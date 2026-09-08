Η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό και την αγανάκτησή της για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο για εκείνη. Η ηθοποιός, βλέποντας να κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες ακόμη και για ζητήματα που αφορούν την υγεία της, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς συγκεκριμένα sites.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα ξέσπασε, ξεκαθαρίζοντας πως η ανοχή της απέναντι στην παραπληροφόρηση έχει πλέον φτάσει στα όριά της, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εάν συνεχιστούν ανάλογα δημοσιεύματα.

Η ίδια έκανε αρχικά μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μην εμπιστεύονται και να μην ενισχύουν με τα «κλικ» τους συγκεκριμένες σελίδες.

«Παιδιά, μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρις δημοσιογράφους με όνομα κλπ, κλπ, μη δίνετε κλικ.

Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παραέγινε. Ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν άνθρωποί μου» έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, θέλοντας να τοποθετηθεί πιο αναλυτικά για το θέμα. Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στη συστηματική, όπως σημειώνει, δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που την αφορούν, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη φορά έχουν ξεπεραστεί τα όρια.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω, και να θυμάστε πως κάθε “κλικ” ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι “οκ” όλα αυτά».

Η έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευτυχισμένη περίοδο της προσωπικής της ζωής. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μοιράζοντας τα χαρμόσυνα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, η Δανάη Μπάρκα είχε παντρευτεί τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, σε μια ρομαντική τελετή. Το ζευγάρι πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της κοινής του ζωής, καθώς σε λίγο καιρό θα υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.

Ωστόσο, η ηθοποιός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η ευτυχισμένη αυτή περίοδος δε σημαίνει ότι θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε δημοσιεύματα που, όπως καταγγέλλει, περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες για την ίδια.