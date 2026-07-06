Σοκαρισμένη είναι ολόκληρη η Κρήτη από την είδηση του θανάτου της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, το απόγευμα της Κυριακής στο Ηράκλειο.

H Μαρία Αντωνογιαννάκη

Η 46χρονη δημοσιογράφος, βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ στην περιοχή του Άη Γιάννη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνοδεία γιατρού, ωστόσο ήταν αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΡΗΤΗ TV η δημοσιογράφος έχασε τη ζωή της από ανακοπή καρδιάς.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη Μαρία Αντωνογιαννάκη να ανεβαίνει στο σπίτι της, στη συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της

Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η κηδεία της θα τελεστεί σήμερα στις 16:00 στην Κρήτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, ενώ η σορός της δημοσιογράφου θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μαρία Αντωνογιαννάκη πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Ο ξαφνικός θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του Ομίλου του καναλιού ΚΡΗΤΗ TV, όπου εργαζόταν.

Όπως σημειώνουν οι συνάδελφοί της, η είδηση της απώλειάς της «πάγωσε» όσους πορεύτηκαν μαζί της και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη θα γίνει σήμερα στο Ηράκλειο

Ο Όμιλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρει: «Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα».