών και μπορεί να πετάξει μέχρι την ηπειρωτική Τουρκία και να επιστρέψει.
  • Ζυγίζει 180 κιλά με ωφέλιμο φορτίο 30 κιλών, περιλαμβάνοντας κάμερες και συστήματα anti-jamming.
  • Διαθέτει συστήματα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (VTOL), διαφοροποιώντας το από άλλα drones.
  • Η Ελλάδα εξελίσσεται σε ισχυρό παίκτη στον τομέα των UAV και anti-drone συστημάτων.

Όσο η Άγκυρα ανεβάζει τους τόνους, η Ελλάδα απαντά με νέα υπερσύγχρονα συστήματα άμυνας και γκαζώνει στην παραγωγή drones. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος, «Αρχύτας», παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι δυνατότητές του επιτρέπουν να πετάξει μέχρι τα βάθη της ηπειρωτικής Τουρκίας και να επιστρέψει, ενώ μπορεί να ενισχύσει και τις αμυντικές δυνατότητες του Στόλου μας.

Ελληνικό drone «ΑΡΧΥΤΑΣ»: Η Ελλάδα «παίκτης» στη «σκακιέρα» των UAV

Ελληνικό drone «ΑΡΧΥΤΑΣ»: Η Ελλάδα «παίκτης» στη «σκακιέρα» των UAV

Ο «ΑΡΧΥΤΑΣ» είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης. Ζυγίζει 180 κιλά και έχει ωφέλιμο φορτίο έως και 30 κιλά, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει κάμερες, αισθητήρες και ραντάρ για την αναγνώριση στόχων, αλλά και συστήματα anti-jamming για τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Έχει σχεδιαστεί εδώ, στην Ελλάδα, από Έλληνες μηχανικούς. Ο ρόλος του μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», διευκρινίζει ο Νικόλαος Κόκλας, διευθυντής έρευνας, σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων της ΕΑΒ.

Ελληνικό drone «ΑΡΧΥΤΑΣ»: Αυτονομία 9 ώρες και συστήματα κάθετης απογείωσης - προσγείωσης 

Ελληνικό drone «ΑΡΧΥΤΑΣ»: Αυτονομία 9 ώρες και συστήματα κάθετης απογείωσης - προσγείωσης 

Το ελληνικό drone «ΑΡΧΥΤΑΣ» έχει αυτονομία 9 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απογειωθεί από ένα νησί του Αιγαίου, να πετάξει μέχρι τα βάθη της ηπειρωτικής Τουρκίας και να επιστρέψει στη βάση του.

Σε αντίθεση με drones όπως το Bayraktar TB2, διαθέτει συστήματα VTOL, δηλαδή κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Μπορεί, επίσης, να προσαρμοστεί ώστε να απονηώνεται από πολεμικά πλοία, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του Στόλου μας.

«Αυτό είναι ακριβώς που το διαφοροποιεί από άλλα αεροσκάφη της ίδιας κατηγορίας, τα οποία προσγειώνονται χρησιμοποιώντας διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης», προσθέτει ο κ. Κόκλας. 

Τα drones επικρατούν πλέον στο πεδίο και η Ελλάδα γίνεται ισχυρός παίκτης, όχι μόνο με τον «ΑΡΧΥΤΑ», αλλά και με anti-drone συστήματα, όπως ο «Κένταυρος», που ήδη έχει εξοπλίσει φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.

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