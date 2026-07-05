Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!

Η διαδρομή «εφιάλτης» - Αποκλειστικό Star

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Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!
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Πηγή: Ρεπορτάζ Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (5/7/2026)

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Νεαρός Γάλλος γύριζε την Ευρώπη με το ποδήλατο, όμως το ταξίδι του πήρε απρόσμενη τροπή στο Μενίδι, όταν το GPS του έδειξε να περάσει μέσα από καταυλισμό Ρομά. Εκεί του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Star.

Μενίδι: Ανήλικα Αδέρφια Λήστεψαν 72χρονη - Video

Αυτός είναι ο Άντρι. Ένας 22χρονος Γάλλος ποδηλάτης που έβαλε στόχο να γυρίσει την Ευρώπη με το ποδήλατο σε επτά μήνες.

Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!

Μέχρι που έφτασε στην Ελλάδα, και το GPS τον οδήγησε στον καταυλισμό των Ρομά στην Αγία Σωτήρα. Η διαδρομή αποδείχθηκε η χειρότερη επιλογή... Δέχθηκε επίθεση, τον λήστεψαν και το ταξίδι των ονείρων του μετατράπηκε, μέσα σε λίγα λεπτά, σε εφιάλτη.

«Xθες το πρωί ήμουν στη Θήβα και θα πήγαινα στην Αθήνα. Το GPS με έβαλε σε καταυλισμό Ρομά, χωρίς να το ξέρω», είπε στην κάμερα του Star.

Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!

Χιλιάδες χιλιόμετρα σε ολόκληρη την Ευρώπη χωρίς απρόοπτα. Και τελικά, στην Ελλάδα, μία οδηγία του GPS αποδείχθηκε αρκετή για να του κοστίσει ακριβά.

«Περίπου πέντε ή έξι ήταν γύρω μου και άλλα τρία άτομα έρχονταν από πίσω. Πήραν το τσαντάκι μου, μέσα στο οποίο είχα το κινητό μου».

Μόνος, σε μια ξένη χώρα και χωρίς κινητό, έψαχνε απεγνωσμένα βοήθεια, μέχρι που ένας περαστικός τού έδειξε τον δρόμο προς το Αστυνομικό Τμήμα Μενιδίου.

Γάλλος έκανε τον γύρο της Ευρώπης με ποδήλατο και τον έκλεψαν στο Μενίδι!

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μενιδίου έχουν στη διάθεσή τους αναλυτικές περιγραφές των δραστών. Αφού βοήθησαν τον Γάλλο ποδηλάτη, πήγαν μαζί του, λίγη ώρα αργότερα, στον καταυλισμό των Ρομά στην Αγία Σωτήρα, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες αλλά και να βρουν τα αντικείμενα που του έκλεψαν.

Το ταξίδι για τον Άντρι συνεχίζεται. Μπορεί να γύρισε τη μισή Ευρώπη με το ποδήλατο και να έχει δει εκατοντάδες αξιοθέατα, αλλά το Μενίδι δύσκολα θα το «σβήσει» από τη μνήμη του.

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