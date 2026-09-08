Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι γονείς και για τον θάνατο του βρέφους

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε κι ο 26χρονος - Τι είπε στην απολογία του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 22:32 Νυχτερινές τουρκικές παραβιάσεις με drones – Έφτασαν έως τη Θάσο
08.09.26 , 22:25 «Μίλησε» με... τον Παύλο Ντε Γκρες - Η απάτη με την τεχνητή νοημοσύνη
08.09.26 , 22:22 Ζαχαρέα: Το πρώτο πράγμα που έκανε όταν έφτασε στη δουλειά!
08.09.26 , 22:13 Κλήρωση Τζόκερ 8/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 31.000.000 ευρώ
08.09.26 , 22:08 Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
08.09.26 , 21:49 Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της Ασπίδας του Αχιλλέα
08.09.26 , 21:37 Πέταξε ψηλά ο Δικέφαλος με την ...τηλεκατευθυνόμενη γκολάρα του Μαρίν
08.09.26 , 21:34 1984 δια χειρός Γιώργου Παπαγεωργίου: Από 12 Οκτωβρίου στο ΔΙΠΥΛΟΝ
08.09.26 , 21:24 Αλεξάνδρα Ούστα – Γιάννης Σαρακατσάνης: Σπάνια βραδινή εμφάνιση
08.09.26 , 20:51 Γενέθλια για τον Νίκο Καρβέλα: Η αφιέρωση της Έλενας Φερεντίνου
08.09.26 , 20:41 Κυψέλη: Προφυλακίστηκαν οι γονείς και για τον θάνατο του βρέφους
08.09.26 , 20:38 Tι λέει ο άνδρας που εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη
08.09.26 , 20:21 Νέο αποκαλυπτικό βίντεο: Η στιγμή που το Phantom διαλύεται στον αέρα
08.09.26 , 20:05 Αντώνης Ρέμος – Υβόννη Μπόσνιακ: Πιασμένοι χέρι χέρι στη Θεσσαλονίκη
08.09.26 , 20:01 Πανίσχυρες οι δύο φρεγάτες Bergamini που αποκτά η Ελλάδα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αγνώριστοι στα ’80s η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης
Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Παπουτσάκη: To αστείο περιστατικό με τον γιο της - «Μαμά, δε θα βαφτείς;»
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο hair look για την παρουσιάστρια!
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 πρόσωπα της τηλεόρασης πριν 20 χρόνια
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Τανιμανίδης – Μπόμπα: Από παρουσιαστές ειδήσεων…μέχρι μάγειρες!
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Προφυλακίστηκαν για δεύτερη φορά οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Την ίδια τύχη είχε και ο Αφγανός, 26 ετών, που κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη κόρη της οικογένειας. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Άννας Σταματιάδου. 

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι μαζί με τον 26χρονο Αφγανό για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Κυψέλη: «Χτυπούσαν το βρέφος με δύο μαχαίρια στον ύπνο του»

Κυψέλη: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους 

Κυψέλη: Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους 

Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, το βρέφος είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα ευρήματα του ιατροδικαστή ανέτρεψαν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, καθώς διαπιστώθηκαν περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του βρέφους.

Παράλληλα, οι δύο κατηγορούμενοι υπέπεσαν σε αντιφάσεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος του μωρού. Ο ένας υποστήριξε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στο σπίτι τη στιγμή του θανάτου, ενώ ο άλλος ανέφερε ότι απουσίαζε από την οικία.

Nεκρό βρέφος Κυψέλη: Τι «κρύβουν» τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος απολογήθηκε για την κατηγορία των γενετήσιων πράξεων σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Η ανήλικη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είναι οκτώ μηνών έγκυος, ενώ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες.

Κυψέλη: «Μου συστήθηκε ως 19 ετών»

Κυψέλη: «Μου συστήθηκε ως 19 ετών»

Κατά την απολογία του, ο 26χρονος Αφγανός υποστήριξε ότι η ανήλικη τού είχε παρουσιαστεί ως 19 ετών. Όπως ανέφερε, οι δυο τους διατηρούσαν σχέση και ο ίδιος επισκεπτόταν το σπίτι της οικογένειας, χωρίς όμως να διαμένει εκεί. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι γονείς της γνώριζαν για τη σχέση τους και δεν προσπάθησαν να την αποτρέψουν.

Κυψέλη: Τι είπαν τα παιδιά για το νεκρό βρέφος - Ανατροπή με τα τεστ DNA

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν γνώριζε πως στον καταψύκτη του σπιτιού υπήρχε νεκρό βρέφος.

Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν και, μετά την απολογία του, κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΨΕΛΗ
 |
ΒΡΕΦΟΣ
 |
ΚΑΤΑΨΥΞΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νυχτερινές Τουρκικές Παραβιάσεις Με Drones Ως Τη Θάσο
Ελλαδα
Νυχτερινές τουρκικές παραβιάσεις με drones – Έφτασαν έως τη Θάσο
Απάτες Με ΑΙ: Ο Ψεύτικος Παύλος Ντε Γκρες
Ελλαδα
«Μίλησε» με... τον Παύλο Ντε Γκρες - Η απάτη με την τεχνητή νοημοσύνη
Τζόκερ Κλήρωση 8/9/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Τζόκερ 8/9/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 31.000.000 ευρώ
Κυψέλη - Ανθρώπινα Οστά Σε Σακούλα
Ελλαδα
Tι λέει ο άνδρας που εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη
Αποκαλυπτικό Βίντεο: Η Στιγμή Που Το Phantom Διαλύεται
Ελλαδα
Νέο αποκαλυπτικό βίντεο: Η στιγμή που το Phantom διαλύεται στον αέρα
Συναγερμός Στο Εφετείο: Απέδρασε 26χρονος Κρατούμενος
Ελλαδα
Συναγερμός στο Εφετείο: 26χρονος κρατούμενος απέδρασε από το κτίριο
Φωτιά Στην Περιοχή Κανδήλι, Στα Μέγαρα
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων
Έλληνες Μαθητές
Ελλαδα
PISA 2025: Σχεδόν οι μισοί Έλληνες μαθητές χωρίς τα βασικά στα Μαθηματικά
Ψηφιακό Φροντιστήριο: Τι Αλλάζει Τη Σχολική Χρονιά 2026-2027
Ελλαδα
Ψηφιακό Φροντιστήριο: Οι αλλαγές τη σχολική χρονιά 2026-2027
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top