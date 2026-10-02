Δείτε τι είχε πει η Ηρώ Πεκτέση στο Happy Day

Σε μια εποχή που όλα γίνονται γνωστά τσακ μπαμ, η Ηρώ Πεκτέση και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος κατάφεραν το ακατόρθωτο: να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα από τα πιο ευχάριστα νέα της ζωής τους.

Η ηθοποιός την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά “Άγιος Έρωτας” είναι έγκυος 8 μηνών και σε λίγο καιρό αναμένεται να κρατήσει στα χέρια της το πρώτο της παιδί.

Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό OK, δημοσιεύοντας φωτογραφία της ηθοποιό με φουσκωμένη κοιλίτσα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι περιμένει αγόρι. Αυτό είναι το τρίτο παιδί για τον επιχειρηματία καθώς έχει αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του Κατερίνα Λάσπα, τη Σάρα και την Άντρια οι οποίες είναι 16 και 9 χρονών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα τον Σεπτέμβριο του 2026

