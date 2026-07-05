Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ

Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της επένδυσης στην περιοχή των ροζ φλαμίνγκο

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Αλβανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του τουριστικού συγκροτήματος Τραμπ σε προστατευόμενη περιοχή με ροζ φλαμίνγκο/ βίντεο ΑΡ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στα Τίρανα κατά του τουριστικού συγκροτήματος που σχετίζεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Η διαδήλωση είναι η 35η από τον Μάιο, με επίκεντρο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την δυσαρέσκεια κατά της κυβέρνησης Ράμα.
  • Το έργο, προϋπολογισμού 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απειλεί το οικοσύστημα στην περιοχή Ζβέρνετς.
  • Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο, με 15 τραυματίες αστυνομικούς και 25 συλλήψεις διαδηλωτών.
  • Το Albanian Helsinki Committee ζήτησε ανεξάρτητη διερεύνηση για την υπέρμετρη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους των Τιράνων, χθες Σάββατο, στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κινητοποίηση κατά του σχεδίου δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της Αλβανίας, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Mαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα η κατά του σχεδίου δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Mαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα η κατά του σχεδίου δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος/ AP Photo/Hameraldi Agolli

 

Η διαδήλωση ήταν η 35η από τα τέλη Μαΐου, όταν ξεκίνησε το κύμα αντιδράσεων για την επένδυση που προβλέπεται να υλοποιηθεί στην περιοχή Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Οι διαμαρτυρίες, που αρχικά είχαν επίκεντρο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, έχουν πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερη έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση του Έντι Ράμα, με πολλούς διαδηλωτές να ζητούν την παραίτησή του.

Το κίνημα είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο», από τα αποδημητικά πουλιά που φιλοξενούνται στην προστατευόμενη περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Το κίνημα είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο», από τα αποδημητικά πουλιά που φιλοξενούνται στην προστατευόμενη περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Το κίνημα είναι γνωστό ως «Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο», από τα αποδημητικά πουλιά που φιλοξενούνται στην προστατευόμενη περιοχή όπου σχεδιάζεται η επένδυση. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν ότι το έργο, προϋπολογισμού περίπου 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απειλεί το ευαίσθητο οικοσύστημα και τη γειτονική λιμνοθάλασσα, η οποία αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη μετανάστευση των πτηνών.

Ένας διαδηλωτής κρατά ένα φουσκωτό φλαμίνγκο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά των σχεδίων για πολυτελές κατασκευαστικό έργο/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Ένας διαδηλωτής κρατά ένα φουσκωτό φλαμίνγκο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά των σχεδίων για πολυτελές κατασκευαστικό έργο/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Από την πλευρά τους, οι επενδυτές επιδιώκουν να μετατρέψουν το ακατοίκητο νησί Σαζάν, πρώην στρατιωτική βάση της κομμουνιστικής περιόδου, σε πολυτελή τουριστικό προορισμό.

Mαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα η κατά του σχεδίου δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος/ AP Hameraldi Agolli

Mαζικές διαδηλώσεις στα Τίρανα η κατά του σχεδίου δημιουργίας πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος/ AP Hameraldi Agolli

Το σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από το 2024, ωστόσο η ένταση κλιμακώθηκε μετά την εμφάνιση εκσκαφέων και συρματοπλεγμάτων στις κοντινές παραλίες στα τέλη Μαΐου.

Τίρανα: Επεισόδια και συλλήψεις

Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση στα Τίρανα, ενώ τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια έξω από το αλβανικό κοινοβούλιο. Διαδηλωτές επιχείρησαν να αποκλείσουν την πρόσβαση στο κτίριο, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τίρανα: Η στιγμή που η αστυνομία ακινητοποιεί έναν διαδηλωτή/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Τίρανα: Η στιγμή που η αστυνομία ακινητοποιεί έναν διαδηλωτή/ AP Photo/Hameraldi Agolli

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος, ενώ από την πλευρά των διαδηλωτών εκτοξεύθηκαν πέτρες, αυγά και άλλα αντικείμενα. Σύμφωνα με τις αρχές, τραυματίστηκαν 15 αστυνομικοί και συνελήφθησαν 25 διαδηλωτές.

Τίρανα: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος/ AP Hameraldi Agolli

Τίρανα: Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος/ AP Hameraldi Agolli

Την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης εξέφρασε το Albanian Helsinki Committee, ζητώντας ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών για υπέρμετρη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη χθεσινή συγκέντρωση ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης των διαδηλωτών που εξακολουθούν να κρατούνται, ενώ πολλοί κρατούσαν πανό με μηνύματα όπως «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Καταργήστε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία διευκόλυνε την προώθηση της επένδυσης.

Διαδηλωτές προσπαθούν να απομακρύνουν ένα οδόφραγμα καθώς η αστυνομία το κρατάει κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα Τίρανα της Αλβανίας AP Photo/Hameraldi Agolli

Διαδηλωτές προσπαθούν να απομακρύνουν ένα οδόφραγμα καθώς η αστυνομία το κρατάει κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στα Τίρανα της Αλβανίας AP Photo/Hameraldi Agolli
Ξεχωριστή εικόνα στη διαδήλωση αποτέλεσαν τα μεγάλα ροζ φλαμίνγκο που κρατούσαν οι συμμετέχοντες, αλλά και μια τεράστια τσιμεντένια τούρτα, συμβολική αναφορά στα 62α γενέθλια του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
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