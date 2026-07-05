Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο από το ΙΧ του 76χρονου

Στο Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Το όχημά του πέταξε σπινθήρες και η φωτιά που προκλήθηκε δεν άργησε να πάρει διαστάσεις.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο ηλικιωμένος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών, αν επλήγησαν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του από το Πυροφυλάκιο, όπου είχε μεταβεί μαζί με τον αδερφό του και φίλους τους για να επισκεφθούν τους πυροφύλακες, όπως μετέδωσε η Λευκή Γεωργάκη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ωραιόκαστρο: To όχημα του 76χρονου από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Κατά την επιστροφή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου. Στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει, οι ρόδες άρχισαν να σπινιάρουν πάνω στα ξερά χόρτα, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν σπίθες. Οι σπίθες προκάλεσαν άμεσα εστία φωτιάς, η οποία, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Ωραιόκαστρο: Ομολόγησε ότι προκάλεσε τη φωτιά

Ο αδερφός του, που ακολουθούσε με άλλο όχημα, σταμάτησε αμέσως για να βοηθήσει, ενώ ειδοποιήθηκαν τόσο οι φίλοι τους όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι πυροσβεστικές Αρχές κατάφεραν γρήγορα να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Ο 76χρονος προσήχθη και oμολόγησε ότι η φωτιά προκλήθηκε από δική του ενέργεια, υποστηρίζοντας πως αυτό συνέβη χωρίς πρόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ο άνδρας φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες εξετάσεις.

Ωραιόκαστρο: To όχημα του 76χρονου από το οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / EUROKINISSI

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.