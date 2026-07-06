Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 6/7 στο Λουτράκι, όταν ένας 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, o 16χρονος υπέστη κάταγμα στην κλείδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργείο. Το ΙΧ έβγαινε από παρακείμενο στενό, όταν συνέβη η σύγκρουση. Από τη σφοδρότητά της, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, όπως δημοσιεύει το loutrakiblog.gr.
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Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.