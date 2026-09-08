Εξαφάνιση Κινέζας: Βρέθηκε κομμένο το διαβατήριό της στο Άλσος Γαλατσίου

Μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, καθώς το διαβατήριό της εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου, περίπου τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Βρέθηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβατήριο βρέθηκε κομμένο σε λεπτές λωρίδες και εμφανώς φθαρμένο από την έκθεση στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες. Το εύρημα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι ανήκει στη Γιου Τινγκ και να εξεταστεί για τυχόν αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Η Κινέζα μεταφράστρια εξαφανίστηκε πριν από τέσσερις μήνες

Η Κινέζα μεταφράστρια εξαφανίστηκε πριν από τέσσερις μήνες

Η Γιου Τινγκ αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη της από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις ελληνικές και κινεζικές Αρχές, αλλά και την Ιντερπόλ, να συμμετέχουν στις έρευνες.

Εξαφάνιση Λούτσα: Το άγνωστο ραντεβού, το πρατήριο καυσίμων και τα χρέη

Εξαφάνιση Κινέζας: Στο μικροσκόπιο το Άλσος Γαλατσίου

Μετά τον εντοπισμό του διαβατηρίου πραγματοποιήθηκε έρευνα στο Άλσος Γαλατσίου, με στόχο να εντοπιστούν τυχόν πρόσθετα αντικείμενα ή στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση.

Βρέθηκε το διαβατήριο της Κινέζας μεταφράστριας στο Γαλάτσι

Βρέθηκε το διαβατήριο της Κινέζας μεταφράστριας στο Γαλάτσι

Η κατάσταση του εγγράφου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα, καθώς φαίνεται να είχε παραμείνει εκτεθειμένο στο συγκεκριμένο σημείο για σημαντικό χρονικό διάστημα. 

Μυστήριο με εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στη Λούτσα

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διαφορετική τοποθεσία όπου είχε εντοπιστεί προηγουμένως το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης. Το τηλέφωνο είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στις έρευνες για τις τελευταίες κινήσεις της.

Εξαφάνιση Κινέζας: Οι έρευνες στην Πατησίων

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο παραμένει η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε η Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής.

Το διαβατήριο ήταν σκισμένο και φθαρμένο από την έκθεση στις καιρικές συνθήκες

Το διαβατήριο ήταν σκισμένο και φθαρμένο από την έκθεση στις καιρικές συνθήκες

Πρόκειται για σημείο όπου καταγράφεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της 50χρονης και για τον λόγο αυτό οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της, αξιοποιώντας μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα.

Στην έρευνα έχει προστεθεί και κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Η μαρτυρία της εξετάζεται από τις Αρχές μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία.

Εξαφάνιση Κινέζας: «Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ», λέει ο σύζυγός της

Ο σύζυγος της Γιου Τινγκ, μιλώντας στο Open, αναφέρθηκε στον εντοπισμό του διαβατηρίου και στην εξέλιξη των ερευνών.

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας είπε ότι πιστεύει πως η γυναίκα του είναι νεκρή

Ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας είπε ότι πιστεύει πως η γυναίκα του είναι νεκρή

«Έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί το διαβατήριο της συζύγου μου στην κατάσταση που έχει περιγραφεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση αν είναι σίγουρα δικό της το ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για το δικό της έγγραφο», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει δηλώσει από την αρχή ότι εκτιμά πως μπορεί να πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, χωρίς να γνωρίζει ποια θα μπορούσε να είναι η φύση της.

«Φαίνεται ότι κάτι έχει συμβεί εκείνη τη μέρα περίπου το μεσημέρι της 20 Μαΐου, το οποίο έχει αλλάξει την ισορροπία στα πράγματα. Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία κίνηση. Όλα είναι αποκομμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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