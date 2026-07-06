Τροχαίο με πατίνι στο Λουτράκι: 16χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Υπέστη κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο

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Πηγή: loutrakiblog.gr / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι με 16χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
  • Ο 16χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και υπέστη κάταγμα στην κλείδα.
  • Η σύγκρουση συνέβη όταν το ΙΧ έβγαινε από παρακείμενο στενό.
  • Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για χειρουργείο.
  • Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/7 στο Λουτράκι, όταν ένας 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o 16χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο. Το ΙΧ έβγαινε από παρακείμενο στενό, όταν συνέβη η σύγκρουση. Από τη σφοδρότητά της, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, όπως δημοσιεύει το loutrakiblog.gr.

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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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