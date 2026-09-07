Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ

Mετά από σύμφωνη γνώμη της ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού

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Η «Σπασμένη Φλέβα» του Οικονομίδη Στα Όσκαρ
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Σπασμένη Φλέβα" του Γιάννη Οικονομίδη επιλέχθηκε ως η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για τα Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.
  • Η απόφαση προήλθε από Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού, που συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό.
  • Η ταινία συνδυάζει στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας με σύγχρονη αφήγηση και έχει αναγνωριστεί διεθνώς.
  • Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ο κεντρικός ήρωας, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.
  • Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί.

Η ταινία μυθοπλασίας «Σπασμένη Φλέβα» του σκηνοθέτη Γιάννη Οικονομίδη επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Βραβείο OSCAR Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, στο πλαίσιο της 99ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) των Η.Π.Α.

Όπως επισημαίνεται από τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/267408/15.06.2026 (Β΄ 3626) όμοια απόφαση, το κινηματογραφικό έργο, με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων OSCAR για την κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους, προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής που απαρτίζεται από δεκατρία μέλη και συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, κατόπιν υπόδειξής τους από κινηματογραφικούς φορείς.

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του υφυπουργού Πολιτισμού, για το έτος 2026, συνήλθε σε συνεδρίαση και, μετά από διεξοδική συζήτηση, πρότεινε κατά πλειοψηφία το κινηματογραφικό έργο «Σπασμένη Φλέβα» ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, με το σκεπτικό ότι πρόκειται για μια ταινία αφηγηματικά, καλλιτεχνικά και τεχνικά άρτια, η οποία παράλληλα επαναγράφει μοτίβα της αρχαίας τραγωδίας με έναν τρόπο αναγνωρίσιμο σε διεθνές κοινό, πάνω σε μία αφήγηση γύρω από το αδιέξοδο ενός ήρωα τοποθετημένου στην Ελλάδα του παρόντος, συνδυάζοντας έτσι το οικουμενικό με το τοπικό στοιχείο, από έναν σκηνοθέτη διεθνώς αναγνωρισμένο.

Ο υφυπουργός Πολιτισμού έκανε αποδεκτή τη γνώμη της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική υπ' αρ. ΥΠΠΟ/393781/04.09.2026 απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 99η διοργάνωση των βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α., καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας:

Tο σενάριο της ταινίας και οι ηθοποιοί

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του Θωμά Αλεξόπουλου, ενός μεσήλικα επιχειρηματίας, τα ’χει κάνει όλα μαντάρα. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί… Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας ενσαρκώνουν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας

Αναδημοσιεύσεις από αναρτήσεις άλλων για την υποψηφιότητα της ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί έκανε ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης στο Instagram.

μπισμπικης

 

 

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