Προφυλακίστηκαν για δεύτερη φορά οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Την ίδια τύχη είχε και ο Αφγανός, 26 ετών, που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη της οικογένειας. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Σταματιάδου.

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι μαζί με τον 26χρονο Αφγανό για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Κυψέλη: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, το βρέφος είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα του ιατροδικαστή ανέτρεψαν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς διαπιστώθηκαν περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του βρέφους.

Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι υπέπεσαν σε αντιφάσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του μωρού. Ο ένας υποστήριξε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του θανάτου, ενώ ο άλλος ανέφερε ότι απουσίαζε από την οικία.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος απολογήθηκε για την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Η ανήλικη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είναι οκτώ μηνών έγκυος, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες.

Κυψέλη: «Μου συστήθηκε ως 19 ετών»

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος Αφγανός υποστήριξε ότι η ανήλικη τού είχε παρουσιαστεί ως 19 ετών. Όπως ανέφερε, οι δυο τους διατηρούσαν σχέση και ο ίδιος επισκεπτόταν το σπίτι της οικογένειας, χωρίς όμως να διαμένει εκεί. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι γονείς της γνώριζαν για τη σχέση τους και δεν προσπάθησαν να την αποτρέψουν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως στον καταψύκτη του σπιτιού υπήρχε νεκρό βρέφος.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν και, μετά την απολογία του, κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος.