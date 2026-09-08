Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της

«Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά», είπε μέσω του Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 13:23 Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
08.09.26 , 13:18 Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
08.09.26 , 13:07 Νέο νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες – Τι αλλάζει
08.09.26 , 13:03 Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της
08.09.26 , 13:00 Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
08.09.26 , 12:44 Μουσείο Ρενουάρ: Ληστεία «μαμούθ» ύψους 9 εκατ. ευρώ
08.09.26 , 12:26 Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
08.09.26 , 12:22 16ο Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα», ακολουθώντας τις «Κόρες»
08.09.26 , 12:18 Skoda: Πόσο εύκολο είναι να αποκτήσετε τα μοντέλα της
08.09.26 , 12:07 Μιχαήλ και Νέμεσις: Οι δύο AI AGENTS της Ψηφιακής Ακαδημίας της ΕΛ.ΑΣ
08.09.26 , 12:05 Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
08.09.26 , 12:02 Ασλανίδου- Μενιδιάτης: Χορεύουν Stayin' Alive πριν την πρεμιέρα τους
08.09.26 , 12:00 Μετά τις διακοπές: Οι τροφές που θα σε βοηθήσουν να «ξεφουσκώσεις»
08.09.26 , 11:51 Ελληνικά μεσημέρια στο Star με αγαπημένες ελληνικές ταινίες
08.09.26 , 11:39 Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα
Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
Νέο νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες – Τι αλλάζει
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
Κυριακή Γρίβα: Σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί του ΑΤ Αγίων Αναργύρων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βραδινή βόλτα με πιτζάμες για την εγκυμονούσα Δανάη Μπάρκα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα εκφράζει την αγανάκτησή της για ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την υγεία της που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.
  • Απειλεί με νομικές ενέργειες αν συνεχιστούν οι παραπλανητικές ειδήσεις.
  • Καλεί τους διαδικτυακούς της φίλους να μην ενισχύουν τέτοιες σελίδες με κλικ.
  • Η αντίδραση της έρχεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο, καθώς ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και πρόσφατα παντρεύτηκε.
  • Υπογραμμίζει ότι η παραπληροφόρηση έχει όρια και δεν θα παραμείνει σιωπηλή.

Η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε τον εκνευρισμό και την αγανάκτησή της για όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο για εκείνη. Η ηθοποιός, βλέποντας να κυκλοφορούν ψευδείς πληροφορίες ακόμη και για ζητήματα που αφορούν την υγεία της, αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια και να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς συγκεκριμένα sites.

Δανάη Μπάρκα: Σε ρυθμούς... baby boom στο σαλόνι του σπιτιού της

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δανάη Μπάρκα ξέσπασε, ξεκαθαρίζοντας πως η ανοχή της απέναντι στην παραπληροφόρηση έχει πλέον φτάσει στα όριά της, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εάν συνεχιστούν ανάλογα δημοσιεύματα.

Η ίδια έκανε αρχικά μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση, καλώντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μην εμπιστεύονται και να μην ενισχύουν με τα «κλικ» τους συγκεκριμένες σελίδες.

Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο και η αποκάλυψη για το φύλο του μωρού

«Παιδιά, μη διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες. Σε αυτά τα ντροπιαστικά site που εμφανίζονται σε facebook και Instagram, χωρίς followers, χωρις δημοσιογράφους με όνομα κλπ, κλπ, μη δίνετε κλικ.

Δανάη Μπάρκα: Ξέσπασε για τα ψευδή δημοσιεύματα

Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παραέγινε. Ειδικά όταν γράφουν θέματα υγείας και τα βλέπουν άνθρωποί μου» έγραψε αρχικά η Δανάη Μπάρκα.

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός επανήλθε με δεύτερη ανάρτηση, θέλοντας να τοποθετηθεί πιο αναλυτικά για το θέμα. Η Δανάη Μπάρκα αναφέρθηκε στη συστηματική, όπως σημειώνει, δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που την αφορούν, υπογραμμίζοντας πως αυτή τη φορά έχουν ξεπεραστεί τα όρια.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω, και να θυμάστε πως κάθε “κλικ” ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές.

Στα όριά της η Δανάη Μπάρκα μετά τα δημοσιεύματα για την υγεία της

Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε κι αν είναι, θα προχωρήσε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου.

Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι “οκ” όλα αυτά».

Η έντονη αντίδραση της Δανάης Μπάρκα έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική και ευτυχισμένη περίοδο της προσωπικής της ζωής. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, μοιράζοντας τα χαρμόσυνα νέα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα τον περασμένο Ιούνιο, η Δανάη Μπάρκα είχε παντρευτεί τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση, σε μια ρομαντική τελετή. Το ζευγάρι πλέον ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της κοινής του ζωής, καθώς σε λίγο καιρό θα υποδεχθεί το πρώτο του παιδί.

Ωστόσο, η ηθοποιός θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η ευτυχισμένη αυτή περίοδος δε σημαίνει ότι θα παραμείνει σιωπηλή απέναντι σε δημοσιεύματα που, όπως καταγγέλλει, περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες για την ίδια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
 |
ΦΑΝΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
Celebrities & Gossip Νεα
Πριν και μετά: Πώς ήταν 10 + 1 αγαπημένα πρόσωπα της τηλεόρασης το 2006
Ζήνα Κουτσελίνη: Το Οδοιπορικό Με Τον Πέτρο Πολυχρονίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Πέτρος Πολυχρονίδης ξεναγεί τη Ζήνα Κουτσελίνη στα μέρη του
Κόρα Καρβούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Κόρα Καρβούνη: Η σπάνια εμφάνιση με τις αδερφές της
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Ευαγγελάτος και Νικόλας: Πανηγύρισαν με την ψυχή τους το 5-0 της ΑΕΚ
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Το ύψος, η ηλικία, η καταγωγή, οι δύο γάμοι & τα παιδιά
Γενέθλια Νίκου Καρβέλα: Η ανάρτηση της συντρόφου του, Έλενας Φερεντίνου
Celebrities & Gossip Νεα
Γενέθλια Νίκου Καρβέλα: Η ανάρτηση της συντρόφου του, Έλενας Φερεντίνου
Νατάσα Θεοδωρίδου: Στα Γενέθλια Του Γιάννη Καρυπίδη
Celebrities & Gossip Νεα
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το βίντεο που ανέβασε από τα γενέθλια του συντρόφου της
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Στεφανία Γουλιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top