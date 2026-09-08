Μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους έκαναν η Αλεξάνδρα Ούστα και ο Γιάννης Σαρακατσάνης το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην επίσημη προβολή της ταινίας «Κόκορας» του Τάσου Γερακίνη, στηρίζοντας με την παρουσία του τη νέα κινηματογραφική δουλειά του σκηνοθέτη.

Η Αλεξάνδρα Ούστα και ο Γιάννης Σαρακατσάνης έχουν επιλέξει εδώ και χρόνια να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας τις συχνές κοσμικές εμφανίσεις. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έκαναν μια εξαίρεση και έδωσαν το «παρών» στην προβολή. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, κι έτσι χαμογελαστοί, πόζαραν στον φωτογραφικό φακό.

Δες τις φωτογραφίες:

Η κοινή τους πορεία μετρά αρκετά χρόνια, με το ζευγάρι να παντρεύεται το 2016 στο Σούνιο, σε μια όμορφη και ξεχωριστή στιγμή για τους δυο τους.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, η οικογένειά τους απέκτησε το πιο όμορφο νέο μέλος, καθώς τον Ιούλιο του 2020 ήρθε στη ζωή ο γιος τους, Αύγουστος.

Παρά την παρουσία τους στον καλλιτεχνικό χώρο, τόσο η Αλεξάνδρα Ούστα όσο και ο Γιάννης Σαρακατσάνης φροντίζουν να διατηρούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας να μοιράζονται με το κοινό μόνο όσα οι ίδιοι επιθυμούν.