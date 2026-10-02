Πέντε ανήλικοι μαθητές, 17 ετών, που βρίσκονται στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο, αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ ελικόπτερο βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που συμμετείχαν σε οργανωμένη εκδρομή στον Όλυμπο.