Σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε στην Τήνο, με μια 14χρονη να τραυματίζεται βαριά και να δίνει μάχη για τη ζωή της. Η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης στο πατίνι μαζί με ακόμη ένα κορίτσι, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, τα δύο κορίτσια έπεσαν στο οδόστρωμα.

Πιο σοβαρά χτύπησε η 14χρονη, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του ηλεκτρικού πατινιού. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ η οδηγός του πατινιού δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά.

Μετά το περιστατικό, η 14χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Τήνου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Η ανήλικη έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που είχε υποστεί ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Μετά την επέμβαση μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου παραμένει διασωληνωμένη.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της.

Ο πατέρας της 14χρονης, μιλώντας για το περιστατικό, ανέφερε πως δεν γνωρίζει πώς ακριβώς έγινε η πτώση. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ηλεκτρικό πατίνι δεν ανήκε στην κόρη του, ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να χρησιμοποιεί ή να ανεβαίνει σε τέτοια οχήματα.

Ο ίδιος πληροφορήθηκε για το συμβάν από το Κέντρο Υγείας της Τήνου, όταν η κόρη του είχε ήδη μεταφερθεί εκεί μετά τον τραυματισμό της.