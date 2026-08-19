DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E πραγματοποίησε τον 16ο και προτελευταίο γύρο της σεζόν το Σάββατο 15/8 στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου. Ο Taylor Barnard πραγματοποίησε μια δυνατή επίδοση στην ασυνήθιστη πίστα της βρετανικής πρωτεύουσας χάρη σε έναν στρατηγικά καλά διαχειριζόμενο αγώνα, με ιδιαίτερα αποτελεσματική ανάπτυξη του Pit Boost και του «Attack Mode».

Ο Barnard ένιωθε πολύ άνετα κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, οπότε μπήκε στον αγώνα με στόχο να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς από τη 12η θέση της εκκίνησης. Και ο Βρετανός τα κατάφερε πραγματικά εξαιρετικά στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25 του. Κάνοντας μια έξυπνη κίνηση στον αγώνα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας Full Course Yellow, ο νεαρός οδηγός της γαλλικής μάρκας βρήκε σύντομα τον σωστό ρυθμό και ανέβηκε στην έκτη θέση.

Μια ποινή για έναν αντίπαλο επέτρεψε τελικά στον Barnard να κερδίσει μια ακόμη θέση μετά τον τερματισμό και να σφραγίσει την πέμπτη θέση. Συγκεντρώνοντας 10 επιπλέον βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών, ο Taylor Barnard επέτρεψε επίσης στην DS Automobiles να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς των 2000 βαθμών μετά από 11 έντονα χρόνια στην Formula E.

Ο team-mate του Maximilian Günther αντιμετώπισε έναν πιο δύσκολο αγώνα στο Λονδίνο. Αναγκασμένος να ξεκινήσει από τη 19η θέση μετά από δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές, ο Γερμανός έκανε ωστόσο μια ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης για να περάσει την γραμμή τερματισμού στη 12η θέση.

2ος αγώνας

• Στον τελευταίο αγώνα της DS Automobiles στη Formula E που έγινε στο Λονδίνο, ο Taylor Barnard κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο πρωτάθλημα



• Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο Βρετανός γίνεται ο νεότερος νικητής στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E



• Έχοντας αγωνιστεί από το 2015 στην Formula E, η γαλλική premium μάρκα αποχαιρετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ

Η DS Automobiles, η πρώτη premium μάρκα που μπήκε στο πρωτάθλημα στη 2η σεζόν, συμμετείχε στον τελευταίο της αγώνα Formula E στο Λονδίνο την Κυριακή 16/8. Αναμφίβολα θα μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη, με τον Taylor Barnard να παίρνει τη νίκη μετά από έναν άψογα εκτελεσμένο αγώνα.

Εξαιρετικός στις κατατακτήριες δοκιμές, ο νεαρός Βρετανός αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες της DS E-TENSE FE25 στην πίστα που βρίσκεται στην καρδιά του εκθεσιακού κέντρου ExCeL. Χάρη σε μια στρατηγική που εκτελέστηκε τέλεια από την ομάδα, ο οδηγός της DS PENSKE πέτυχε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης ενέργειας και της διατήρησης ενός ισχυρού ρυθμού. Βρισκόμενος στην τρίτη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα, ο Taylor Barnard έκανε δύο αποφασιστικές προσπεράσεις στους τελευταίους γύρους για να πάρει το προβάδισμα και να διεκδικήσει με επιτυχία την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula E. Στα 22 του, γίνεται επίσης ο νεότερος νικητής στην ιστορία της αμιγώς ηλεκτρικής σειράς αγώνων.

Ξεκινώντας από τη 14η θέση της εκκίνησης, ο Maximilian Günther έπρεπε να συμβιβαστεί με την 11η θέση στο πέσιμο της καρό σημαίας. Αν και φυσικά θα ήλπιζε να τελειώσει τη σεζόν με μια πιο δυνατή παρουσία, ο Γερμανός μπορεί να πάρει μεγάλη ικανοποίηση από τις εμφανίσεις που έδωσε με την DS PENSKE κατά τη διάρκεια δύο σεζόν. Με την ομάδα εξασφάλισε δύο νίκες και δύο pole positions.

Με αυτόν τον τελευταίο αγώνα στο Λονδίνο, η DS Automobiles κλείνει ένα υπέροχο κεφάλαιο στην αγωνιστική ιστορία της Formula E. Μετά από 11 χρόνια ανταγωνισμού στο υψηλότερο επίπεδο με μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, η γαλλική μάρκα φεύγει από το πρωτάθλημα με το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ στη σειρά: δύο διπλοί τίτλοι ομάδων και οδηγών, 19 νίκες, 56 τερματισμοί στο βάθρο, 26 pole positions, 2.030 βαθμοί και ρεκόρ επτά τερματισμών στο βάθρο στο Πρωτάθλημα Ομάδων. Επιπλέον, η DS Automobiles συνέβαλε φέτος στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τη Stellantis.