Πέντε ανήλικοι μαθητές, 17 ετών, που βρίσκονται στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο, αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια εκδρομής.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, ενώ ελικόπτερο βρίσκεται σε ετοιμότητα για τη διακομιδή τους σε νοσοκομείο.
Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Πρόκειται για μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου που συμμετείχαν σε οργανωμένη εκδρομή στον Όλυμπο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.