Παπαχαραλάμπους: «Τα γεγονότα στον πλανήτη με πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός»

Η κρίση στον γάμο, η αθεΐα και οι έμφυτες ενοχές των γυναικών

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Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Τι είχε πει στο Happy Day για την περιπέτεια υγείας της, τον Φεβρουάριο του 2026

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διέψευσε φήμες κρίσης στον γάμο της με τον Φάνη Μουρατίδη, επισημαίνοντας ότι οι κρίσεις είναι φυσικές σε μακροχρόνιες σχέσεις.
  • Δηλώνει άθεη, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα στον κόσμο την πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός.
  • Η ηθοποιός αναφέρει ότι οι γυναίκες γεννιούνται με ενοχές, επηρεασμένες από την κοινωνία και τη θρησκεία.
  • Σχολιάζει την πίεση που νιώθουν οι γυναίκες να είναι καλές μητέρες και νοικοκυρές, κάτι που ενισχύει την ενοχή τους.

Για τις φήμες περί κρίσης στον πολυετή γάμο της με τον Φάνη Μουρατίδη, τις προσωπικές της πεποιθήσεις γύρω από την αθεΐα, αλλά και τις έμφυτες ενοχές που κουβαλούν οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους/  NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Παπαχαραλάμπους: «Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας, αλλά όταν γράφτηκε δεν ίσχυε»

Η ηθοποιός που είναι ζευγάρι με τον Φάνη Μουρατίδη σχεδόν 20 χρόνια, ανέφερε πως τα δημοσιεύματα για κρίση στον γάμο τους ήταν ανακριβή. 

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για τις φήμες χωρισμού: «Στην αρχή με πείραζε»

«Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτι εύκολο το να είσαι τόσα χρόνια με κάποιον. Αυτά που διαβάζω εγώ είναι άλλα αντ' άλλων, καμία σχέση. Μπορεί να έχουμε περάσει κρίση ή να περνάμε, αλλά άσχετο είναι. Όχι σαν γεγονός, σαν στιγμή. Θα μπορούσαμε να περάσουμε μια κρίση σήμερα, αλλά να έχουν γράψει κάτι τρεις μήνες πριν. Δηλαδή συνήθως είναι άσχετο», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Καλύτερα Αργά στο Action 24.

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους- Φάνης Μουρατίδης, τον Νοέμβριο του 2022/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους- Φάνης Μουρατίδης, τον Νοέμβριο του 2022/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Τις κρίσεις στα ζευγάρια τις περνάνε και οι δύο», συμπλήρωσε και εξήγησε πως λέγοντας κρίση δεν εννοεί τη βαρεμάρα «που είναι φυσική κάποια στιγμή». «Κρίση είναι ότι δεν ξέρω τι κάνω εδώ, δεν ξέρω ποιος είμαι εδώ. Επειδή μεγαλώνουμε μέσα στις σχέσεις, σε αυτό το μεγάλωμα είναι και πού σε βρίσκει η σχέση, δηλαδή πού βρίσκει ο ένας τον άλλον», επισήμανε.

Παπαχαραλάμπους: «Τα γεγονότα στον πλανήτη με πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός»

H ίδια έχει δηλώσει πως είναι άθεη.  Ο πατέρας μου κυρίως (σ.σ είναι άθεος). Δεν νομίζω ότι ξύπνησα μια μέρα και είπα δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα γεγονότα στον πλανήτη σε πείθουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί το να σκοτώνονται παιδιά με φρικτούς τρόπους, με φρικτά βασανιστήρια, κάπως λίγο προς τα εκεί με πάει, αλλά νομίζω ότι έτσι μεγάλωσα. Ήταν επιρροή σίγουρα από το σπίτι μου και φυσικά μετά και δική μου σκέψη, όταν σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάτι», εξήγησε.

«Το να θέλει κάποιος να πιστεύει γιατί τον βοηθάει, τον ανακουφίζει από την καθημερινότητα, αυτό είναι ένα άλλο. Εμένα δε μου προσφέρει κάτι», επισήμανε. 

Παπαχαραλάμπους: «Οι γυναίκες γεννιόμαστε με την ενοχή, με τη βούλα του προπατορικού αμαρτήματος»

«Είμαι ενοχικό άτομο. Οι γυναίκες νομίζω γεννιόμαστε με την ενοχή είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Γεννιόμαστε με τη βούλα του προπατορικού αμαρτήματος. Δεν ξέρω πως είναι στη Βόρεια Ευρώπη, γιατί ίσως δεν έχει την επιρροή της θρησκείας κατά έναν τρόπο. Και πρώτα απ όλα και η κοινωνία είναι έτσι, ίσως επηρεασμένη και από τη θρησκεία», είπε επίσης σε ερώτηση για το αν είναι η ίδια ενοχική.

 Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Απλά έκανες ένα παιδί, θα σε ρωτήσουν πώς νιώθεις που το άφησες σπίτι και πας για δουλειά. Κανέναν άντρα δεν θα ρωτήσουν. Μας αντιμετωπίζουν και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε υποχρεωμένες να τα φέρνουμε όλα εις πέρας, να μπορούμε να είμαστε καλές μανάδες, καλές νοικοκυρές, καλά προς τα έξω. Όλα αυτά κρύβουν μια ενοχή», επισήμανε.

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ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
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ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ
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