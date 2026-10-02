Έγκυος η Ηρώ Πεκτέση: Αυτό είναι το φύλο του μωρού!

Για τρίτη φορά μπαμπάς ο επιχειρηματίας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ηρώ Πεκτέση είναι έγκυος 8 μηνών και περιμένει το πρώτο της παιδί.
  • Η είδηση αποκαλύφθηκε από το περιοδικό OK με φωτογραφία της ηθοποιού.
  • Το ζευγάρι περιμένει αγόρι.
  • Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει ήδη δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο του.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε μυστικά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σε μια εποχή που όλα γίνονται γνωστά τσακ μπαμ,  η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος κατάφεραν το ακατόρθωτο: να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα από τα πιο ευχάριστα νέα της ζωής τους.

Ηρώ Πεκτέση: «Ταιριάζουμε απόλυτα με τον Νεκτάριο»- Τι είπε για τον γάμο

Η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά “Άγιος Έρωτας” είναι έγκυος 8 μηνών και σε λίγο καιρό αναμένεται να κρατήσει στα χέρια της το πρώτο της παιδί. 

Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό OK, δημοσιεύοντας φωτογραφία της ηθοποιό με φουσκωμένη κοιλίτσα. 

 

 

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι περιμένει αγόρι. Αυτό είναι το τρίτο παιδί για τον επιχειρηματία καθώς έχει αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του Κατερίνα Λάσπα, τη Σάρα και την Άντρια οι οποίες είναι 16 και 9 χρονών. 

Το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα τον Σεπτέμβριο του 2026 
 

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ΗΡΩ ΠΕΚΤΕΣΗ
 |
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΣΠΑ
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