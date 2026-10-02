Λαύριο: Διασωληνωμένος στο ΚΑΤ ο 33χρονος μετά την επίθεση

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κατάσταση της υγείας της 32χρονης και του νυν συντρόφου της, μετά τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύζυγό της, μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο.

Σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και την Άννα Λίτινα, ο 33χρονος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο διάφραγμα κι η κατάστασή του κρίνεται πιο σοβαρή. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο άνδρας σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε.

Λόγω πληρότητας 100% στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου της Βούλας όπου διεκομίσθη αρχικά, ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Λαύριο: Σταθερή η κατάσταση της 32χρονης συντρόφου του

Την ίδια ώρα, τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και η άτυχη 32χρονη. Η γυναίκα φέρει τραύματα στον θώρακα, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Η ίδια έχει τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη.

Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί και πλέον νοσηλεύεται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάσταση του 33χρονου να θεωρείται πιο σοβαρή.

Λαύριο: Πέντε καταγγελίες σε βάρος του 32χρονου από τον Νοέμβριο του 2025

Ο 32χρονος δράστης στο Λαύριο, ρουμανικής καταγωγής, φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πρώην σύντροφός του είχε καταθέσει συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του, με την πρώτη να καταγράφεται στις 27 Νοεμβρίου 2025. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, στην 32χρονη είχε χορηγηθεί και Panic Button, ως μέτρο προστασίας.

Λαύριο: Αυτοβούλως παραδόθηκε στις Αρχές

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 32χρονος φέρεται να μετέβη μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και να παραδόθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής για απόπειρα ανθρωποκτονίας.