Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!

Η ανάρτηση για τη διάκριση της Σπασμένης Φλέβας με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό

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Πηγή: Φωτογραφία NDP - Έλλη Πουπουλίδου
Δείτε την ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή εκφράζει περηφάνια για την υποψηφιότητα της ταινίας "Σπασμένη Φλέβα" στα Όσκαρ.
  • Η ταινία επιλέχθηκε ως η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.
  • Ο Βασίλης Μπισμπίκης κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και προσφέρει δυνατή ερμηνεία.
  • Η ταινία έχει 12 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 και ετοιμάζεται για την τελετή απονομής στις 14 Μαρτίου 2027.
  • Η υπόθεση επικεντρώνεται σε έναν ήρωα που αντιμετωπίζει προσωπικά και κοινωνικά αδιέξοδα στη σύγχρονη Ελλάδα.

Η Δέσποινα Βανδή δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της στο άκουσμα της μεγάλης είδησης για την υποψηφιότητα της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» στα βραβεία Όσκαρ.

Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η αγαπημένη τραγουδίστρια αποθέωσε τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και όλους τους συντελεστές, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πόσο στηρίζει τον άνθρωπό της σε κάθε του βήμα!

Η επιλογή αυτή αποτελεί μια τεράστια διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη επιλέχθηκε κατά πλειοψηφία από την αρμόδια 13μελή Επιτροπή ως η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 99η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον Γιάννη Οικονομίδη και την Κλέλια Ρένεση στην επίσημη προβολή της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» / NDP Photo Agency Έλλη Πουπουλίδου

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τον Γιάννη Οικονομίδη και την Κλέλια Ρένεση στην επίσημη προβολή της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» / NDP Photo Agency Έλλη Πουπουλίδου

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής, πρόκειται για ένα άρτιο καλλιτεχνικά και τεχνικά έργο, που παντρεύει μοναδικά τα μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Παράλληλα, είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και παραδίδει μια δυνατή ερμηνεία.

Η «Σπασμένη Φλέβα», έχοντας ήδη σαρώσει εντός συνόρων με 12 υποψηφιότητες στα Βραβεία Ίρις 2026 (μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου), ετοιμάζεται πλέον για το μεγάλο ταξίδι στην Αμερική ενόψει της τελετής απονομής στις 14 Μαρτίου 2027.

Η υπόθεση της ταινίας

Πρόκειται για ένα ωμό, σύγχρονο αστικό δράμα με την υπογραφή του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη στο σενάριο. Η ιστορία εστιάζει στο αδιέξοδο ενός ήρωα που παλεύει με τα προσωπικά και κοινωνικά του αδιέξοδα στη σημερινή Ελλάδα.

Δίπλα στον Βασίλη Μπισμπίκη συναντάμε ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών: Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

 

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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ
 |
ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΦΛΕΒΑ
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