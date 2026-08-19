DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

Το εντυπωσιακό ρεκόρ που πέτυχε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.08.26 , 23:11 Ζήνα Κουτσελίνη: «Δε θα πω κανένα “θα”…» – Όσα έγραψε μετά το trailer
19.08.26 , 22:55 Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
19.08.26 , 22:51 Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»
19.08.26 , 22:37 Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες
19.08.26 , 22:27 Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ
19.08.26 , 22:15 Αχαΐα: Ολονύχτια Επιχείρηση Διάσωσης Για Δύο Αδέλφια
19.08.26 , 22:15 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό από την Κέρκυρα
19.08.26 , 21:50 Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
19.08.26 , 21:50 Δούκισσα Νομικού: Ο προσωπικός απολογισμός από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι!
19.08.26 , 21:25 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Το τρυφερό ενσταντανέ με την κορούλα τους
19.08.26 , 20:56 Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»
19.08.26 , 20:44 Σίφνος: Στις κάμερες του Μαρκόπουλου οι «απαντήσεις» της μοιραίας πτήσης
19.08.26 , 20:20 Αλέξης Γεωργούλης: Οι νέες του φωτογραφίες στη θάλασσα χωρίς μπλουζάκι!
19.08.26 , 20:08 Σε επαγρύπνηση η Αθήνα για ενδεχομένα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους
19.08.26 , 19:49 Η Μαντόνα στην Πάτμο - Το δείπνο σε ταβέρνα και η στάση σε κατάστημα
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E πραγματοποίησε τον 16ο και προτελευταίο γύρο της σεζόν το Σάββατο 15/8 στο εκθεσιακό κέντρο ExCeL του Λονδίνου. Ο Taylor Barnard πραγματοποίησε μια δυνατή επίδοση στην ασυνήθιστη πίστα της βρετανικής πρωτεύουσας χάρη σε έναν στρατηγικά καλά διαχειριζόμενο αγώνα, με ιδιαίτερα αποτελεσματική ανάπτυξη του Pit Boost και του «Attack Mode».

Ο Barnard ένιωθε πολύ άνετα κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών, οπότε μπήκε στον αγώνα με στόχο να συγκεντρώσει πολύτιμους βαθμούς από τη 12η θέση της εκκίνησης. Και ο Βρετανός τα κατάφερε πραγματικά εξαιρετικά στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25 του. Κάνοντας μια έξυπνη κίνηση στον αγώνα κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας Full Course Yellow, ο νεαρός οδηγός της γαλλικής μάρκας βρήκε σύντομα τον σωστό ρυθμό και ανέβηκε στην έκτη θέση.

DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

Μια ποινή για έναν αντίπαλο επέτρεψε τελικά στον Barnard να κερδίσει μια ακόμη θέση μετά τον τερματισμό και να σφραγίσει την πέμπτη θέση. Συγκεντρώνοντας 10 επιπλέον βαθμούς στη βαθμολογία των οδηγών, ο Taylor Barnard επέτρεψε επίσης στην DS Automobiles να ξεπεράσει το σημείο αναφοράς των 2000 βαθμών μετά από 11 έντονα χρόνια στην Formula E. 

Ο team-mate του Maximilian Günther αντιμετώπισε έναν πιο δύσκολο αγώνα στο Λονδίνο. Αναγκασμένος να ξεκινήσει από τη 19η θέση μετά από δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές, ο Γερμανός έκανε ωστόσο μια ισχυρή προσπάθεια ανάκαμψης για να περάσει την γραμμή τερματισμού στη 12η θέση.

DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

2ος αγώνας

•    Στον τελευταίο αγώνα της DS Automobiles στη Formula E που έγινε στο Λονδίνο, ο Taylor Barnard κατέκτησε την πρώτη νίκη της καριέρας του στο πρωτάθλημα 
 
•    Σε ηλικία μόλις 22 ετών, ο Βρετανός γίνεται ο νεότερος νικητής στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E
 
•    Έχοντας αγωνιστεί από το 2015 στην Formula E, η γαλλική premium μάρκα αποχαιρετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ 

Η DS Automobiles, η πρώτη premium μάρκα που μπήκε στο πρωτάθλημα στη 2η σεζόν, συμμετείχε στον τελευταίο της αγώνα Formula E στο Λονδίνο την Κυριακή 16/8. Αναμφίβολα θα μείνει για πολύ καιρό στη μνήμη, με τον Taylor Barnard να παίρνει τη νίκη μετά από έναν άψογα εκτελεσμένο αγώνα.

DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

Εξαιρετικός στις κατατακτήριες δοκιμές, ο νεαρός Βρετανός αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητες της DS E-TENSE FE25 στην πίστα που βρίσκεται στην καρδιά του εκθεσιακού κέντρου ExCeL. Χάρη σε μια στρατηγική που εκτελέστηκε τέλεια από την ομάδα, ο οδηγός της DS PENSKE πέτυχε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης ενέργειας και της διατήρησης ενός ισχυρού ρυθμού. Βρισκόμενος στην τρίτη θέση για μεγάλο μέρος του αγώνα, ο Taylor Barnard έκανε δύο αποφασιστικές προσπεράσεις στους τελευταίους γύρους για να πάρει το προβάδισμα και να διεκδικήσει με επιτυχία την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula E. Στα 22 του, γίνεται επίσης ο νεότερος νικητής στην ιστορία της αμιγώς ηλεκτρικής σειράς αγώνων. 

Ξεκινώντας από τη 14η θέση της εκκίνησης, ο Maximilian Günther έπρεπε να συμβιβαστεί με την 11η θέση στο πέσιμο της καρό σημαίας. Αν και φυσικά θα ήλπιζε να τελειώσει τη σεζόν με μια πιο δυνατή παρουσία, ο Γερμανός μπορεί να πάρει μεγάλη ικανοποίηση από τις εμφανίσεις που έδωσε με την DS PENSKE κατά τη διάρκεια δύο σεζόν. Με την ομάδα εξασφάλισε δύο νίκες και δύο pole positions.

DS Automobiles: Μεγαλειώδης νίκη στο London E-PRIX

Με αυτόν τον τελευταίο αγώνα στο Λονδίνο, η DS Automobiles κλείνει ένα υπέροχο κεφάλαιο στην αγωνιστική ιστορία της Formula E. Μετά από 11 χρόνια ανταγωνισμού στο υψηλότερο επίπεδο με μερικούς από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του κόσμου, η γαλλική μάρκα φεύγει από το πρωτάθλημα με το πιο εντυπωσιακό ρεκόρ στη σειρά: δύο διπλοί τίτλοι ομάδων και οδηγών, 19 νίκες, 56 τερματισμοί στο βάθρο, 26 pole positions, 2.030 βαθμοί και ρεκόρ επτά τερματισμών στο βάθρο στο Πρωτάθλημα Ομάδων. Επιπλέον, η DS Automobiles συνέβαλε φέτος στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών από τη Stellantis.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DS AUTOMOBILES
 |
LONDON E-PRIX
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ford Ranger: Κινητή βάση επιχειρήσεων για drones
Αυτοκινητο
Ford Ranger: Κινητή βάση επιχειρήσεων για drones
MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Αυτοκινητο
MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
FIAT Ducato: Με όφελος έως 12000 ευρώ για την ηλεκτρική έκδοση
Αυτοκινητο
FIAT Ducato: Με όφελος έως 12000 ευρώ για την ηλεκτρική έκδοση
FIAT: Τα σχέδια της για τα μικρά αυτοκίνητα πόλης
Αυτοκινητο
FIAT: Τα σχέδια της για τα μικρά αυτοκίνητα πόλης
Dorothea von Boxberg: Το νέο πρόσωπο της BMW
Αυτοκινητο
Dorothea von Boxberg: Το νέο πρόσωπο της BMW
DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
Αυτοκινητο
DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Duster Eco-G 120 LPG
Αυτοκινητο
Test drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Duster Eco-G 120 LPG
Η άλλη μου γεννήτρια είναι το Ford Ranger PHEV
Αυτοκινητο
Ford Ranger PHEV: Σας...«μαγειρεύει»
Bentley Caldera Collection: Δημιουργίες εμπνευσμένες από την Σαντορίνη
Αυτοκινητο
Bentley Caldera Collection: Δημιουργίες εμπνευσμένες από την Σαντορίνη
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top