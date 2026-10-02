Λαύριο: Διασωληνωμένος στο ΚΑΤ ο 33χρονος μετά την επίθεση

Σε σταθερή κατάσταση η γυναίκα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.26 , 16:09 Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα
02.10.26 , 16:00 Τι αποκαλύπτει ο δεσμός με το κατοικίδιό μας για την ψυχική μας υγεία;
02.10.26 , 15:55 Έγκυος η Ηρώ Πεκτέση: Αυτό είναι το φύλο του μωρού!
02.10.26 , 15:50 Παπαχαραλάμπους: «Τα γεγονότα στον πλανήτη με πείθουν ότι δεν υπάρχει Θεός»
02.10.26 , 15:38 Σε υψηλό 4ετίας οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως
02.10.26 , 15:28 Απάτη 8 εκατ. ευρώ με κρυπτονομίσματα - Πάνω από 10.000 τα θύματά τους
02.10.26 , 15:24 Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό
02.10.26 , 15:03 Γιάννης Αϊβάζης: Η αντίδραση σε ερώτηση για δεύτερο γάμο
02.10.26 , 15:02 Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
02.10.26 , 15:01 Λαύριο: Διασωληνωμένος στο ΚΑΤ ο 33χρονος μετά την επίθεση
02.10.26 , 14:53 Ορφέας Αυγουστίδης: Το μάθημα ζωής στον γιο του - «Στο τέλος τα κατάφερες»
02.10.26 , 14:51 Opel: Μοναδικές προσφορές στην AUTO ATHINA 2026
02.10.26 , 14:16 Χάλι Μπέρι: O πρώην σύζυγός της την κατηγορεί για κακοποίηση του γιου τους
02.10.26 , 14:11 1% CLUB: Με Σοφία Βογιατζάκη και Μελίνα Ασλανίδου η σημερινή πρεμιέρα
02.10.26 , 14:06 Επιστρέφει το «1% Club»: «Στο παιχνίδι οι γνώσεις δε σας χρειάζονται»
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Μπήλιου: Οι δύσκολες αστρολογικές όψεις σήμερα & το ΣΚ- Προσοχή για 4 ζώδια
Stars System: Οι τυχερές ημερομηνίες του Οκτωβρίου από την Άση Μπήλιου
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό
Xριστόφορος Παπακαλιάτης: Αποκάλυψε πότε επιστρέφει το Maestro
Βραζιλία: Πέθανε στα 5 της η μικρή Elis που έπασχε από προγηρία
Έγκυος η Ηρώ Πεκτέση: Αυτό είναι το φύλο του μωρού!
Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (02/10/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κατάσταση της υγείας της 32χρονης και του νυν συντρόφου της, μετά τη σοβαρή επίθεση που δέχθηκαν από τον πρώην σύζυγό της, μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο

Σύμφωνα με το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star και την Άννα Λίτινα, ο 33χρονος φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στο διάφραγμα κι η κατάστασή του κρίνεται πιο σοβαρή. Με την άφιξή του στο νοσοκομείο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο άνδρας σταθεροποιήθηκε. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε. 

Λαύριο: Μαχαίρωσε την πρώην σύζυγο και τον νυν σύντροφό της

Λόγω πληρότητας 100% στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ασκληπιείου της Βούλας όπου διεκομίσθη αρχικά, ο 33χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ.

Λαύριο: Σταθερή η κατάσταση της 32χρονης συντρόφου του

Λαύριο: Σταθερή η κατάσταση της 32χρονης συντρόφου του

Την ίδια ώρα, τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο και η άτυχη 32χρονη. Η γυναίκα φέρει τραύματα στον θώρακα, ωστόσο η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή. Η ίδια έχει τις αισθήσεις της και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη.

Η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί και πλέον νοσηλεύεται στη Θωρακοχειρουργική Κλινική.

Οι δύο τραυματίες παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση, με την κατάσταση του 33χρονου να θεωρείται πιο σοβαρή.

Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»

Λαύριο: Πέντε καταγγελίες σε βάρος του 32χρονου από τον Νοέμβριο του 2025

Λαύριο: Διασωληνωμένος στο ΚΑΤ ο 33χρονος μετά την επίθεση

Ο 32χρονος δράστης στο Λαύριο, ρουμανικής καταγωγής, φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πρώην σύντροφός του είχε καταθέσει συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του, με την πρώτη να καταγράφεται στις 27 Νοεμβρίου 2025. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής, αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Μάλιστα, στην 32χρονη είχε χορηγηθεί και Panic Button, ως μέτρο προστασίας.

Λαύριο: «Θα σου λιώσω το κεφάλι» - Οι απειλές του 32χρονου

Λαύριο: Αυτοβούλως παραδόθηκε στις Αρχές

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 32χρονος φέρεται να μετέβη μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και να παραδόθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΥΡΙΟ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υπόθεση Μαζωνάκη
Ελλαδα
Νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα
Ρόδος: Νεκρή 58χρονη Tουρίστρια Aπό Kεραυνό
Ελλαδα
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό
Silver Award Για Το Star.gr & Το Project Eurovision 2026
Ελλαδα
DiMe Awards: Silver βραβείο για το Star.gr και το project Eurovision 2026!
Γκράβα: Εκκενώθηκε Το Σχολικό Συγκρότημα
Ελλαδα
Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, λόγω οσμής αερίου
Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί Άλλαξε Συνήγορο Η Γιατρός
Ελλαδα
Μαζωνάκης: Η τηλεοπτική εμφάνιση του Αλεξανδρή που ενόχλησε τη γιατρό
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Το Σαββατοκύριακο
Ελλαδα
Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας το Σαββατοκύριακο
Λαύριο: Περαστικός έσωσε 32χρονη από επίθεση
Ελλαδα
Λαύριο: «Βγήκε στον δρόμο αιμορραγώντας και ούρλιαζε "βοήθεια"»
Κακοκαιρία Κρήτη: Μεγάλες Ζημιές - Φόβοι Για «Δεύτερο Γύρο»
Ελλαδα
Κακοκαιρία Κρήτη: Μεγάλες ζημιές - Κατεστραμμένα σπίτια, κλειστοί δρόμοι
Όλυμπος: Συναγερμός Για 6 Ανήλικους Μαθητές Σε Καταφύγιο
Ελλαδα
Όλυμπος: Συναγερμός για 6 ανήλικους μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top