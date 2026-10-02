Hyundai IONIQ 3: Για ποιους λόγους ξεχωρίζει

Το IONIQ 3 συνδυάζει το τολμηρό ντιζάιν που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, απλή και εύχρηστη τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της οικογένειας IONIQ για προηγμένη ηλεκτροκίνηση και συνδεδεμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οράματος «Progress for Humanity» της Hyundai, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα, την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των υλικών.

Βασικά χαρακτηριστικά:

• Η καμπίνα προσφέρει χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας χάρη στο επίπεδο δάπεδο και τη φιλοσοφία «Furnished Space», με πραγματική άνεση για πέντε επιβάτες και δυνατότητα φιλοξενίας τριών ενηλίκων στο πίσω κάθισμα.

• Ο συνολικός χώρος αποσκευών των 441 λίτρων αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κατηγορία και συμπληρώνεται από το ενσωματωμένο Megabox.

• Το Pleos Connect βασίζεται στο Android Automotive OS (AAOS) και προσφέρει διαισθητικές οθόνες και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας.



• Η νέα φιλοσοφία «Aero Hatch» προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό αεροδυναμικής απόδοσης και εσωτερικών χώρων, με αναμενόμενο συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,263.

• Η σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel» της Hyundai δημιουργεί έντονες και καθαρές επιφάνειες, οι οποίες συμπληρώνονται από τα χαρακτηριστικά pixel φωτιστικά σώματα και τέσσερις κεντρικές κουκκίδες που παραπέμπουν στο γράμμα «H» σε κώδικα Morse.

• Βασίζεται στην πλατφόρμα Electric-Global Modular Platform (E-GMP) του Hyundai Motor Group, με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V.

• Διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, με αυτονομία σε αστικό κύκλο 465 χλμ. και σε συνδυαστικό κύκλο 344 χλμ. (κατά WLTP) για τη Standard Range και 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) για τη Long Range.

• Η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% ολοκληρώνεται σε περίπου 29 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 22 kW.

Πώς υποστηρίζει το IONIQ 3 την ασφάλεια και τον οδηγό στην καθημερινή χρήση;

Το IONIQ 3 διαθέτει την τελευταία γενιά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την ασφάλεια και να βοηθούν τον οδηγό. Μεταξύ των βασικών συστημάτων περιλαμβάνονται τα Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), ενώ στον βασικό εξοπλισμό υπάρχουν επτά αερόσακοι. Οι προβολείς Projection LED με Intelligent Front-Lighting System (IFS) και ο δυναμικός φωτισμός υποδοχής ενισχύουν περαιτέρω την ορατότητα και την ασφάλεια στις καθημερινές συνθήκες οδήγησης.

Πώς έχει εξελιχθεί το IONIQ 3 για την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση στην Ευρώπη;

Το IONIQ 3 έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη και παράγεται στην εργοστασιακή μονάδα της Hyundai Motor στο İzmit, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Hyundai Motor Europe στην τοπική εξέλιξη και παραγωγή.

Τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης αποδίδουν έως 107,8 kW (147 PS) και 250 Nm ροπής, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.

