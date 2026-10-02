Όλυμπος: Συναγερμός για 5 ανήλικους μαθητές στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα

Ανέβηκαν στο βουνό στα πλαίσια σχολικής εκδρομής

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: ΓΡ.ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ EUROKINISSI

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Πέντε ανήλικοι μαθητές, 17 ετών, που βρίσκονται στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο, αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ ελικόπτερο βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο. 

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που συμμετείχαν σε οργανωμένη εκδρομή στον Όλυμπο.

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